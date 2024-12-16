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Блоги|Игры|Видеоигры

Зал славы видеоигр на Западе и в России: история и будущее

Зал славы российской видеоигровой индустрии
16 декабря 19:00
185
8 минут на чтение
20 декабря подходит к концу голосование за включение игр и людей в Зал славы российской видеоигровой индустрии. По этому случаю его организаторы рассказывают читателям «Мира фантастики» об истории игровых залов славы и о том, для чего такой зал нужен именно в России.
Зачем, в принципе, нужны голливудская «Аллея славы», Зал и музей славы рок-н-ролла и Зал славы авторов песен, Всемирный зал славы видеоигр? Во-первых, они помогают запечатлеть достижения прошлого. Во-вторых, чтобы будущие поколения могли учиться. Только зная, как выглядели лучшие фильмы и что делали на экране лучшие актёры, как звучала музыка и какими были игры, можно создавать новые произведения искусства.
Если говорить именно о видеоиграх, то необходимо помнить историю: каким был геймплей, как использовали железо и программные возможности, какие сюжеты захватывали пользователей. Изучая эту информацию, специалисты молодых студий могут раскрыть свой творческий потенциал.

Кратко об истории видеоигр 

Spacewar! на компьютере PDP-1

Первой в истории электронной игрой в 1947 году было так называемое «Развлекательное устройство на основе электронно-лучевой трубки» создатели вдохновлялись экранами радаров. Игрок мог управлять движением луча и «расфокусировать» его для поражения целей. 
А первой именно компьютерной игрой стала вышедшая в 1962 году Spacewar!, за которой в 1970-е годы последовали Galaxy Game, Computer Space и Asteroids. Она вдохновила многих других создавать компьютерные игры. 
Первая компьютерная стратегия появилась в 1964 году это был экономический текстовый симулятор The Sumerian Game для мейнфрейма IBM 7090. Хоть игра и не пошла в массы, она стала предтечей других стратегий и игр, связанных со строительством. Например, в 1971 году появилась Hamurabi. 

Девочка играет в The Sumerian Game

Параллельно развивалась отрасль игровых автоматов, и здесь важно назвать Space Invaders 1978 года и выпущенную в 1979 году Asteroids. Затем были Donkey Kong, Pac-Man, House of Dead, Tekken, Street Fighter, NBA Jam и сотни других наименований. 
Стартовала эпоха игровых приставок — и здесь тоже был нужен творческий подход. В Odyssey 1972 года графики не было, на экране появлялись только три квадратные точки. А полупрозрачные наклейки на телевизор обеспечивали «аналоговую» графику, чтобы играть в теннис, лыжи, детектив про дом с привидениями, гонки, сафари, а также в образовательные игры для изучения названий штатов США. 
В 1970-е также началась эра персональных компьютеров. Их разрабатывали и производили в том числе в СССР. Именно на компьютере «Электроника-60» Алексей Пажитнов создал легендарный «Тетрис». Эта игра вошла и во Всемирный зал славы видеоигр, и в Зал славы видеоигровой индустрии России

Издание Nintendo Game Boy с «Тетрисом»

Разные игры закладывали основу для жанра или внедряли новый подход к геймплею. После «Тетриса» появились различные головоломки. Street Fighter, Mortal Kombat и Tekken стали именами нарицательными для файтингов. Silent Hill создала уникальную атмосферу триллера и хоррора, а Resident Evil подняла на новый уровень жанр борьбы с зомби. 
Из-за роста глобальной видеоигровой индустрии стало понятно, что, как и в случаях с фильмами и музыкой, пришло время увековечить эти достижения.

Всемирный зал славы видеоигр

В 2015 году в США запустили Всемирный зал славы видеоигр. Его открыли:

  • Doom;

  • Pac-Man;

  • Pong;

  • Super Mario Bros.;

  • World of Warcraft;

  • …и, конечно, «Тетрис».

Первая игра из списка, Doom, была выпущена в 1993 году и предопределила развитие шутеров от первого лица. Самой франшизе, таким образом, уже минуло 30 лет, и в 2025 году геймеры во всем мире ждут новую часть. 
Pac-Man знаковый проект эпохи аркадных автоматов, который затем был портирован на множество платформ. Его создали, чтобы привлечь в игровые залы девушек, которым не так уж сильно нравилась Space Invaders. 
Pong первая коммерчески успешная видеоигра, один из столпов индустрии интерактивных развлечений.
Super Mario Bros. та самая игра на Dendy (или Famicom, или NES), которая в принципе стала синонимом видеоигр. 
World of Warcraft в 2008 году вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая популярная MMORPG с числом подписчиков свыше 10 миллионов человек. 
А про «Тетрис» Алексея Пажитнова мы уже говорили. 
Ежегодно Всемирный зал славы пополняют 4–5 новых проектов. Это могут быть и старые игры, и не так давно созданные. Например, в 2023 году эксперты добавили: 

  • Barbie Fashion Designer;

  • Computer Space;

  • Wii Sports;

  • The Last of Us. 

Первая игра в этом списке была выпущена в 1996 году, вторая в 1971-м, третья в 2006 году. The Last of Us самая молодая: она появилась как эксклюзив для PlayStation 3 в 2013-м, а спустя год получила ремейк под PlayStation 4. 
Таким образом, всего 10 лет понадобилось творению Naughty Dog, чтобы попасть в Зал славы, в то время как у Computer Space этот путь занял более полувека. 

