Июль в нынешнем году — это пора большого футбольного карнавала, захватившего Россию. Впрочем, не футболом единым. Тем, кому мировое первенство безразлично, как и тем, кто просто желает скоротать время между матчами, издатели могут предложить немало новых книг. На любой вкус!

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Бестселлер месяца

Антология «Книга мечей»

Это одна из последних антологий, составленных недавно умершим Гарднером Дозуа. На английском она появилась в октябре прошлого года. Главная приманка здесь, конечно же, повесть Джорджа Мартина «Сыновья дракона» — самая ранняя по хронологии история из мини-цикла о династии Таргариенов. Среди остальных полутора десятков текстов есть рассказы от других видных мастеров фэнтези — Робин Хобб, Кена Лю, Кейт Эллиот, Дэниела Абрахама, Кэролайн Черри, Гарта Никса, Скотта Линча, Эллен Кашнер, Сесилии Холланд, Кей-Джи Паркера. Кроме того, в «Книгу мечей» вошли рассказы авторов, которые больше отличились в других жанрах вроде научной фантастики, — Элизабет Бир, Уолтера Йона Уильямса, Леви Тидхара. А ещё в антологии поучаствовали не столь известные у нас писатели — Мэтью Хьюз и Рич Ларсон.

Что нас ждёт: сборник в жанре «меча и магии», который часто путают с эпическим фэнтези.

Научная фантастика

Питер Клайнс

«Преломление»

Майк Эриксон — заурядный учитель из скромного городка в Новой Англии, который доволен своей тихой и мирной жизнью. Но всё меняется, когда старый друг предлагает ему решить странную загадку.

В Калифорнийской пустыне группа ученых изобрела новое устройство, которое позволяет мгновенно перемещать людей и предметы на расстояние в несколько километров. Его назвали «Дверь Альбукерке», и, по заверениям физиков, оно абсолютно безопасно. Вот только результаты почему-то не спешат обнародовать, ведь на самом объекте, по слухам, творятся какие-то странные вещи… Чем дальше Майк погружается в расследование, тем больше понимает, что разгадка этой тайны гораздо страшнее, чем он думал.

Что нас ждёт: очень нестандартная НФ — по форме это детективный триллер, который под занавес оборачивается чем-то вроде мистического хоррора с отсылкой к Лавкрафту.

Мари Лю

«Warcross: Игрок. Охотник. Хакер. Пешка»

Для миллионов людей во всём мире игра Warcross — это образ жизни. Некоторые стремятся убежать в неё из реальности, другие надеются на ней подзаработать. Чтобы свести концы с концами, юная хакерша Эмика Чен отлавливает нелегальных игроков. Однажды Эмика рискует и взламывает стартовую игру международного чемпионата по Warcross, чтобы случайно «глюкнуться» внутрь виртуального мира и стать нежданной знаменитостью. Создатель игры, неуловимый миллиардер Хидео Танака, предлагает Эмике стать его шпионом на турнире и выявить проблемы в системе безопасности. Но расследование раскрывает зловещий заговор с серьёзными последствиями для всей империи Warcross…

Что нас ждёт: первый роман цикла Warcross, который очень напоминает бестселлер «Первому игроку приготовиться». Цикл американской писательницы китайского происхождения тоже стал хитом.

Стивен Гулд

«Рефлекс»

Десять лет назад Дэви Райс открыл в себе способность телепортироваться. Ныне он работает на Агентство национальной безопасности. На одной из встреч Дэви похищают, накачав наркотиками. Очнувшись в незнакомом месте, он обнаруживает, что ему вшили имплантат, который убьет его при попытке освободиться с помощью телепортации. Цели похитителей загадочны, но есть основания подозревать, что эксперименты над Дэви ничем хорошим для него не кончатся.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Телепорт». Первую часть в 2008-м экранизировал Даг Лайман, на основе третьей в этом году вышел телесериал «Импульс». А вторая книга — мостик между ними.

Марко Клоос

«Сроки службы»

Будущее на перенаселённой Земле. За внеземные колонии сражаются две могущественные силы — Американское содружество и Русско-китайский альянс. У Эндрю Грейсона, живущего в трущобах, нет иного пути вырваться оттуда, кроме армии. Но стать солдатом ох как непросто — конкурс жесточайший. А когда ты всё-таки надеваешь форму, то труднее всего не сражаться на войне, а беспощадно подавлять мятежи «трущобных крыс», одной из которых совсем недавно был и ты сам. Стать карателем не каждому по плечу…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Линия фронта», очень жёсткой военной НФ с привкусом социальной фантастики.

