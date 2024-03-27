Брендон Сандерсон «Озарённый солнцем». Большая гонка со смертью

Если вы ничего не поняли из предыдущего абзаца — не расстраивайтесь. У «Озарённого солнцем» действительно высокий порог вхождения — для того, чтобы с наскока разобраться, чем занимаются все эти странные люди, нужно быть хотя бы поверхностно знакомым с книгами серии.





А вот новый читатель, привлечённый яркой обложкой, рискует остаться в недоумении: кто такие спрены, почему главный герой постоянно заряжается, как батарейка, и зачем в сюжете внезапно появляется Шут, не поясняется даже в двух словах.





Зато давним фанатам Сандерсона роман наверняка придётся по душе — писатель собирает историю из знакомых, проверенных временем элементов. Интересный мир?

Пожалуйста: вот вам планета Песнопение, солнечная сторона которой похожа на пылающий ад. Её жители вынуждены постоянно играть с собственным светилом в догонялки и оставаться в тени — но горе тому летучему городу, который не успеет вовремя починить двигатели или не сможет перемахнуть через слишком высокие горы.





Приятные герои? Сколько угодно: обитатели выжженного мирка вышли очень обаятельными, простыми людьми, которым искренне хочется сочувствовать. Даже Скиталец не может сопротивляться их обезоруживающей доброте, прямо на глазах превращаясь из саркастичного волка-одиночки в истинного героя, готового пожертвовать собой ради других.





Эволюция эта, к слову, прописана очень естественно — Сигзил, сгибаясь под грузом тяжёлого прошлого, постоянно называет себя убийцей, циником и негодяем, но быстро становится очевидно, что это всего лишь маска, защита от жестокостей мира. Он просто очень хороший человек в очень непростых обстоятельствах — и именно поэтому его самоотверженности веришь.





Захватывающий сюжет? Разумеется: благодаря условности Песнопения роман превращается в одну большую гонку в стиле «Безумного Макса». Персонажи постоянно бегут — от убийственного солнца, от главного злодея, от собственной судьбы,— и этот высокий темп буквально не позволяет читателю выдохнуть. Опасности следуют одна за другой: динамичная схватка сменяется наступлением испепеляющего рассвета, а тот, в свою очередь — стремительной погоней на летающих кораблях. Времени постоянно в обрез, а до смерти один шаг — только успевай переворачивать страницы, приближаясь к неизбежной развязке.



