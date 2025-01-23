Пространство имён и жанров: творческий путь Дэниела Абрахама

Дэниел Абрахам — яркая фигура в мире фантастической литературы, хотя мало кто знает его по имени: писатель больше известен под псевдонимом Джеймс Кори. Литературный дуэт, состоящий из Абрахама и Тая Френка, создал «Пространство», но лишь одним циклом автор не ограничился. Рассказываем о других псевдонимах Абрахама, его взглядах на фэнтези и необычном творческом пути.

Читайте также «Пространство» Джеймса Кори: подлинно научная фантастика о космосе и человечестве Ася Михеева 05.12.2019 21977 Рассказываем о мире книг, о реалистичном образе будущего и немного об авторах.

«Писатели, помимо всего прочего, профессиональные игроки», — считает Дэниел Абрахам. Если это так, фантасту удалось сорвать настоящий джекпот: серия «Пространство», написанная им совместно с Таем Френком, стала культовой, а одноимённый сериал выдержал целых шесть сезонов. Оставаясь для многих загадкой, Абрахам не перестаёт играть. Что же скрывается за множеством его псевдонимов и совместных проектов?

Начало истории

Дэниел Абрахам начал писать, когда работал в технической поддержке. В 1996 году он продал свой первый рассказ, Mixing Rebecca , в The Silver Web — тогда «журнал сюрреализма» под руководством Энн Вандермеер. История, посвящённая женщине-звукорежиссёру, которая пытается записать звуки своей жизни и составить из них единую композицию, оказалась настолько необычной, что моментально привлекла внимание читателей и критиков. После выхода дебютного рассказа Абрахам активно развивал свою карьеру, публикуя новеллы и рассказы в таких изданиях, как Asimov’s Science Fiction и Fantasy & Science Fiction . Затем он выпустил и первый фэнтези-роман. Так молодого автора заметил Джордж Р. Р. Мартин.

Писатели не раз работали вместе, а чуть позже к дуэту присоединился американский фантаст и редактор Гарднер Дозуа:

Дэниел Абрахам Джордж сделал первый шаг: пригласил меня на ужин и сказал: “Что ты думаешь о сотрудничестве с двумя старыми толстыми парнями?”

Два старых толстых парня (пока не очень старых)

Так появился проект Hunter’s Run — результат необычного и долгого партнёрства. В 1976 году Гарднер Дозуа начал работать над новым рассказом, но сумел написать лишь его часть. Вскоре он прочитал черновик Джорджу Мартину, которому идея очень понравилась. Однако Дозуа никак не мог закончить историю и в 1981 году передал другу текст целиком. У Мартина был совершенно другой взгляд на развитие сюжета, и он, не завершив работу, вернул текст обратно автору.

Дозуа надолго забросил рукопись. Прошли десятилетия, и в 2002 году Дозуа и Мартин поняли, что им нужен ещё один соавтор. Так пересеклись пути трёх фантастов, в числе которых был Дэниел Абрахам.

Вместе они довели дело до конца — повесть Shadow Twin вышла в 2004 году, а спустя четыре года превратилась в полноценный роман «Бегство охотника». Авторов ждал грандиозный успех.

Тысячеликий герой

Первым полноценным книжным сериалом Абрахама стала «Суровая расплата» ( The Long Price Quartet ) — цикл из четырёх произведений о мире, где враждуют два государства. Сюжет первого романа сосредоточен на богатом городе Сарайкет, процветающий бизнес и промышленность которого опирается на силу магического существа. Это могущественный дух, подчиняющийся магу-поэту Хешаю, и его мощь делает Сарайкет практически неприступным. Но что будет, если убить Хешая? Соседняя империя отправляет шпионов, но простой рабочий случайно раскрывает их заговор…

Примерно так начинается история, которая задала тон всей карьере Абрахама. После успеха наполненной технологиями «Суровой расплаты» Абрахам создал ещё один цикл — на этот раз городского фэнтези.

Для серии The Black Sun’s Daughter Абрахам использовал псевдоним M.L.N. Hanover. По его словам, выбор имени был неслучаен: инициалы — аббревиатура, связанная с личной историей автора, а фамилия Hanover, помимо того, что созвучна с названием немецкого города, воспринимается нейтрально и придаёт лёгкий налёт мистики. Главная героиня цикла — обычная молодая женщина, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда она узнаёт, что унаследовала способность бороться с демонами, тайно захватывающими людей.

M.L.N. Hanover стал первой «альтернативной личностью» Абрахама, и с тех пор он очень трепетно относится к выбору имени на обложке. В интервью писатель часто упоминает, что использование псевдонимов помогает не только разделить разные направления творчества, но и создать у читателей определённые ожидания:

Дэниел Абрахам Я работаю в разных жанрах и поджанрах и хочу, чтобы люди знали, какой будет книга, которую они берут в руки. M.L.N. Hanover пишет городское фэнтези. Дэниел Абрахам пишет фэнтези о волшебных мирах. Джеймс Кори пишет космооперу. Когда я начну писать детективы, у них будет другое имя. Если я когда-нибудь займусь романами, то и для них придумаю псевдоним. Это облегчает читателю выбор и помогает сразу понять, какого рода книга перед ним

Важная встреча

Дэниел Абрахам и Тай Френк

Судьбоносным для Абрахама стало знакомство с Таем Френком — помощником Джорджа Мартина. Тай, который долго разрабатывал вселенную для собственной настольной ролевой игры, показал свои наработки Абрахаму. По воспоминаниям писателей, мир был настолько проработан, что его описание занимало целую папку. Абрахам предложил превратить идеи Френка в полноценный роман, так как сам он терпеть не мог миростроительство.

