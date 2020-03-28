Что читает МирФ. Выпуск #5: карантинный

Наши авторы и редакторы продолжают делиться впечатлениями в регулярных подборках. На этот раз рассказываем о прочитанных книгах, среди которых много как фантастики (роман про Асоку из «Звёздных войн», сборник историй про мага Гарри Дрездена или новая книга Тэда Уильямса), так и нефантастики — например, антиутопия Набокова, история офицера СС и биография Наполеона.

Александр Стрепетилов

Главный редактор сайта

Э. К. Джонстон «Асока»

В феврале Disney и Lucasfilm начали показывать седьмой и последний сезон «Войн клонов», который завершает историю приквелов: сюжет должен в упор подойти к событиям «Мести ситхов». Одна из арок посвящена любимице зрителей — падаванке Энакина Скайоукера Асоке Тано, покинувшей джедаев после несправедливого обвинения в нападении на Храм. Новые серии — отличный повод ознакомиться с книжкой из нового канона, а то всё откладывал и откладывал.

Как оказалось, не зря откладывал. Я читал не так много романов по «Звёздным войнам», но этот один из худших. Слабая динамика, невыразительные персонажи, почти никаких действительно новых и интересных событий. Основной сюжет разворачивается на отдалённой планете, где скрывается Асока; бывшая падаванка быстро привлекает внимание Империи и сообща с местными пытается организовать сопротивление. Увы, потенциально интересный конфликт — зарождение повстанцев, спецоперации, интриги, шпионаж — оказался скомканным и поверхностным.

Евгения Сафонова

Автор

Владимир Набоков «Под знаком незаконнорожденных»

Одна из лучших и, пожалуй, самых нестандартных антиутопий. В государстве Падук царит строй, напоминающий сплав фашизма и коммунизма: так называемые «эквилисты» ратуют за уравнение всех людей, причём не столько материальное, сколько интеллектуальное и духовное. Всемирно известному профессору философии Адаму Кругу воцарение «Партии Среднего Человека» не сулит ничего хорошего. Во-первых, новоявленный глава государства — его бывший одноклассник, которого маленький Круг обзывал Жабой и нещадно третировал. Во-вторых, партия хочет от Круга публичной поддержки и заявлений, что за эквилистами будущее, а смена власти пошла стране исключительно на пользу. Круг, естественно, так не считает, и вообще лезть в политику не имеет никакого желания: он недавно похоронил жену и теперь должен в одиночку растить маленького сына. Только вот политика бесцеремонно лезет к нему: пытаясь отыскать рычаг давления на строптивого философа, эквилисты начинают арестовывать его друзей и близких.

Набоков в предисловии весьма пренебрежительно отзывается об Оруэлле, и хотя подобный снобизм заставляет неодобрительно хмыкнуть, надо отдать нашему соотечественнику должное: в плане стиля его роман оставляет «1984» далеко позади. Набоков в очередной раз демонстрирует фантастический уровень владения словом, когда почти каждое предложение — маленькая поэма, когда самые простые действия и самые обыденные вещи описываются так, что кажутся таинством, ритуалом, волшебством.

Но главное здесь — совсем не ужасы шаржированного тоталитарного режима, который Набоков обрисовывает грубыми штрихами, с безжалостным гротескным юмором. «Под знаком незаконнорожденных» — это изящная и пронзительная история о любви, потерях и смерти, где последняя сравнима с завершением романа, разрешением музыкальной темы, прозрением персонажа повести, которому лишь после конца открывается огромный мир за пределами книжных страниц.

Дмитрий Злотницкий

Автор

Джим Батчер «Brief Cases»

Джим Батчер уже давно не радовал поклонников Гарри Дрездена новыми книгами, но в этом году собирается компенсировать долгое ожидание новых историй о чикагском чародее сразу двумя романами. В преддверии их выхода захотелось вновь погрузиться в мир Дрездена, и в этом отлично помог сборник рассказов Brief Cases. В малой форме Батчер проявляет себя столь же ярко, как и в крупной. А особенно интересны истории, в которых автор меняет привычную перспективу и делает рассказчиком не Гарри, а других персонажей — например, босса криминального мира Чикаго, Джона Марконе.

