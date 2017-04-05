Пасхалки и отсылки в Mass Effect: Andromeda

Пасхалки из реального мира

Покорением космоса в мире Mass Effect земляне обязаны SpaceX: в XXI веке компания Илона Маска стала пионером в межпланетных путешествиях. Инженеры SpaceX разработали технологию многоразового запуска первой ступени ракеты-носителя, сделав полёты в космос дешевле и доступнее. В память об открытии главный герой «Андромеды» Райдер бережно хранит модель ракеты Falcon Heavy — именно ей человечество обязано появлением Лоуэлл-Сити, первого поселения на Марсе.

На счету у SpaceX действительно есть несколько смелых проектов, а в планах — колонизация Марса. Первый запуск реальной Falcon Heavy ещё не состоялся — полёт запланирован на 2017-й, но зато первая ступень другой ракеты, Falcon 9, ранее побывавшей на орбите, успешно завершила своё второе путешествие как раз на днях. Реальность вполне может обогнать игру: NASA планирует высадиться на Марсе уже в 2030-х против 2103-го в Andromeda.

Кроме Falcon Heavy, в игре упоминаются и другие проекты. Интересно, что в цифровых летописях фигурируют не только свершившиеся экспедиции вроде программы «Экзомарс», но и предстоящие — миссия BepiColombo (запуск в конце 2018-го) и межпланетная станция JUICE (2022), проектируемая для изучения Юпитера.

Есть ещё пара историй, связывающих игру с реальностью, но более приземлённых. На планете Воелд в квесте «Белая смерть» Райдер с помощью сканера пытается выследить некое животное. Но, как только он его находит, в создание тут же попадает шальная пуля. Это неспроста, потому что «Белая смерть» — кодовое имя легендарного финского снайпера Симо Хяюхя, действовавшего в советско-финской войне.

Скверна XXI века, спам, всё ещё истязает мир Mass Effect. Драк, напарник-кроган Райдера, рассказывает, что с ним хотят поделиться наследством богатого матриарха. Вот только для этого понадобится небольшой взнос в качестве «комиссии за перевод». О мошенниках можно прочитать в почте Райдера.

Пасхалки из оригинальной трилогии

Andromeda не могла обойтись без ностальгических отсылок к оригинальной трилогии. О приключениях капитана Шепарда можно послушать во время последнего воспоминания Алека Райдера: Кастис Вакариан, отец Гарруса, рассказывает ему о встрече экипажа «Нормандии» со Жнецами. Воспоминание завершается обращением Лиары Т’Сони, в котором она говорит о грядущей войне с враждебной расой.

Лиара (а точнее, её голос, ещё без «спецэффектов» Серого Посредника) появляется и в нескольких аудиожурналах семьи Райдеров — в них она рассказывает о своих научных изысканиях в области протеанской культуры. Журналы находятся на станции Нексус в каюте Алека Райдера. Кстати, фото Гарруса, Лиары и ещё пары компаньонов Шепарда можно найти в кодексе, где приводятся описания их рас — азари, турианцев и других.

Мы кое-что узнаём о Заиде Массани, ещё одном сопартийце Шепарда со взрывным (в прямом смысле) характером. Оказывается, у него есть сын, Бейн Массани, который как и отец, выбрал жизнь наёмника. Встретить Бейна можно во время миссии на Эосе.

А самого важного члена команды Шепарда можно даже завербовать! Речь идёт о легендарном космическом хомяке, который перекочевал в серию Mass Effect из Baldur’s Gate. На кухне «Бури» можно найти несколько крошек, обронённых пушистым другом. Просканировав их, Райдер обнаружит ещё несколько следов хомячьего пиршества и соорудит ловушку — и обжора обзаведётся персональными хоромами в каюте героя.

