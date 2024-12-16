Зал славы видеоигр на Западе и в России: история и будущее

20 декабря подходит к концу голосование за включение игр и людей в Зал славы российской видеоигровой индустрии. По этому случаю его организаторы рассказывают читателям «Мира фантастики» об истории игровых залов славы и о том, для чего такой зал нужен именно в России.

Зачем, в принципе, нужны голливудская «Аллея славы», Зал и музей славы рок-н-ролла и Зал славы авторов песен, Всемирный зал славы видеоигр? Во-первых, они помогают запечатлеть достижения прошлого. Во-вторых, чтобы будущие поколения могли учиться. Только зная, как выглядели лучшие фильмы и что делали на экране лучшие актёры, как звучала музыка и какими были игры, можно создавать новые произведения искусства.

Если говорить именно о видеоиграх, то необходимо помнить историю: каким был геймплей, как использовали железо и программные возможности, какие сюжеты захватывали пользователей. Изучая эту информацию, специалисты молодых студий могут раскрыть свой творческий потенциал.

Кратко об истории видеоигр

Spacewar! на компьютере PDP-1

Первой в истории электронной игрой в 1947 году было так называемое «Развлекательное устройство на основе электронно-лучевой трубки» — создатели вдохновлялись экранами радаров. Игрок мог управлять движением луча и «расфокусировать» его для поражения целей.

А первой именно компьютерной игрой стала вышедшая в 1962 году Spacewar !, за которой в 1970-е годы последовали Galaxy Game, Computer Space и Asteroids. Она вдохновила многих других создавать компьютерные игры.

Первая компьютерная стратегия появилась в 1964 году — это был экономический текстовый симулятор The Sumerian Game для мейнфрейма IBM 7090. Хоть игра и не пошла в массы, она стала предтечей других стратегий и игр, связанных со строительством. Например, в 1971 году появилась Hamurabi.

Девочка играет в The Sumerian Game

Параллельно развивалась отрасль игровых автоматов, и здесь важно назвать Space Invaders 1978 года и выпущенную в 1979 году Asteroids. Затем были Donkey Kong, Pac-Man, House of Dead, Tekken, Street Fighter, NBA Jam и сотни других наименований.

Стартовала эпоха игровых приставок — и здесь тоже был нужен творческий подход. В Odyssey 1972 года графики не было, на экране появлялись только три квадратные точки. А полупрозрачные наклейки на телевизор обеспечивали «аналоговую» графику, чтобы играть в теннис, лыжи, детектив про дом с привидениями, гонки, сафари, а также в образовательные игры для изучения названий штатов США.

В 1970-е также началась эра персональных компьютеров. Их разрабатывали и производили в том числе в СССР. Именно на компьютере «Электроника-60» Алексей Пажитнов создал легендарный «Тетрис». Эта игра вошла и во Всемирный зал славы видеоигр, и в Зал славы видеоигровой индустрии России .

Издание Nintendo Game Boy с «Тетрисом»

Разные игры закладывали основу для жанра или внедряли новый подход к геймплею. После «Тетриса» появились различные головоломки. Street Fighter, Mortal Kombat и Tekken стали именами нарицательными для файтингов. Silent Hill создала уникальную атмосферу триллера и хоррора, а Resident Evil подняла на новый уровень жанр борьбы с зомби.

Из-за роста глобальной видеоигровой индустрии стало понятно, что, как и в случаях с фильмами и музыкой, пришло время увековечить эти достижения.

Всемирный зал славы видеоигр

В 2015 году в США запустили Всемирный зал славы видеоигр. Его открыли:

Doom;

Pac-Man;

Pong;

Super Mario Bros.;

World of Warcraft;

…и, конечно, «Тетрис».

Первая игра из списка, Doom, была выпущена в 1993 году и предопределила развитие шутеров от первого лица. Самой франшизе, таким образом, уже минуло 30 лет, и в 2025 году геймеры во всем мире ждут новую часть.

Pac-Man — знаковый проект эпохи аркадных автоматов, который затем был портирован на множество платформ. Его создали, чтобы привлечь в игровые залы девушек, которым не так уж сильно нравилась Space Invaders.

Pong — первая коммерчески успешная видеоигра, один из столпов индустрии интерактивных развлечений.

Super Mario Bros. — та самая игра на Dendy (или Famicom, или NES), которая в принципе стала синонимом видеоигр.

World of Warcraft в 2008 году вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая популярная MMORPG с числом подписчиков свыше 10 миллионов человек.

А про «Тетрис» Алексея Пажитнова мы уже говорили.

Ежегодно Всемирный зал славы пополняют 4–5 новых проектов. Это могут быть и старые игры, и не так давно созданные. Например, в 2023 году эксперты добавили:

Barbie Fashion Designer;

Computer Space;

Wii Sports;

The Last of Us.

Первая игра в этом списке была выпущена в 1996 году, вторая — в 1971-м, третья — в 2006 году. The Last of Us — самая молодая: она появилась как эксклюзив для PlayStation 3 в 2013-м, а спустя год получила ремейк под PlayStation 4.

Таким образом, всего 10 лет понадобилось творению Naughty Dog, чтобы попасть в Зал славы, в то время как у Computer Space этот путь занял более полувека.

