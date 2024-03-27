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#рецензии на книги#Брендон Сандерсон
Брендон Сандерсон «Озарённый солнцем». Большая гонка со смертью
Мария Лебеденко
30 сентября 10:00
1594
3 минуты на чтение
Под занавес (как оказалось, временный) своего «Секретного проекта» Брендон Сандерсон решил снова вернуться к космерскому циклу. Все прочие «тайные» истории примыкали к нему весьма условно — действие происходило в новых мирах, и приключения искали новые герои. Впрочем, мир в «Озарённом солнцем» тоже оказывается незнакомым — а вот с центральным персонажем поклонники творчества писателя уже встречались. Сигзил, он же Скиталец — один из действующих лиц «Архива Буресвета». Он был учеником самого Хойда (который, кстати, тоже промелькнёт на страницах романа), рыцарем Четвёртого моста и человеком, который носил в себе Осколок Зари — благодаря чему теперь умеет поглощать инвеституру и пользоваться способностями, недоступными обычным смертным.
Brandon Sanderson
The Sunlit Man
Роман
Жанр: приключенческое фэнтези
Выход оригинала: 2023
Художники: А. Гладковская, Эрнанда Соуза, Набетсе Зитро
Переводчики: М. Аль-Ради, М. Кантор
Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2024
Серия: «Звезды новой фэнтези»
Возрастной рейтинг: 16+
448 с., 7000 экз.
Похоже на:
фильм «Хроники Риддика» (2004)
фильм «Безумный Макс: Дорога Ярости» (2015)
Если вы ничего не поняли из предыдущего абзаца — не расстраивайтесь. У «Озарённого солнцем» действительно высокий порог вхождения — для того, чтобы с наскока разобраться, чем занимаются все эти странные люди, нужно быть хотя бы поверхностно знакомым с книгами серии.

А вот новый читатель, привлечённый яркой обложкой, рискует остаться в недоумении: кто такие спрены, почему главный герой постоянно заряжается, как батарейка, и зачем в сюжете внезапно появляется Шут, не поясняется даже в двух словах.

Зато давним фанатам Сандерсона роман наверняка придётся по душе — писатель собирает историю из знакомых, проверенных временем элементов. Интересный мир?
Пожалуйста: вот вам планета Песнопение, солнечная сторона которой похожа на пылающий ад. Её жители вынуждены постоянно играть с собственным светилом в догонялки и оставаться в тени — но горе тому летучему городу, который не успеет вовремя починить двигатели или не сможет перемахнуть через слишком высокие горы.

Приятные герои? Сколько угодно: обитатели выжженного мирка вышли очень обаятельными, простыми людьми, которым искренне хочется сочувствовать. Даже Скиталец не может сопротивляться их обезоруживающей доброте, прямо на глазах превращаясь из саркастичного волка-одиночки в истинного героя, готового пожертвовать собой ради других.

Эволюция эта, к слову, прописана очень естественно — Сигзил, сгибаясь под грузом тяжёлого прошлого, постоянно называет себя убийцей, циником и негодяем, но быстро становится очевидно, что это всего лишь маска, защита от жестокостей мира. Он просто очень хороший человек в очень непростых обстоятельствах — и именно поэтому его самоотверженности веришь.

Захватывающий сюжет? Разумеется: благодаря условности Песнопения роман превращается в одну большую гонку в стиле «Безумного Макса». Персонажи постоянно бегут — от убийственного солнца, от главного злодея, от собственной судьбы,— и этот высокий темп буквально не позволяет читателю выдохнуть. Опасности следуют одна за другой: динамичная схватка сменяется наступлением испепеляющего рассвета, а тот, в свою очередь — стремительной погоней на летающих кораблях. Времени постоянно в обрез, а до смерти один шаг — только успевай переворачивать страницы, приближаясь к неизбежной развязке.

А она, по давней традиции Сандерсона, вышла напряжённой и эмоциональной. Горько-сладкий финал немного подпортил разве что антагонист — он получился карикатурным нелепым тираном. В отличие от остальных персонажей, у него нет даже минимального развития или интересного прошлого — он плохой просто потому, что плохой. Да и побеждают его немного по-мультяшному — в сцене, с экранизацией которой отлично справились бы аниматоры Disney. Но, кроме этого недостатка, упрекнуть «Озарённого солнцем» практически не за что — уж что-что, а писать крепкие приключенческие истории автор определённо умеет.
Итог: достойное завершение основного «Секретного проекта». Роман слишком сильно привязан к главному циклу Брендона Сандерсона, чтобы заинтересовать новых читателей, зато отлично подойдёт для тех, кто уже успел изучить все обитаемые планеты Космера.

Это не конец

Во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса Брендон Сандерсон умудрился написать четыре романа из условной серии «Секретный проект». Как автор признавался впоследствии, ему хватило бы и трёх, но идея создать по одной книге на каждый сезон выглядела очень привлекательно. Коронавирус отступил, однако неутомимый Сандерсон решил продолжить «тайный» цикл в марте 2023 года он анонсировал пятый роман с условным названием Isles of the Emberdark, действие которого развернется в космерской системе Дроминад.
Идеалы — как статуи на ветру. Они кажутся вечными, но правда в том, что эрозия происходит незаметно, зато постоянно.

Брендон Сандерсон «Озарённый солнцем»

7

оценка

Стоит ли читать?

Фанатам Космерского цикла обязательно.

Удачно

  • интересный мир
  • стремительный темп
  • эмоциональный финал

Неудачно

  • картонный антагонист
  • высокий порог вхождения

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Мария Лебеденко

Поэт, книгочей, олдскульщик, поклонница мрачняка во всех проявлениях. Любит странное и то, что ещё страньше.

#рецензии на книги#Брендон Сандерсон
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