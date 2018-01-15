Брендон Сандерсон «Слова сияния»

Лорды королевства Алеткар многие годы ведут набеги на Расколотые равнины, добывая себе славу и богатство, но не принося пользы своему государству. Дядя короля, лорд Далинар, под влиянием неясных видений решает, что пора положить конец бессмысленному кровопролитию. Для этого нужно объединить соперничающих лордов и возродить легендарный орден Сияющих рыцарей. Помочь в этом Далинару могут совсем не те, кого он привык видеть среди своих соратников: таинственная девушка-учёная, просватанная за его сына, и бывший раб, наделённый необычными талантами и сумевший превратить собратьев-невольников в настоящих солдат.

Brandon Sanderson

Words of Radiance

Роман

Жанр: эпическое фэнтези

Выход оригинала: 2014

Издательство: «Азбука-Аттикус», 2017

1248 стр., 5000 экз.

«Архивы Буресвета», часть 2

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Брендон Сандерсон с завидной регулярностью радует поклонников новыми книгами. Одним из залогов такой творческой плодовитости стали, как ни странно, многолетние неудачные попытки Сандерсона начать публиковаться: пока издатели отказывались принять рукописи, он продолжал писать. И, когда удача наконец ему улыбнулась, у Брендона уже были заготовки многих будущих историй.

Но самую амбициозную из них Сандерсон смог представить читателям не сразу — едва ли нашёлся бы издатель, который согласился бы взяться за десятитомную эпопею от начинающего писателя, где уже в первом романе больше тысячи страниц. То ли дело — от звезды жанра, которому доверили завершить один из главных фэнтезийных циклов современности. Так что параллельно с работой над финалом «Колеса Времени» Сандерсон представил на суд читателей первый том своего эпического цикла «Архивы Буресвета».

Несмотря на внушительный объём, «Путь королей» не мог похвастать обилием сюжетных линий, да и особо насыщенным его назвать сложно. События развивались очень неспешно, основные линии почти не пересекались между собой. Зато Сандерсон старательно и в подробностях знакомил нас с оригинальным миром под названием Рошар. Так, на протяжении доброй трети книги Брендон описывал тяжелейшие будни юноши Каладина, который мечтал о воинской службе, а стал рабом. Его злоключения разворачивались на просторах причудливых Расколотых равнин, где велась необычная война и обитали странные создания. А в самом Каладине попутно просыпались таинственные силы. По сути дела, у Сандерсона получился огромный — на тысячу с лишним страниц — пролог будущей истории.

Во втором томе действие принимает более крутой оборот

Во втором томе действие принимает более крутой оборот. Оперативно по меркам «Архивов Буресвета» — всего за несколько сотен страниц — все основные сюжетные линии наконец сплетаются в один тугой клубок. Попытки Далинара и его боевитого сына одержать верх над остальными лордами переходят в решительную стадию. Если раньше военные лагеря на Расколотых равнинах просто соперничали друг с другом за славу и богатство, то теперь на кону будущее королевства. И пусть в этом внутреннем конфликте кровь льётся разве что в более-менее честных поединках на арене, напряжения ему не занимать. Тем более что в него вмешиваются две «дикие карты»: ловкая манипуляторша Шалан, исследующая тайны прошлого, и Каладин, который возвысился до телохранителя Далинара и откровенно недолюбливает других лордов, — а те, конечно, отвечают ему полной взаимностью.

Сандерсон по-прежнему пишет очень обстоятельно, с огромным вниманием к деталям и внутреннему миру главных героев. Зачастую он не стесняется повторяться — например, на все лады демонстрируя антагонизм Каладина и лордов. Но пусть события развиваются неспешно, накал страстей ощутимо повышается — особенно в последней трети романа, когда наряду с внутренним в полную силу вспыхивает и внешний конфликт, от которого зависит судьба всего мира. И становится понятно, что, хотя на страницах «Слов сияния» герои прошли огонь, впереди их ожидает полымя.

Итог: «Слова сияния», подобно первой книге цикла, роман очень неторопливый, но, в отличие от «Пути королей», гораздо более напряжённый и богатый на важные события.

Размер имеет значение Цикл «Архив Буресвета» с первой же книги отличался нешуточным масштабом, и от романа к роману объёмы томов неуклонно увеличиваются. Первый роман состоял из 75 глав и насчитывал 383 тысячи слов. В «Словах сияния» глав стало 89, а количество слов выросло до 399 тысяч. В романе «Клятвоотступник» (Oathbringer), который в нынешнем году выходит на английском, уже 122 главы и 450 тысяч слов. Если Сандерсон и дальше продолжит в том же духе, страшно представить, какие талмуды будут выходить под конец цикла, в котором запланировано десять книг.

Адолин зарычал, ощущая старый добрый Азарт битвы, и отбил атаку Салинора, не заботясь о том, что тот всё же зацепил его бок, а потом опять взял клинок в обе руки и со страшной силой ударил по нагруднику противника, словно рубил дрова. Салинор снова запыхтел, и Адолин, подняв ногу, пнул его в грудь, заставив отлететь и упасть на спину. Салинор выронил клинок — такова была уязвимость стиля пламени, который требовал держать меч одной рукой, — и оружие превратилось в туман. Адолин встал над ним, отпустил собственный клинок и латным ботинком пнул шлем Салинора. Кусок брони разлетелся на оплавленные кусочки, открыв лицо противника, растерянное и охваченное паникой.

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