The Last of Us

Игры в список попадают неслучайным образом. Они должны соответствовать одновременно нескольким критериям:

статус «иконы»;

долголетие, то есть сохранение популярности со временем;

географический охват;

влияние на дизайн и разработку других игр и на общество в целом.





Экспертный совет каждый год собирает список новых номинантов, в том числе рассматривая запросы от общественности. Затем около 30 учёных и журналистов со всего мира делают свой выбор — каждому доступны три голоса. Есть и публичное голосование, причём его результаты эквивалентны мнению всего лишь одного из членов этой группы.

Зал славы видеоигр в России

Вы спросите, а есть ли смысл при наличии Всемирного зала славы видеоигр создавать локальные проекты в разных странах? Нужен ли такой Зал в России?

Обратите внимание на список игр, в котором большая часть — американские. Есть и японские, и даже «Тетрис» из России — но это, скорее, исключение из правил. Создателям Всемирного зала трудно судить об играх из других стран, ведь они живут в стране с самым развитым игровым рынком. Так почему бы россиянам, среди которых огромное количество творческих людей, прекрасных специалистов, энтузиастов видеоигр и журналистов, самим не рассказать о собственных достижениях?

Atomic Heart

Российские разработчики создали множество интересных игр. Совсем недавно по всему миру прогремела игра Atomic Heart, вдохновлённая советской эстетикой. В роботов-близняшек влюбились вообще все. Эта игра стала одной из первых, что открыли Зал славы видеоигровой индустрии России в 2023 году.

Второй игрой стал «Тетрис», а третьей оказались «Космические рейнджеры», которые за пределами страны известны как Space Rangers. Геймплей включал и боевые сцены в космосе и на планетах, и возможность выбора пути — торговли, захвата чужих кораблей, перевозки грузов. За нарушение законов можно было даже сесть в тюрьму.

Космические рейнджеры

Этот список явно требует дополнения. В 2000-х игра «Ил-2 Штурмовик» от 1С была признана наиболее передовой с точки зрения графики, геймплея, самой реализации авиасимулятора и воздушных боёв. Она позволяла взглянуть на поля битв с исторической точностью.

А вторую часть игры «Корсары» американская студия Disney купила для того, чтобы брендировать её и назвать «Пираты Карибского моря» для продвижения фильма с Джонни Деппом.

«Корсары II: Пираты Карибского моря»

Также можно выделить квесты разного уровня сложности — про Петьку и Василия Ивановича, про Штирлица. В других странах сложнее понять колорит подобных игр, хотя некоторые из нас с удовольствием тратили часы на такие загадки. Потому в российском Зале славы они могли бы занять достойное место.

А, скажем, «Мор. Утопию» не назовёшь игрой для широкой публики, но именно своей странностью, мрачностью и сюрреалистичностью она завоевала поклонников в нашей стране и за рубежом. С 2015 года в Steam она набрала более 3 тысяч «очень положительных» отзывов.

Наконец, легендарные «Аллоды Онлайн» от студии Nival Сергея Орловского (он, кстати, в 2023 году вошёл в Зал славы видеоигровой индустрии России) стали первой отечественной онлайн-игрой, которая была официально запущена в России, Европе, США, Бразилии, Турции, Японии, Корее и не только.

Прямо сейчас идёт голосование за новых претендентов в нескольких номинациях в российский Зал славы. Это видеоигры, это люди, повлиявшие на видеоигровую индустрию России, а также киберспортсмены — те, кто оказал наибольшее влияние на развитие киберспорта в нашей стране.

В числе персон, вошедших в Зал славы, — Сергей Супонев. Он принял участие во множестве шоу для детей и молодёжи, развлекательных и познавательных. Читатели старше 35 лет должны помнить его «Джунгли зовут» для малышей и «Звёздный час» для школьников. Кроме того, он был ведущим шоу «Денди — Новая реальность». Там можно было увидеть, как играют в Dendy, Sega и даже Super Nintendo — мечту каждого ребёнка в стране.

Сергей Супонев Общественное российское телевидение

О том, что Dendy — это клон Nintendo Entertainment System, или Famicom, на тот момент многие не знали. А сделал эту приставку доступной для жителей России другой человек, который входит в Зал славы, — Виктор Савюк, основатель двух единорогов: Dendy и «Акадо».

Приставка собирала вокруг себя и взрослых, и детей. Кто-то может помнить, как картриджи продавали у метро, на рынках, на капотах автомобилей. Среди картриджей были и поддержки, на которых было сразу 10 тысяч игр вроде Mortal Kombat 68 или Super Mario 583. И пока дети в них играли, периодически от злости кидая джойстики в стену, бабушки и дедушки мрачно смотрели на эту картину и говорили что-то о потенциально посаженном кинескопе.

В Зал славы вошли также Борис Репетур и Антон Зайцев, известные под псевдонимами «Бонус» и «Гамовер». В 1990-е они были бессменными ведущими передачи «От винта!», а затем работали в «Навигаторе цифрового мира». Голос Репетура знают и современные дети — если взрослые им показывают «Галилео».

И это далеко не полный список. Узнать подробности можно на сайте . А проголосовать за новых номинантов — в соцсети « ВКонтакте » или через бота в «Телеграме» . Каждый зарегистрированный пользователь может отдать по три голоса в каждой из номинаций.

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