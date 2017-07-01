Когда выйдет 3 сезон «Рика и Морти»? Именно в июле! 7 сезон «Игры престолов»? Тоже в июле! Отличный месяц вырисовывается, не правда ли? И это ещё не всё: вы знали, что Netflix экранизирует серию вампирских игр Castlevania, а CBS снимают «Армагеддон» с мозгами?

Castlevania

Когда и где? 7 июля, Netflix

Что? Вампирское готическое фэнтези, мультсериал. Экранизация одноимённой серии игр.

О чём? О последнем вампироборце из династии Бельмонтов, которые много раз убивали Дракулу и его приспешников — в основном с помощью волшебного кнута. Продюсеры Уоррен Эллис и Ади Шанкар планировали взять за основу игру Castlevania III: Dracula’s Curse. Так что, вероятно, спасать Восточную Европу от возродившегося в очередной раз Влада II будет не Саймон Бельмонт, а его потомок Тревор.

Чего ждём? Попытку Netflix создать американский ответ вампирским аниме типа «Ди, охотника на вампиров», «Хеллсинга» и «Крови триединства». Судя по трейлеру, фоны в сериале созданы с помощью компьютерной графики, а вот дизайн персонажей явно отдаёт именно японскими мультсериалами.

Трейлер пока оставляет смешанные впечатления. Картинка всего лишь неплохая. Видали мы и куда более красивое аниме: тот же «Ди: Жажда крови», снятый 15 лет назад, смотрится на порядок лучше. Но сама идея благодатная: Castlevania давно напрашивалась на экранизацию, а Netflix своё дело знает. И эти их отсылки к приставочным играм — умеют, черти, давить на ностальгию!

Игра престолов, 7 сезон

Когда и где? 17 июля, HBO

Что? Эпическое фэнтези на основе книг Джорджа Мартина.

О чём? Все и так знают, но для порядка напомним. В холодном средневековом Вестеросе идёт борьба за трон. Королева Серсея, которая на данный момент его занимает, потихоньку сходит с ума от потерь. Дейенерис, повелительница драконов, готовится её свергнуть. Бастарда Джона Сноу провозгласили королём Севера, а его сестра Санса подумывает, не сместить ли брата. И всё это на фоне вторжения с севера умертвий-Иных под началом Короля Ночи.

Чего ждём? Этот сезон — предпоследний. Скорее всего, именно в нём Старки, Ланнистеры и Таргариены наконец разберутся, кто главный в Вестеросе, и финальный, восьмой сезон полностью посвятят войне людей с Иными. Так что ждём масштабных битв с участием драконов, гибели кучи второстепенных персонажей — и минимума интриги. По всему видно, что «силы добра» в лице Дейенерис и Джона идут к победе.

Сюжет сезона предсказать нетрудно — тем более что полгода назад в интернет выложили якобы пересказ его сценария. И хотя все отнеслись к этой утечке со скепсисом, трейлер во многом её подтвердил. Уже очевидно, что Дейенерис захватит цитадель Драконий Камень и пойдёт оттуда войной на Серсею. Сноу наверняка встретится с Дени, а затем вернётся за стену — драться против Иных. Арья отправится на север, а Мизинец продолжит настраивать Сансу против Джона. А между Серсеей и Джейме углубится раскол, потому что королева станет ещё более жестокой и безумной.

Но даже несмотря на отсутствие интриги, сезон стоит посмотреть. Он обещает стать одним из самых масштабных в истории сериала, настоящим киноблокбастером, только на телевидении. После окончания «Хоббитов» и неудачи «Варкрафта» только в «Игре престолов» ещё можно полюбоваться на истинное эпическое фэнтези.

Спасение

Когда и где? 12 июля, CBS

Что? Научно-фантастическая производственная драма.

О чём? Об астероиде, который летит в сторону Земли и вот-вот всех нас прихлопнет. Герои — гениальный студент, миллиардер-филантроп и чиновник из Пентагона — разрабатывают для властей США проект, как этого не допустить.

Чего ждём? При слове «астероид» на ум сразу приходит «Армагеддон» и его команда бурильщиков-обалдуев. Но «Спасение» напоминает его более умного собрата — «Столкновение с бездной». Герои не летят с бомбой в космос, они пока только разрабатывают план, что делать с астероидом, рисуют графики, спорят и пытаются сохранить угрозу в тайне, чтобы избежать паники.

С одной стороны, вся эта производственная драма куда скучнее, чем приключения Брюса Уиллиса, и почти наверняка обречена на провал по рейтингам. С другой — есть шансы, что создатели наконец-то покажут серьёзный научный подход к этой, если подумать, реальной проблеме.

Миднайт, Техас

Когда и где? 24 июля, NBC

Что? Мистическое городское фэнтези, экранизация книг Шарлин Харрис.

О чём? О вампирах, конечно. Шарлин Харрис, кто не знал, — автор книг, на которых основан сериал HBO «Настоящая кровь». А ещё о ведьмах, экстрасенсах, призраках, ангелах и охотниках за нечистью. В общем, о типичных представителях жанра, который в России принято называть «мистикой», а на Западе — смесью ужасов и городского фэнтези. И о городке с говорящим названием Миднайт, где все они собрались.

Чего ждём? Подарок для фанатов «Настоящей крови», который поможет им не грустить о закрытии любимого сериала. Та же чертовщина, только с меньшим упором на вампиров и несколько большим разнообразием нечисти. И тот же сеттинг — юг США, только не Луизиана, а соседний Техас. Пить кровь, призывать духов и погружаться в астрал будут, как теперь принято, в провинциальных мотелях и барах под блюз и кантри.

Рик и Морти, 3 сезон

Когда и где? 30 июля, Adult Swim

Что? Фантастический комедийный мультфильм для взрослых.

О чём? О Рике Санчесе, безумном учёном, который мотается по времени и пространству, как к себе на дачу, ворует, обманывает, убивает пришельцев и спасает мир. И во всё это он вовлекает своего несовершеннолетнего внука Морти, а в последнее время и всю его семью.

Чего ждём? Джастин Ройланд и Дэн Хармон делали этот сезон очень долго и тщательно, чтобы он не уступал первым двум. Не только сюжет, но даже дата премьеры ещё несколько дней назад была секретом. При этом первый эпизод уже вышел — в качестве незапланированного сюрприза на 1 апреля. Однако в нём создатели завершили линию, оборвавшуюся в финале 2 сезона на клиффхэнгере.

Так что сюжет предсказывать не берёмся. Ждём просто ещё больше угарного юмора на грани фола и безумных приключений в космосе, прошлом, будущем и параллельных мирах. И серию, пародирующую «Дорогу ярости». И озвучку от Сыендука («Вабба-лабба-даб-даб, сучечки!»). И что Рик наконец найдёт свой любимый сычуаньский соус — благо, McDonald’s обещали к премьере выпустить новую партию.

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