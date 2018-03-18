Фантастические выборы

Анк-Морпорк, наигравшись с множеством различных форм управления, остановился на форме демократии, известной как «Один Человек, Один Голос». Тем самым Человеком был патриций; ему же принадлежал единственный Голос.

Терри Пратчетт «Мор, ученик Смерти»

В последние годы выборы в России проходят скучно — даже голосования у заокеанских партнёров вызывают больше интереса. А как с этим обстоят дела в других мирах и галактиках? Там всё так же тихо и мирно? Как бы не так! Выборы в фантастике не дадут заскучать — подлоги, подкуп, промывание мозгов, заказные убийства, и всё это с применением самых современных технологий! Милости просим в наш гид по самым честным выборам в обозримой части Вселенной!

Люди, которые решают проблемы

Основные принципы участия в предвыборной гонке изложил Вечный Император в романе Аллана Коула и Кристофера Банча «Возвращение Императора». По мнению человека, который более тысячи лет правил галактикой, для победы нужны три вещи: Марионетка, Проблема и Непосредственность.

Зачем нужны марионетки? Настоящие махинаторы редко участвуют в выборах сами. Обычно они выступают серыми кардиналами и дёргают за верёвочки из-за кулис, а место под софитами отводится специально обученным людям. Оно и понятно. Публичные персоны часто становятся жертвами покушений, на них обращается народный гнев за любое непопулярное решение, именно их можно сделать крайними в случае неудачи. В общем, материал полезный, но расходный и заменимый. Конечно, есть вероятность, что кукла внезапно выйдет из-под контроля и решит править самостоятельно. Но такие риски можно просчитать заранее — и при первом же подозрении избавиться от ненадёжного соратника. Несчастные случаи на производстве никто не отменял.

К сожалению, вечно прятаться за кулисами невозможно — иногда приходится лично возглавлять предвыборную борьбу. Но, если задерживаться на виду не хочется, можно подобрать себе достойного преемника и вовремя уйти со сцены. Так, дипломат Ретиф в рассказе Кейта Лаумера «Выборы и бандиты» отрекается от президентского поста, как только добивается от Дипломатического корпуса нужных его новым подданным уступок. А Скользкий Джим ди Гриз в романе Гарри Гаррисона «Стальную крысу — в президенты» фальсифицирует свою смерть сразу же после объявления итогов голосования.

Если махинатор сам участвует в выборах, ему важно создать себе правильный публичный образ. Например, выдать себя если и не за коренного местного, то хотя бы за знатока здешних обычаев. Чтобы принять участие в президентской гонке на Параисо-Аки, Скользкий Джим преобразился в местного дворянина, сэра Гектора Харапо, затворника и мечтателя, который большую часть жизни не высовывал носа за пределы своего поместья. А землянину Ретифу для допуска на президентские выборы на Обероне пришлось пройти обряд посвящения в твагги и побрататься с местным главарём. В далёкой галактике Палпатину на выборах Верховного канцлера Республики помогло происхождение, ведь Набу, родная планета сенатора, якобы пострадала из-за политической слабости и нерешительности предыдущего канцлера. Вспомним, кстати, что кризис на Набу заварил как раз Палпатин, чтобы расшатать кресло под Валорумом, — и перейдём к следующему пункту.

Проблемы, которые решают люди

Для идеальной победы нужна проблема или идея, которая объединила бы избирателей вокруг кандидата и противопоставила его остальным участникам гонки. В агитации нужно упирать на базовые человеческие инстинкты: страх, страсть, стремление к стабильности и безопасности. Джим ди Гриз выступил против тирании президента Сапилоте. Солон Уэлш из «Возвращения Императора» высказался против действий Тайного Совета, спровоцировавшего экономический кризис в галактике. Гай Балтар из «Звёздного крейсера «Галактика» призывал к колонизации Новой Каприки, когда действующий президент Рослин настаивала, что надо продолжать искать Землю. Госпожа Президент из «Железного неба» въехала в Белый дом с лозунгом «Да, мы можем вернуть Америку на Луну!». Настоящим популистом был и Иеремия Скаддер, герой неопубликованной повести Роберта Хайнлайна «Шорох его крыльев». Расист и религиозный фанатик Скаддер пришёл к власти на волне телевизионной популярности, при поддержке рекламного агентства и нового воплощения Ку-клукс-клана.

