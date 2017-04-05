Премьеры сериалов: апрель 2017

Апрель 2017 на западном телевидение станет сразу началом и концом эпохи. Началом — потому что наконец-то выйдет самый ожидаемый сериал последних лет. Концом — потому что мы в последний раз увидим прежним один из любимых сериалов.

Я, зомби, 3 сезон

Премьера: 4 апреля, The CW

Что? Зомби-детектив, экранизация одноимённого комикса.

О чём? Судмедэксперт Лив Мур превратилась в зомби. Теперь ей достаточно съесть кусочек чужих мозгов, чтобы получить доступ к воспоминаниям покойного, за счёт чего она может раскрывать преступления.

Чего ждём? Ещё в первом сезоне Лив и её друзья выяснили, что зомби появляются из-за опытов компании Max Rager, а в финале второго стало ясно, что из оживших мертвецов пытаются сколотить армию. Теперь девушке-зомби придётся иметь дело уже не с производителями энергетиков, а с военной корпорацией, замышляющей зомби-апокалипсис.

Измерение 404

Премьера: 4 апреля, Hulu

Что? Научно-фантастическая антология с элементами драмы.

О чём? О простых людях, которые в повседневной жизни сталкиваются со странными и необычными явлениями. Для сериала создатели взяли номер распространённой ошибки в Интернете и возвели идею «не найдено» в абсолют.

Чего ждём? Пугающую и абсурдную антологию в духе «Чёрного зеркала» и «Сумеречной зоны». Нам обещают ряд фантастических сюжетов: например, про мультфильм с секретом путешествия во времени или про энергетик, который может привести к апокалипсису. В сериале засветились актёры из других популярных шоу, а закадровый текст читает сам Марк Хэмилл!

Доктор Кто, 10 сезон

Премьера: 15 апреля, BBC

Что? Фантастика о путешествиях во времени и пространстве.

О чём? О чудаке-инопланетянине, который летает на полицейской будке, обожает вовлекать в приключения симпатичных девушек и постоянно спасает мир от злобных пришельцев.

Чего ждём? Конца эпохи. Десятый сезон станет последним и для Двенадцатого Доктора в исполнении Питера Капальди, и для продюсера Стивена Моффата, руководившего сериалом последние шесть лет. Перерождения в Тринадцатого Доктора в этом сезоне мы не увидим — его оставят на рождественский спецвыпуск. Но атмосфера прощания наверняка пропитает финальные серии. А ещё нас познакомят с новой спутницей Доктора, Билл (да, это женское имя), которая, возможно, останется и с его преемником.

Каким будет «Доктор Кто» без Моффата и Капальди? Кто будет следующим Доктором, сменится ли спутница и какие сюрпризы готовит новый шоураннер? Попробуем угадать.

Оставленные, 3 сезон

Премьера: 16 апреля, HBO

Что? Мистика, апокалиптика. Экранизация романа Тома Перроты.

О чём? О Судном дне. В одночасье 140 миллионов человек исчезают неизвестно куда.

Нет-нет, это не ремейк фильма с Николасом Кейджем, хотя сюжеты очень похожи, а названия по милости переводчиков совпадают (в оригинале сериал — Leftovers, а фильм — Left Behind). «Оставленные» с Кейджем были экранизацией другой книги на ту же тему, куда более религиозно-фанатичной, где чётко давалось понять, что исчезнувшие вознеслись в рай. А сериал не даёт таких однозначных ответов и вообще посвящён скорее историям отдельных людей и семей, которые пытаются жить в навсегда изменившемся мире.

Чего ждём? Финала истории. Продюсер и сценарист Деймон Линделоф заранее объявил, что третий сезон — последний.

Рассказ служанки

Премьера: 26 апреля, Hulu

Что? Феминистская антиутопия, экранизация одноимённой книги Маргарет Этвуд.

О чём? Об альтернативных США, где власть захватили религиозные фанатики, помешанные на мужском шовинизме. Женщин объявили рабынями, которые должны прислуживать мужчинам. Этот мрачный мир мы видим глазами героини по имени Фредова, чьё имя указывает, что она принадлежит Фреду.

Чего ждём? Книгу Этвуд нередко критикуют за неубедительный мир — карикатурный, доведённый до абсурда образ самого радикального сексизма, какой только можно придумать. Тем не менее в нынешнюю эпоху, когда феминизм переживает новый расцвет, сериал явно окажется востребован. А ещё по трейлеру видно, что он симпатично смотрится: на «Рассказ служанки» стоит взглянуть хотя бы ради алых мантий и старинных интерьеров.

Американские боги

Премьера: 30 апреля, Starz

Что? Городское мифологическое фэнтези, экранизация одноимённого романа Нила Геймана.

О чём? Громила по имени Тень выходит из тюрьмы и устраивается телохранителем к загадочному мистеру Среде. Очень скоро наш герой обнаруживает, что Америка населена богами, духами и прочими мифическими тварями, которых завезли сюда эмигранты со всех концов света. Один из этих богов и есть его наниматель.

Чего ждём? Самый ожидаемый сериал 2017 года, да и вообще, пожалуй, последних лет пяти — так долго его снимали. Трейлеры смотрятся не шедеврально, но неплохо и намекают, что сюжет книги в экранизации сохранён. А ироничный мистер Среда в исполнении Йена Макшейна может и вовсе к концу года стать всеобщим любимцем.