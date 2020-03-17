Сериал «Чужак»: Стивен Кинг как ответ «Настоящему детективу»

В маленьком американском городке жестоко убит одиннадцатилетний школьник Фрэнки Питерсон. На месте преступления находят отпечатки пальцев Терри Мейтленда — тренера детской бейсбольной команды и уважаемого гражданина. На него же указывают некоторые свидетели. Полиция арестовывает подозреваемого на глазах у всего города, не дождавшись дополнительных улик и тестов ДНК. Однако опозоренный «убийца» не признает вины и утверждает, что у него есть алиби. Дело заходит в тупик, но жители уже настроены против Терри и его семьи. Выяснить правду берется детектив Ральф Андерсон.

The Outsider Жанр: мистический детектив

Первоисточник: одноименный роман Стивена Кинга

Продюсеры: Бен Мендельсон, Ричард Прайс, Джейсон Бейтман

В ролях: Бен Мендельсон, Билл Кэмп, Джереми Бобб, Джулианна Николсон

Премьерный показ: 12 января на HBO

Продолжительность: 10 серий по 50–60 минут

Похоже на: «Настоящий детектив» • «11.22.63» • «Касл-Рок»

Вышедший в 2018 году роман Стивена Кинга «Чужак» буквально напрашивался на экранизацию именно в стиле HBO. Там, видимо, тоже это поняли: буквально через пару месяцев после выхода книги канал купил на нее права и запустили производство сериала. «Чужак» — размеренный детектив с примесью мистики, где все происходит неспешно, — легко вписался в репертуар канала, который славится тягучими криминальными драмами с выписанными героями и постепенно разгоняющейся историей.

Не читавшим книгу поначалу может быть трудно вникнуть в события, но создатели не пытаются запутать зрителей. Их цель — заинтересовать и разложить историю по полочкам, а на это требуется время. Поэтому первые пару эпизодов нужно внимательно следить за происходящим, запоминая все детали: это поможет погрузиться в запутанное мистическое расследование.

«Чужак» стал одной из самых точных экранизаций Кинга на телевидении, и всё же он кое в чём отличается от книги. Сценарист Ричард Прайс, известный по сериалам «Прослушка», «Однажды ночью» и «Двойка», изменил сюжетные линии некоторых героев, а иных персонажей поменял на других. И если к первому вопросов нет — это только добавило драматизма, то второе местами озадачивает.

Так, авторы заменили маму одного из важных персонажей, Клода Болтона, на брата-бунтовщика. На сюжет это никак не повлияло; при этом выписанная Кингом героиня была более симпатичной и живой. Зато образ полицейского Джека Хоскинса в сериале стал многограннее. В книге это тупой и злой коп, его мотивы просты и неизменны, а действия оправданы простым «хочу» и «мне всё можно». В сериале Хоскинс тоже поначалу груб и неприятен, но позже выясняется, что за жестокостью и сволочным характером скрывается личное горе, неудачи в жизни и сумасшедшая мать, избивавшая его в детстве. Книжный Джек кончил очень плохо. Сериальный натворил дел, но ушел с достоинством и шансом на прощение.

Сильно переработали частного детектива Холли Гибни, но не все изменения пошли героине на пользу. По словам сценариста Ричарда Прайса, он решил сделать Холли более эксцентричной, и ему это удалось, — однако инаковость героине скорее навредила. Даже сам Стивен Кинг, оставшийся от экранизации в восторге, признался, что привыкал к актрисе до пятой или шестой серии. Конечно, идеальным вариантом было бы оставить Жюстину Люпе из «Мистера Мерседеса», но чудес в этом бизнесе не бывает.

Сериал сохранил и некоторые недостатки книги. Он немного затянут и провисает в середине — для 600-страничного произведения десяти часовых серий оказалось многовато. Правда, даже в этом есть свой шарм. «Чужак» — отличный представитель неонуара: длинные пролеты камеры, затянутые кадры без реплик, стильная и местами неприятная, но очень уместная заунывная музыка. Герои сериала — обозленные или убитые горем, потерянные или нашедшие себя в боли. Сериал напоминает «Настоящий детектив», хотя по философии до него не дотягивает. Правда, своя мораль есть и тут: цена некоторых ошибок может быть огромной, даже смертельной.

Естественно, Кинг не обошелся без мистики и ужасов, но в «Чужаке» их мало, и подаются они небольшими порциями, чтобы окончательно не свести с ума и так отчаявшихся героев. Вслед за автором создатели сериала медленно, но настойчиво убеждают самих себя и зрителей, что Зло существует, и оно среди нас. Но если есть Тьма, то должен быть и Свет, пусть и не такой яркий, как хотелось бы. Правда, Добро представлено такими же угрюмыми персонажами, — но это лучше, чем ничего.

Финал «Чужака» смазан и немного неубедителен — в книге все объяснили логичнее. Не ждите от последней серии экшена. «Чужак» с начала до конца верен себе, поэтому разговаривать и рефлексировать герои будут до финальных титров, но это нисколько не снижает напряжение, сквозящее в каждом кадре.