Чтобы понимать основные нужды избирателей, не нужно быть семи пядей во лбу. Даже наоборот. В «Идиократии» рестлер и бывший порноактер Дуэйн Элизондо Маунтин-Дью Герберт Камачо стал президентом просто потому, что в поглупевшем мире будущего сила и сексуальность ценились превыше всего. Современные технологии вообще изрядно облегчают махинаторам жизнь. В романе Нила Стивенсона и Дж. Фредерика Джорджа «Интерфейс» заговорщики, мечтающие о контроле над американским президентом, установили в мозгу своего кандидата Уильяма Коззано маячок, который позволял ему моментально реагировать на меняющиеся настроения электората.

А вот третий компонент формулы успеха от Вечного Императора — непосредственность — вышел самым спорным. Конечно, за три тысячи лет можно научиться непосредственному поведению в любой ситуации, но мы бы порекомендовали им не ограничиваться. Победы можно добиваться разными способами.

Как подстроить победу на выборах и не огрести

Предвыборная гонка напоминает войну, а на войне все средства хороши. Историю пишут победители, поэтому стремитесь к победе любой ценой, — а все грехи можно будет списать на проигравшего, прежде чем стереть его имя из всех хроник.

Первым делом добейтесь если не полного контроля над СМИ, то хотя бы постоянного появления в сводках новостей. Если все СМИ перейдут под контроль одного из кандидатов, он утопит избирателей в потоках пропаганды. В романе «Стальную крысу — в президенты» местное телевидение вспоминало об альтернативных кандидатах, только когда готовилось вылить на их головы очередной ушат грязи. Когда же Скользкий Джим добрался до единственного спутника планеты, жители Параисо-Аки впервые за долгие годы получили доступ к независимым новостным сводкам и узнали, что их мир не ограничивается президентом Сапилоте. Рейтинги Стальной Крысы взмыли ввысь.

Отличным подспорьем в борьбе за избирателя станет компромат. Главное — отправить на поиски грязного белья правильных людей, нелюдей и роботов. Так, в «Футураме» голова президента Никсона наняла Бендера раскопать неприглядные факты про своего противника, но робот не нашёл ничего криминального. Впрочем, если компромата не существует, его можно выдумать.

В романе Джеймса Лусено «Под покровом лжи» помощник Палпатина Сейт Пестаж подбросил документы, обвиняющие канцлера Валорума в мнимой коррупции, на компьютер сенатора Орна Фри Тана. Началось сенатское расследование, результаты которого уничтожили репутацию канцлера. В книге «Возвращение Императора» люди Императора, включившегося в предвыборную гонку на планете Дьюсабль, устраивали постоянные провокации, в которых винили правителя планеты, тирана Йелада. Сначала машина, якобы принадлежащая тирану, на глазах у толпы насмерть сбила ребёнка — несколько раз подряд в разных местах (впору восхититься актёрским мастерством бедного «ребёнка»), потом подкупленный Императором судья состряпал дело против незаконно задержанной девушки, а затем переодетые в полицейских громилы избили группу женщин, вышедших протестовать против приговора.

Вовремя опубликованный компромат может даже свести на нет результаты выборов! В романе Клаудии Грэй «Голос крови» по «Звёздным войнам» Лея уже готовится вступить в должность Первого сенатора, когда сенатор Рэнсольм Кастерфо рассказывает всем, что она дочь кровавого Дарта Вейдера, лично порубившего световым мечом миллиард повстанцев. Лея мигом теряет поддержку коллег, отзывает свою кандидатуру и вскоре покидает Сенат.

Если вы уже захватили власть, но почему-то ещё не отменили выборы, вы обязаны усложнить жизнь конкурентам. Бюрократические препоны, переносы сроков, изменение правил — в политической борьбе все средства хороши, в чём на cвоей шкуре убедился Джим ди Гриз.

Не стоит забывать о финансировании кампании. В «Возвращении Императора» Император говорит, что «деньги — это молоко политики», и его собеседник, солон Кенна, вспоминает, как много кампаний провалилось из-за недостатка средств. Деньги нужны для агитации, покупки оборудования, найма специалистов и, конечно же, подкупа журналистов и политиков. Взятками не брезговали ни Император, ни Дарт Плэгас, щедро подкупавший сенаторов во время выборов канцлера, ни Ретиф, ни Стальная крыса.

Если кампания идёт совсем плохо, всегда можно задуматься о физическом устранении конкурента. Президент Сапилоте пытался взорвать замок Скользкого Джима, жена Джима Ангелина рассуждала об отравлении самого Сапилоте, а в романе Миры Грант «Корм» губернатор Тейт устраивал сразу несколько покушений на сенатора Питера Раймана.