Фэнтези

Майкл Салливан

«Эра Мифов. Эра Мечей»

Это случилось за многие, многие века до того, как в мире Элан заговорили о легендарной Рийрии… Эланом тогда правил могущественный народ фрэев — магов, считавших «рхунов» (так они называли людей) почти животными. Невежественные же рхуны почитали своих жестоких владык за бессмертных богов. Пока человек не совершил невозможное — убил фрэя! Рабы восстали под предводительством бесстрашной Персефоны. А вскоре к повстанцам подтянулись даже мятежные фрэи, недовольные существующим порядком вещей. Наступила новая эра — эра мифов и мечей, эра великих битв и великих деяний…

Что нас ждёт: первые два романа цикла «Легенды Первой Империи», приквела серии о двух легендарных наёмниках Ройсе и Адриане, которые стали известны как Рийрия. Впрочем, Ройса и Адриана здесь нет и не будет.

Джанго Векслер

«Тысяча имен»

Капитан Маркус д’Ивор, командир одного из колониальных гарнизонов империи Вордариан, просто тянет служебную лямку, давно забыв о честолюбивых мечтах. Но нежданное восстание кардинально меняет всю его жизнь… Бежавшая от прошлого девушка Винтер прячется под видом рядового колониальных войск Вордариана… Полковник Янус бет Вхалних, военный гений, посланный королём навести порядок, не знает неудач. Рядом с ним Маркус и Винтер чувствуют себя спокойно. Но амбиции полковника простираются далеко за пределы полей сражений.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Кампания теней», военное фэнтези во вселенной, напоминающей наш мир в эпоху наполеоновских войн.

Лалин Полл

«Пчелы»

Действие происходит в пчелином улье. Пчела Флора 717, родившаяся в низшем классе общества, трудится уборщицей. Смысл её существования — повиноваться и служить, она готова принести себя в жертву ради Пчелиной Королевы. Но Флора отличается от других пчел. Она мутант. Из уборщиц её переводят в кормилицы новорождённых, потом она становится сборщицей пыльцы. Ей даже удаётся попасть в покои Королевы, где она узнает страшную тайну. Флору повсюду окружают враги, от трутней-полицейских до верховной жрицы, охраняющей Разум Улья. А когда Флора нарушает священный закон, её инстинкт служить уступает место более сильному чувству: всепоглощающей любви, и последствия этого будут невообразимы…

Что нас ждёт: необычное анималистическое фэнтези, которое раскроет перед нами чуждый и одновременно странно знакомый мир.

Мистика

Уильям Риттер

«Призрачное эхо»

Дженни Кавано, девушка-призрак, обитающая по адресу Авгур-лейн, 926, обращается к соседям с необычной просьбой — расследовать её собственное убийство, произошедшее десять лет назад. Эксцентричный детектив Р. Ф. Джекаби и его юная ассистентка Эбигейл Рук берутся за дело и начинают с поиска жениха жертвы, который пропал без вести в ночь её смерти. Но когда происходит новое жуткое убийство, как две капли воды похожее на преступление десятилетней давности, Джекаби и Эбигейл понимают, что убийца Дженни может быть гораздо опаснее, чем они подозревали…

Что нас ждёт: третий роман цикла «Джекаби», мистико-детективного фэнтези, которое с каждым новым томом становится всё интереснее.

Юношеская фантастика

Фрэнсис Хардинг

«Стеклянное лицо»

В подземном городе Каверна живут искусные мастера, которые создают невероятные вещи. Например, сыры, помогающие увидеть будущее, или вина, удаляющие любые воспоминания. А ещё обитатели Каверны настолько бесстрастны, что им приходится за большие деньги нанимать знаменитых Создателей Лиц, которые обучают подземных жителей выражать радость, отчаяние или страх. В этот мрачный мир, где никто никому не доверяет и все манипулируют друг другом, попадает Неверфелл — загадочная девочка, потерявшая память. Но ее лицо — опасная угроза и бесценное сокровище, и за это лицо многие готовы пойти на преступление…

Что нас ждёт: увлекательное подростковое фэнтези от автора «Хроник Расколотого королевства».

Джули Си Дао

«Лес Тысячи Фонариков»

Бедная крестьянская девушка Сифэн молода и прекрасна. И может стать властительницей мира — если прибегнет к темной магии и принесет в жертву свою любовь. Ей предначертано величие. Но стоит ли трон чьих-то разрушенных жизней и разбитых сердец?

Что нас ждёт: первый роман фэнтезийного цикла «Становление Императрицы», основанного на китайской мифологии, истории и культуре.

Райан Гродин

«Инвиктус»

Юный Фарвей Гай Маккарти родился вне времени и своим появлением на свет нарушил все законы природы. Фарвей учится в специальной Академии хронопутешественников, которые рыскают по эпохам в охоте за потерянными знаниями. Лишь последний экзамен отделяет Фарвея от путешествий сквозь время, которые помогут ему отыскать мать, пропавшую с командой целого корабля… Но внезапный сбой системы рушит все мечты. Он исключен из Академии! Однако юноше выпадает второй шанс, и он начинает охоту за сокровищами прошлого. Во время поисков очередного трофея Фар замечает загадочную девушку, которая всегда оказывается на шаг впереди. Ее появление нарушает привычный ход вещей и повергает весь ход истории в хаос…

Что нас ждёт: внецикловый роман с множеством увлекательных приключений, который так и просится на экран.