Церковь Воронёной Цепи захватывает власть в Багряной империи и с помощью кровавого ритуала поднимает из океанских глубин Затонувшее королевство, населённое демонами. На его берега попадает варвар Марото. Тем временем его бывшие соратники по Пятёрке Негодяев и их «генерал» София вместе с настоящим генералом нового Кобальтового отряда Чи Хён ждут встречи с превосходящими силами империи…

Alex Marshall

A Blade of Black Steel

Роман

Жанр: героическое «тёмное» фэнтези

Выход оригинала: 2016

Переводчик: С. Удалин

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2017

Серия: «Звёзды новой фэнтези»

544 стр., 3000 экз.

«Багряная империя», часть 2

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Стивен Эриксон, цикл «Малазанская империя»

«Клинок из чёрной стали» начинается ровно на том же месте, на котором закончилась первая книга цикла, «Корона за холодное серебро», — вернее, наутро после тех событий. И во втором томе действие приобретает поистине эпический размах. При этом автор не стесняется этот размах утрировать: события примерно трети книги происходят в течение одних суток, причём большая их часть разворачивается на территории лагеря Кобальтового отряда — читатель только и успевает кочевать из одной палатки в другую. Когда же дело доходит до одной из промежуточных кульминаций романа — сражения с явившейся из Врат чудовищной Королевой демонов — Маршалл находит ещё один способ замедлить действие: он словно снимает сцену в режиме «слоу-мо», не спеша показывая одни и те же мгновения битвы с точки зрения разных персонажей. Эту же роль в повествовании играют диалоги. Впрочем, их автор умеет писать достаточно остроумно и увлекательно, чтобы читатель не заметил, что ничего нового и важного для сюжета персонажи, как правило, друг другу не говорят — только в очередной раз пересказывают запутанные истории своих отношений, романтических и не только.

Персонажи разбегаются в разные уголки придуманного мира, каждый со своим «квестом», — тоже популярный фэнтезийный приём, который призван добавить размаха (но чаще, увы, только размазывает действие). И на этих квестовых дорожках подозрительно много жанровых штампов и затёртых ходов — автор не стесняется даже слова «партия» при описании… ну да, партии отважных приключенцев. И, конечно, герои перед походом обязательно должны зайти к кузнецу!

Но, как мы уже успели убедиться по первому тому эпопеи, у Маршалла, помимо начитанности, есть здоровое чувство юмора (правда, чёрного, но это жанру только на пользу) — поэтому большинство жанровых штампов он успешно обыгрывает. Например, он легко может устроить одному персонажу сразу две ложных смерти на протяжении десятка страниц — и это настолько нарочито, что даже смешно. Или разрешить любовный треугольник способом, которого никто из читателей точно не ожидает.

События во втором томе трилогии приобретают поистине эпический размах

Впрочем, даже при таком подходе в «Клинке…» намного больше серьёзных и даже пафосных страниц, чем в предыдущей книге. Но к этому обязывает содержание: автор всё увереннее наводит нас на мысль о том, что настоящая война в Багряной империи — не междоусобица между бунтовщиками, короной и церковью, а масштабная схватка «смертные против демонов». Ставки в такой войне посерьёзнее, чем в очередной игре престолов.

К концу второго тома большинство главных персонажей эпопеи лишаются всего — власти, союзников, свободы, а кое-кто и жизни. Они часто задаются сакраментальным вопросом «За что?», но здесь автор как раз предельно внятен: всё, что происходит с героями, — результат их собственных действий в прошлом. Никакой «избранности» (эта иллюзия жестоко ломает Софию и её идейную наследницу Чи Хён, и, возможно, следующим будет чрезмерно уверенный в себе чародей Хортрэп), никакой помощи сверхъестественных сил (содействие мерзких демонов — весьма сомнительное благо). В мире, где силы света не предусмотрены, а силы тьмы уже наступают со всех сторон, где врагов слишком много, а друзья могут предать в любой момент, героям приходится рассчитывать только на себя и своё верное оружие. За которым, ну так и быть, придётся идти к кузнецу…

Итог: больше эпических сражений и тёмной магии — а также сложных отношений и разрушенных жизней. И, конечно, читательских надежд на грандиозное завершение трилогии.

Босх с тобой Сразу после выхода «Короны за холодное серебро» стало известно, что Алекс Маршалл — псевдоним. Но кто скрывается под маской? В сетевых спорах называли имена Джорджа Мартина, Стивена Кинга и даже Джоан Роулинг. На самом деле Алекса Маршалла зовут Джесс Буллингтон. Под своим настоящим именем он написал несколько фэнтези-романов о Европе времён средневековья и Ренессанса. Кстати, одним из источников, повлиявших на эстетику цикла «Багряная империя», автор — историк по образованию — называет… картины Босха: гротескные демоны и обречённые смертные с его полотен действительно могли бы отлично вписаться в современное «тёмное фэнтези».

— …Но никогда ещё мне не попадался молот, разрушающий всё, к чему бы ни прикоснулся. Видят боги, стукнешь тыльным торцом по металлу, и тот плавится. Аккурат перед твоим приходом эта штука испортила двуручный меч, над которым я трудился не одну неделю. Вот я и смекнул: она предназначена не для того, чтобы создавать, а сугубо для разрушения.

— Значит, у нас c ним есть что-то общее, — заключила София и, не в силах устоять после такой рекламы, взяла предложенное оружие.