Но самым проверенным средством остаётся мухлёж при подсчёте голосов. Во время выборов на Параисо-Аки и президент Сапилоте, и Джим ди Гриз заменяли ящики с бюллетенями, а в «Возвращении Императора» тиран Йелад пытался приписать себе голоса умерших избирателей. Даже в «Звёздном крейсере «Галактика» полковник Тай пошёл на подлог и ради победы президента Рослин подменил последний не подсчитанный ящик с бюллетенями.

Правда, подлоги всегда могут вскрыться, на чём погорели и Рослин, и Сапилоте. Последний так стремился победить Скользкого Джима, что подделал в свою пользу все отданные за Джима голоса. Ди Гризу удалось доказать обман и, воспользовавшись доскональным знанием местной Конституции, признать результаты голосования недействительными. Так что учите законы, они могут сыграть вам на руку. И помните: несмотря на махинации, хотя бы со стороны выборы должны выглядеть честно.

Самые звучные и ничего не значащие титулы В фантастике встречаются пышные титулы, за которыми на самом деле ничего не стоит. Так, например, Президент Галактики из цикла «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса ничего не решает и ни на что не влияет. Он должен лишь отвлекать внимание публики от тех, кто реально дёргает за ниточки. Поэтому одним из лучших Президентов всех времён оказался Зафод Библброкс. Кто ещё мог провести два года из своего десятилетнего срока в тюрьме по обвинению в мошенничестве? В «Звёздных королях» Эдмонда Гамильтона правители звёздных королевств носят звучные титулы герцогов и баронов. Но фактически там давно установилась демократия и правит народ.

От полной демократии к абсолютной власти

Кровь на избирательных участках, и кровь на мостовых, но Скаддер выиграл выборы. Следующие выборы не состоялись.

Роберт Хайнлайн «Революция в 2100»

Выборы, конечно, вещь захватывающая и интересная, но всякое веселье рано или поздно приедается. Если вы уже поселились в Овальном кабинете или в доме №500 по Республиканской улице, разве стоит отказываться от абсолютной власти? Можно изменить Конституцию, ввести диктатуру, уничтожить оппозицию и устраивать чисто формальные перевыборы.

Президент из «Побега из Лос-Анджелеса» сразу после выборов поколдовал с Конституцией и продлил свой срок правления чуть ли не до бесконечности. Схожим образом поступил Вечный Император — придя к власти, он отказался уходить и правил галактикой три тысячи лет. Правда, для этого мало просто изменить законы, нужно ещё и обладать секретом бессмертия.

Иеремия Скаддер из неопубликованных частей «Истории будущего» Роберта Хайнлайна также изменил законодательство и превратился в диктатора, который едва не низверг Америку обратно в каменный век. Любопытно, что по хронологии мира Хайнлайна Скаддер пришёл к власти в 2012 году. Шесть лет назад многие острословы вспомнили про книги фантаста и принялись сравнивать Скаддера с Обамой, но настоящее пиршество троллей началось в 2016-м.

Самый изощрённый путь к абсолютной власти прошёл Палпатин. Сначала он срежиссировал конфликт с Торговой федерацией и блокаду Набу, благодаря чему занял пост Верховного канцлера. Затем от Республики одна за другой стали откалываться звёздные системы (не без помощи Палпатина и его приспешника Дуку, разумеется), и череда политических кризисов позволила Палпатину остаться на службе дольше двух положенных сроков. Когда же недовольные оппозиционеры стали задаваться вопросом: «А не пора ли канцлеру в отставку?», грянула Война клонов, и испуганный Сенат с радостью наделил Палпатина чрезвычайными полномочиями. А когда война закончилась и унесла жизни большинства противников, Палпатин упразднил Республику и провозгласил себя Императором. Блестяще разыгранная шахматная партия!

Сознательное общество и общественный контроль

Мы привыкли думать, что в будущем общество станет более просвещённым. Но авторы «Футурамы» придерживаются иного мнения. Здесь никто не верит, что его голос что-то решает, и даже политически активная Лила забыла сходить на избирательный участок. В результате голова Никсона победила на выборах за счёт одного голоса, отданного роботом! Куда катится мир? Машины могут голосовать! А что, если бы эти железяки выбрали президентом Терминатора, HK-47 или Робо-Санту?

В обществе, описанном Хайнлайном в романе «Звёздный десант», избирательный ценз куда выше. В Терранской федерации, чтобы получить право голоса, нужно сначала отслужить двухлетний срок в армии или на гражданской службе. По мнению создателей Федерации, только человек, отдавший несколько лет жизни обществу, вправе принимать решения, от которых зависит судьба этого общества.