Сперва Френк планировал быть скорее консультантом, чем соавтором. Однако, увидев первые главы, написанные Абрахамом, он так увлёкся процессом, что вскоре стал полноценным участником проекта. Совместная работа оказалась удивительно продуктивной: Френк отвечал за сюжет и детали мира, в то время как Абрахам сосредоточился на структуре и литературном стиле. Каждый писал главы от лица разных персонажей, а затем авторы обменивались текстами, чтобы добавить правки и сгладить различия в стилях. Этот подход сделал повествование настолько цельным, что определить, где заканчивается работа одного писателя и начинается работа другого, просто невозможно.

Так появился дуэт, известный как Джеймс С. А. Кори, — символ уникального подхода к совместному творчеству. Псевдоним тоже выбрали осознанно: Джеймс — второе имя Абрахама, С. А. — инициалы его дочери, а Кори — второе имя Френка.

Немного о космосе

Первый роман серии «Пространство», «Пробуждение Левиафана» , был опубликован в 2011 году издательством Orbit . Изначально его задумывали как отдельную историю, однако вскоре авторы осознали, что созданный ими мир слишком богат для одной книги. Кроме того, «Пробуждение Левиафана» получило восторженные отзывы критиков и читателей, что вдохновило авторов продолжить серию. Постепенно «Пространство» превратилось в девять книг, каждая из которых углубляла политические и социальные аспекты футуристического мира.

Цикл завоевал сердца аудитории благодаря необычному сочетанию жанров: от нуарного детектива и политического триллера до космического боевика и даже хоррора. Каждая книга привносит что-то новое, создавая эффект погружения в разнообразные миры. При этом цикл впечатляет научной достоверностью: технологии будущего и детали жизни в космосе описаны с опорой на консультации NASA и Virgin Galactic.

Кадр из сериала «Пространство»

Действие происходит в XXIII веке, когда человечество колонизировало Солнечную систему. Герои — команда фрегата «Росинант» — отлично проработаны: у каждого свои слабости и секреты, а их взаимодействие придаёт тексту эмоциональную и драматическую глубину. Их личные истории разворачиваются на фоне захватывающих межпланетных интриг — идеальная формула масштабного научно-фантастического цикла.

Популярность цикла привела к созданию одноимённого сериала, который выходил с 2015 по 2022 год. Абрахам и Френк активно участвовали в производстве адаптации, что помогло сохранить дух оригинальных романов. В результате сериал стал культовым, завоевав сердца миллионов зрителей и обогатив жанр научной фантастики.

«Пространство» стало поворотным моментом в карьере Дэниела Абрахама. Серия не только показала аудитории его писательский талант, но и продемонстрировала сильные стороны работы в соавторстве.

Кинжал и монета

Не останавливаясь на достигнутом, Абрахам снова обратился к эпическому фэнтези — под собственным именем. Стоит отметить, что эпические циклы в его исполнении — сложные, «взрослые» истории, где наряду с политическими интригами и зрелищными сражениями важную роль играет экономика и промышленность. «Кинжал и монета» не исключение.

Судьба сводит бывшего героя, талантливую сироту-банкира и мечтательного аристократа, чьи решения, вполне возможно, изменят будущее. На фоне нарастающего хаоса пробуждается древняя сила, толкающая народы к войне… Так начинается сюжет пятитомного цикла, который ставит Абрахама на одно поле с Джорджем Р. Р. Мартином, Скоттом Линчем, Терри Бруксом и Брэндоном Сандерсоном.

Создавая «Кинжал и монету», Абрахам стремился сделать серию доступной — начать с чего-то, что выглядит знакомым, чтобы люди быстро сориентировались в новой вселенной. Именно поэтому персонажи и мир в «Пути дракона» — первой книге цикла — напоминают классических персонажей фэнтези. Это роман, в который легко погрузиться. Однако не стоит спешить, ведь одна из главных мыслей, звучащих в повествовании, в том, что мы не всегда такие, какими кажемся на первый взгляд. И главные герои ещё успеют удивить искушённых читателей.

Дэниел Абрахам Фэнтези — удобное место для того, чтобы задавать вопросы о расе и предрассудках. Это как взять незаряженный пистолет. Вы можете посмотреть, как он работает, но не можете застрелить себя или ранить кого-то другого

Абрахам хотел создать историю, персонажи которой — не обязательно воины или короли. И ему это удалось. Цикл получил высокую оценку критиков, включая Джорджа Р. Р. Мартина, который назвал его одним из любимых. Вернуться в свой мир планирует и сам автор.

Абрахам — настоящий хамелеон среди фантастов. Он одинаково уверенно чувствует себя и в научной фантастике, и в эпическом и городском фэнтези, каждый раз находя способ привнести в жанр что-то новое. Звёздные системы «Пространства» или экономические и политические интриги «Кинжала и монеты»? Что бы вы ни выбрали — история запомнится вам надолго.

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