Тэд Уильямс «Империя травы»

Второй роман новой трилогии Тэда Уильямса о мире Светлого Арда. Первый том во многом был посвящен знакомству с молодым поколением героев, а для конфликтов лишь закладывался фундамент. Теперь же Светлый Ард начинает полыхать. Наступление мстительных норнов на земли смертных, междоусобицы в королевствах людей и придворные интриги разрушают мир, царившей целое поколение. Однако, несмотря на возросшее количество событий, Уильямс не изменяет неспешной и вдумчивой манере повествования, фирменной для цикла, и много внимания уделяет развитию героев.

Роберт Джексон Беннет «Foundryside»

Начало новой фэнтезийной трилогии от автора «Божественных городов» тоже может похвастаться оригинальным миром с самобытной магией, но выглядит более легковесным в сравнении с предыдущим циклом Беннета. Это очень динамичное и увлекательное авантюрное фэнтези, но в нём пока не чувствуется глубины, присущей «Божественным городам». Зато, в отличие от них, роман написан в более традиционной манере — с повествованием в прошедшем времени.

Дженн Лайонс «The Ruin of Kings»

Только начал читать один из самых громких фэнтезийных дебютов прошлого года, поэтому далеко идущие выводы пока делать рано. Но захватывает книга с первых же страниц, подкупая любопытными героями, сложной структурой повествования, а также историей и стилем, напоминающими о романах Патрика Ротфусса.

Николай Троицкий «Наполеон Великий»

Один из самых ярких отечественных специалистов по Наполеоновским войнам, Николай Троицкий, при жизни так и не успел выпустить свою биографию великого корсиканца. Двухтомник «Наполеон Великий» вышел уже посмертно. Книга написана очень живо и увлекательно, однако тем, кто хорошо знаком с историей Наполеона, трудно будет найти в этой работе что-то новое.

Марина Беляева

Автор

Лайон Спрэг де Камп «Лавкрафт. Живой Ктулху»

Первый вопрос, который возникает, когда глядишь на этот увесистый 600-страничный кирпич, — чему вообще он может быть посвящен? Лавкрафт не Пушкин и не Байрон, его жизнь не настолько богата событиями или внезапными поворотами. Но Спрэг де Камп справляется с задачей. Он великолепный рассказчик — впрочем, не гнушающийся повторениями ранее сказанного, однако это можно с лёгкостью проигнорировать: здорово, когда биографии говорят не только о конкретном человеке, но и о контексте эпохи, о других людях, прямо или косвенно связанных с главным персонажем книги. Правда, попытки вступить на территорию психологии порой выглядят неуклюже, но, опять же, это незначительный недостаток, к тому же естественный, когда речь идёт о человеке вроде Лавкрафта.

Евгений Власов

Автор

Джонатан Литтелл «Благоволительницы»

Роман Джонатана Литтелла, писателя американо-французского происхождения, написан в виде мемуаров от лица офицера СС. Книга освещает события Второй мировой — от кампании 1941 года до падения Берлина. В частности — решение «еврейского вопроса».

Прочитать «Благоволительниц» — как посетить лагеря Аушвиц и Биркенау. Только с оговоркой, что где-то в начале экскурсии вы случайно отбились от группы, открыли неприметную на вид дверь и попали в нацистский ад с персональным «гидом». Эта «экскурсия» начинается далеко за пределами колючей проволоки.

Холодная украинская деревушка. Полевые дороги скованы грязью. В ней вязнут грузовики, едущие к расстрельным траншеям. Выталкивают их сами приговоренные. Немецкие офицеры раздражены полевой бюрократией, нехваткой людей в айнзацгруппах, испорченными кровью шинелями и прочей «дребеденью». И это только начало. Впереди Сталинград и Освенцим.

Пожалуй, самое жуткое в книге — то, с каким спокойствием и обстоятельностью описывается работа айнзацгрупп и рутина, поглотившая массовые расстрелы. Книга мрачная, погружаться в нее рекомендуется с небольшими передышками. Очень интересная, но не развлекательная. Читая «Благоволительниц», задумываешься об истоках человеческой жестокости. И о влиянии тоталитарных идеологий на массовое сознание. Если вас оттолкнули «Выбор Софи», «Список Шиндлера» или «Мальчик в полосатой пижаме», за эту книгу браться точно не стоит.