Ещё труднее стать избирателем в рассказе Айзека Азимова «Выборы». Здесь президента выбирает гигантский компьютер Мультивак, анализируя настроения и желания электората. Поначалу Мультиваку, чтобы принять решение, требовалось проанализировать ответы всех опрошенных, затем только половины, потом трети, а к моменту действия рассказа для выбора президента достаточно было опросить одного, типичного среднестатистического избирателя.

При этом граждане не знают, на основании какого алгоритма принимается решение, и не могут повлиять на результаты выборов. Фактически судьба голосования зависит даже не от опрошенного гражданина, а от тех, кто настраивает компьютер. Это же идеальная схема для аферы! Никто не знает принципов работы Мультивака, опрошенный олух ни на что не влияет, так как отвечает на вопросы, не связанные с политикой… Кто мешает взломать код и ввести нужное имя? Никто ничего не докажет!

Свой вариант ценза предложил Сергей Лукьяненко в романе «Чистовик». Там на одной из версий Земли все референдумы проводятся только ранним субботним утром, что с ходу отсеивает лентяев и несознательных граждан, а каждый голос умножается на сложный коэффициент, зависящий от суммы денег, которые лежат на счету в государственном банке и работают на благо общества. Причём коэффициент может быть любым в диапазоне от нуля до единицы — а значит, голоса двух обычных торговцев (скажем, с коэффициентом 0,6) перевесят голос самого богатого банкира.

Любопытную систему общественного контроля придумал Роберт Шекли в повести «Билет на планету Транай». На Транае вот уже шесть веков нет ни войн, ни преступности, ни коррупции, ни нищеты — местные жители добились этого весьма оригинальным способом. У них нет никаких ограничений на выборы, но каждый госслужащий обязан носить на шее медальон с заложенным туда запасом взрывчатки. У всех граждан есть доступ к пульту управления медальоном, и если какой-то избиратель окажется недоволен работой чиновника, достаточно нажать на кнопку и получить результат… Конечно, такая идея могла бы прижиться лишь в идеальном мире — в реальности она означала бы смертный приговор для каждого чиновника. Хотя на Транае не было недостатка в желающих обзавестись опасным украшением.

Схожим образом обстоят дела и в Ксиларе, городе из «Новарии» Лайона Спрэнга де Кампа, где королю раз в пять лет отрубают голову, а новым правителем становится тот, кто поймает отрубленный кочан. Плюсы системы очевидны: срок правления ограничен, навороваться новый правитель просто не успеет, да и зачем, ведь телегу к гробу не привяжешь. Казалось бы, круг кандидатов в короли должен быть ограничен, но на практике от желающих примерить корону нет отбоя. Однако есть нюанс: если от кандидата в короли требуется лишь поймать отрубленную голову, каким он станет правителем? Разве прилагаются к везению умение управлять страной, разбираться в политике и экономике? Конечно, в социалистическом обществе любая кухарка способна управлять государством, но в Ксиларе процветали бы футбольные вратари и бейсбольные кэтчеры. А за пять лет можно развалить не то что королевство или город — целые империи рушились за меньший срок.

Самые необычные выборы Самую оригинальную выборную систему предложил русский фантаст Сергей Тармашев в романе «Жажда власти». Действие книги разворачивается в галактике Теутио Тик*Аль, которой правит Император, заседающий в Экстервите. Это огромный куб величиной с планету — высокоразвитый город, дворец и супероружие одновременно. Срок правления Императора составляет ровно тысячу лет. По истечении этого времени Император умирает, а Экстервит открывает сеть ноль-переходов на случайно выбранную планету случайно выбранной галактики. Новый император должен происходить с данной планеты и из выбранных Экстервитом людей. Всякий раз в ноль-переходы прыгает огромное множество ловцов, которые вывозят с планеты людей, отмеченных силовым полем перехода. Кандидатов передают главам основных цивилизаций, заседающих в галактике, и между теми разворачивается настоящая война. Причём до самого последнего момента существует вероятность, что Экстервит отвергнет кандидата, и тот мёртвым упадёт к подножию престола. (Да, в этом и правда непросто разобраться.)

* * *

Методы ведения политической борьбы не меняются со временем. Меняются лишь технологии, которые заставляют махинаторов корректировать планы, подстраиваться под сегодняшний день и изобретать новые способы завершить гонку в свою пользу. А в остальном фантастические выборы не отличаются от реальных. Разве что размах больше.