The Last of Us

Игры в список попадают неслучайным образом. Они должны соответствовать одновременно нескольким критериям: 

  • статус «иконы»;

  • долголетие, то есть сохранение популярности со временем;

  • географический охват;

  • влияние на дизайн и разработку других игр и на общество в целом. 


Экспертный совет каждый год собирает список новых номинантов, в том числе рассматривая запросы от общественности. Затем около 30 учёных и журналистов со всего мира делают свой выбор каждому доступны три голоса. Есть и публичное голосование, причём его результаты эквивалентны мнению всего лишь одного из членов этой группы. 

Зал славы видеоигр в России

Вы спросите, а есть ли смысл при наличии Всемирного зала славы видеоигр создавать локальные проекты в разных странах? Нужен ли такой Зал в России?
Обратите внимание на список игр, в котором большая часть — американские. Есть и японские, и даже «Тетрис» из России — но это, скорее, исключение из правил. Создателям Всемирного зала трудно судить об играх из других стран, ведь они живут в стране с самым развитым игровым рынком. Так почему бы россиянам, среди которых огромное количество творческих людей, прекрасных специалистов, энтузиастов видеоигр и журналистов, самим не рассказать о собственных достижениях? 

Atomic Heart

Российские разработчики создали множество интересных игр. Совсем недавно по всему миру прогремела игра Atomic Heart, вдохновлённая советской эстетикой. В роботов-близняшек влюбились вообще все. Эта игра стала одной из первых, что открылиЗал славы видеоигровой индустрииРоссии в 2023 году. 
Второй игрой стал «Тетрис», а третьей оказались «Космические рейнджеры», которые за пределами страны известны как Space Rangers. Геймплей включал и боевые сцены в космосе и на планетах, и возможность выбора пути — торговли, захвата чужих кораблей, перевозки грузов. За нарушение законов можно было даже сесть в тюрьму.

Космические рейнджеры

Этот список явно требует дополнения. В 2000-х игра «Ил-2 Штурмовик» от 1С была признана наиболее передовой с точки зрения графики, геймплея, самой реализации авиасимулятора и воздушных боёв. Она позволяла взглянуть на поля битв с исторической точностью.
А вторую часть игры «Корсары» американская студия Disney купила для того, чтобы брендировать её и назвать «Пираты Карибского моря» для продвижения фильма с Джонни Деппом. 

«Корсары II: Пираты Карибского моря»

Также можно выделить квесты разного уровня сложности — про Петьку и Василия Ивановича, про Штирлица. В других странах сложнее понять колорит подобных игр, хотя некоторые из нас с удовольствием тратили часы на такие загадки. Потому в российском Зале славы они могли бы занять достойное место.
А, скажем, «Мор. Утопию» не назовёшь игрой для широкой публики, но именно своей странностью, мрачностью и сюрреалистичностью она завоевала поклонников в нашей стране и за рубежом. С 2015 года в Steam она набрала более 3 тысяч «очень положительных» отзывов. 
Наконец, легендарные «Аллоды Онлайн» от студии Nival Сергея Орловского (он, кстати, в 2023 году вошёл в Зал славы видеоигровой индустрии России) стали первой отечественной онлайн-игрой, которая была официально запущена в России, Европе, США, Бразилии, Турции, Японии, Корее и не только.

«Аллоды Онлайн»

Прямо сейчас идёт голосование за новых претендентов в нескольких номинациях в российский Зал славы. Это видеоигры, это люди, повлиявшие на видеоигровую индустрию России, а также киберспортсмены — те, кто оказал наибольшее влияние на развитие киберспорта в нашей стране. 
В числе персон, вошедших в Зал славы, — Сергей Супонев. Он принял участие во множестве шоу для детей и молодёжи, развлекательных и познавательных. Читатели старше 35 лет должны помнить его «Джунгли зовут» для малышей и «Звёздный час» для школьников. Кроме того, он был ведущим шоу «Денди — Новая реальность». Там можно было увидеть, как играют в Dendy, Sega и даже Super Nintendo — мечту каждого ребёнка в стране.

Сергей Супонев

Общественное российское телевидение

О том, что Dendy это клон Nintendo Entertainment System, или Famicom, на тот момент многие не знали. А сделал эту приставку доступной для жителей России другой человек, который входит в Зал славы, Виктор Савюк, основатель двух единорогов: Dendy и «Акадо». 
Приставка собирала вокруг себя и взрослых, и детей. Кто-то может помнить, как картриджи продавали у метро, на рынках, на капотах автомобилей. Среди картриджей были и поддержки, на которых было сразу 10 тысяч игр вроде Mortal Kombat 68 или Super Mario 583. И пока дети в них играли, периодически от злости кидая джойстики в стену, бабушки и дедушки мрачно смотрели на эту картину и говорили что-то о потенциально посаженном кинескопе. 
В Зал славы вошли также Борис Репетур и Антон Зайцев, известные под псевдонимами «Бонус» и «Гамовер». В 1990-е они были бессменными ведущими передачи «От винта!», а затем работали в «Навигаторе цифрового мира». Голос Репетура знают и современные дети если взрослые им показывают «Галилео». 
И это далеко не полный список. Узнать подробности можно на сайте. А проголосовать за новых номинантов — в соцсети «ВКонтакте» или через бота в «Телеграме». Каждый зарегистрированный пользователь может отдать по три голоса в каждой из номинаций. 

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Зал славы российской видеоигровой индустрии
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