Кора Харпер, десантница, талантливый биотик, а то и дама сердца протагониста, — самая крупная пасхалка в игре. Она ни много ни мало дочь загадочного Призрака, главы «Цербера», чьё настоящее имя, Джек Харпер, открывается в комиксе «Mass Effect: Эволюция». Кора неохотно рассказывает о своём отце, но признаёт, что, хоть он и был «колючим старым уродом», она его любила. Ещё один намёк на Призрака можно найти в воспоминаниях Алека Райдера, где он общается с неким «Благодетелем», который преследует те же цели и методы, что и Призрак.

Другую пасхалку, связанную с «Цербером», найти сложнее. В квесте «Игры разума» на Кадаре Райдер натыкается на пару учёных, чей сигнал нужно отследить. Оказывается, когда-то они работали на «Цербер», и в их планшетах сохранилось много компромата на Призрака и Миранду Лоусон.

Сарен Артериус — ещё один неординарный персонаж из первой Mass Effect. Если последовать за Авитусом Риксом на планете Хаварл, можно узнать, что тот, как и Сарен, был СПЕКТРом (это звание «межгалактической полиции» получил и Шепард). Именно Артериус рекомендовал Авитуса на должность. Вспоминая Сарена, Рикс говорит, что турианец был жестоким, но не безрассудным.

Райдер пересекается и с более доброжелательными персонажами из Млечного Пути. У всех великих людей есть фанаты и подражатели, у Шепарда тоже был такой поклонник, Конрад Вернер. Оказывается, у него есть сестра Кассандра — к слову, не менее странная, — которая и расскажет о фанатизме своего братца.

Игравшие в DLC «Mass Effect 3: Омега» наверняка помнят отважную и таинственную турианку Найрин Кандрос, предводительницу отряда «Когти». Тиран Кандрос, её двоюродный брат, служит начальником ударных сил на Нексусе. Досталось упоминание и доктору Окиру, создателю Грюнта, — Райдер помогает учёным на Элаадене отыскать данные его исследований. А те, кто бывал на «Цитадели», помнит, что по любому вопросу туристу всегда была готова помочь приятная цифровая дама Авина, виртуальный интеллект. Эта же программа предлагает услуги гида и на Нексусе.

Отсылки к фантастическим произведениям

Не считая полунамёков и интересных фактов — например, Лекси, доктор «Бури» говорит голосом Натали Дормер, а планета Хаварл очень сильно напоминает Пандору из «Аватара» Кэмерона, — в Andromeda много полноценных отсылок к фильмам и сериалам. Например, для знатока мультсериала «Рик и Морти» комбинация символов «С-137» неслучайна: в мультике С-137 — «главная» вселенная.

Ни одна игра о космосе не может обойтись без отсылок к «Звёздным войнам». На этот раз в миссии на лояльность Лиама Райдер, беседуя с предводителем вражеской группировки, может воспроизвести сцену из фильма «Звёздные войны. Эпизод IV — Новая надежда».

Попадаются отсылки и к некосмическим франшизам. В руинах Элаадена углядели постер из «Тёмного рыцаря: Возрождение легенды», а поклонники Plants vs. Zombies найдут в каютах «Бури» пару плюшевых игрушек Горохострела и Учёного. В апартаментах Райдера есть небольшая статуэтка Z7 Imp, который, в свою очередь служит отсылкой на Mass Effect и N7 в Plants vs Zombies.

Коллекция гика

Оказывается, Райдер — преданный фанат Шепарда: Первопроходец коллекционирует модельки космических кораблей (среди них затесалась и дорогая сердцу «Нормандия»), а в исследовательском арсенале на Нексусе можно собрать полную экипировку Шепарда, заглянув в раздел крафта снаряжения из Млечного Пути.

Есть и двойная пасхалка: на любой новой планете можно купить скин N7 для «Кочевника», местного аналога «Мако» из первой части. Название скина — «Архангел»: не что иное, как небольшой привет Гаррусу.

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Это лишь некоторые пасхалки, которые удалось обнаружить в Mass Effect: Andromeda. Несмотря на проблемы с лицевой анимацией, о которой не говорит только ленивый, мир у BioWare получился огромный. Кто знает, что ещё там скрывается?