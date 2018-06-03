Вот и лето наступило — пора отпусков и хороших книг. В том числе и для юношества — ничего удивительного, каникулы на дворе. По традиции рассказываем о самых ярких новинках фантастического рынка. Почитали колонку, взяли на заметку, купили — и отдыхайте себе на здоровье.

Прошлый выпуск Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2018 Самые интересные книжные новинки месяца — от новых романов Буджолд и Семёновой до ярких дебютантов в жанрах хоррора, фэнтези и магического реализма.

Бестселлеры месяца

Вадим Панов

«Наследие великанов»

Первый князь Нави Ярга вновь вырвался из заточения и жаждет возродить на Земле империю Тёмного Двора. Сначала Ярга разобрался с Зелёным Домом, потом решил взяться за челов… В то же самое время распространился слух, что великий фюрер Красных Шапок при смерти и ему срочно нужен преемник.

Что нас ждёт: тридцатый (!) роман городского фэнтези «Тайный город». Похоже, новые идеи для цикла давно закончились и всё идёт по кругу. Тёмный властелин Ярга уже вырывался на свободу, но «никогда такого не было, и вот опять». Однако многочисленным поклонникам цикла вторичность новой книги наверняка не помешает получить удовольствие.

Андрей Круз, Андрей Царёв

«Земля лишних. Последний борт на Одессу»

Бывший российский полицейский Андрей Новиков и его приятели Старый и Бульдозер продолжают устраивать свою жизнь в Порто-Франко. Союз с вором в законе Вагоном помогает им в их новом бизнесе…

Что нас ждёт: второй роман цикла об Александре Новикове из вселенной «Земля лишних», чьё действие разворачивается в параллельном мире, который потихоньку заселяют люди. Роман стал последним соавторским произведением умершего в начале года Андрея Круза. Правда, о первом романе сам писатель говорил, что сочинил его в основном Андрей Царёв. Вряд ли в случае с «Последним бортом на Одессу» ситуация изменилась, хотя массового читателя привлечёт именно фамилия Круза на обложке.

Научная фантастика

Дмитрий Троцкий

«Арк»

На протяжении советской истории, от сталинских времён до горбачёвской перестройки, разворачивается борьба двух тайных сил: спецслужб при поддержке люденов против Стражей Разума. Борьба должна привести к рождению нового мира, но за это придется заплатить высокую цену. И в центре противостояния оказывается писатель-фантаст Аркадий Стругацкий.

Что нас ждёт: довольно необычный документально-фантастический роман, главный герой которого — один из главных советских фантастов. Неужто книги АБС основаны на реальных событиях?

Йен Макдональд

«Волчья Луна»

Колонизированной Луной правят могущественные боссы пяти Драконов, криминальных кланов-корпораций. Но вот один из Драконов пал, и его богатства делят между собой победители. Рухнул годами выстраиваемый порядок, рвутся былые связи, и в новой реальности даже самые ловкие интриганы начинают допускать ошибки.

Что нас ждёт: продолжение триллера «Новая Луна», признанного нашим журналом лучшей НФ прошлого года. Книги этого цикла иногда сравнивают с «Игрой престолов», однако по смыслу им гораздо ближе другая сага о головоломных интригах и предательстве — «Крёстный отец».

Смотрите также Йен Макдональд «Новая Луна». Научно-фантастическая «Игра престолов» До недавнего времени главной книгой о непростой жизни лунной колонии оставался роман Роберта Хайнлайна «Луна — суровая хозяйка». Но теперь, с выходом «Новой Луны» у Йена Макдональда есть все шансы потеснить классика на этом пьедестале.

Получеловек, полузверь Орудие, созданный для войны, покидает себе подобных, чтобы возглавить отряд людей. Он нашёл способ противостоять генетически заложенным в него импульсам подчинения и лояльности к своим хозяевам. И, освоившись с новыми способностями, Орудие выступит против тех, кто его создал.

Что нас ждёт: третий роман цикла «Разрушитель кораблей», мрачной истории, действие которой разворачивается в постапокалиптическом будущем.

Фэнтези

Бром

«Крампус. Повелитель Йоля»

Однажды в сочельник в маленькой деревушке неудачливый поэт Джесс стал свидетелем того, как семь бандитов в чёрном напали на человека в красном костюме и с санями. Когда Джесс бросился на помощь, все исчезли, бросив большой мешок — собственность Крампуса, древнего демона-обманщика. Вскоре Джесс познакомится и с хозяином мешка, который возьмет поэта под своё покровительство и расскажет всю неприглядную правду о кознях коварного Санта-Клауса…

Что нас ждёт: красочно оформленная фантазия на тему новогодней мифологии. Увлекательная, динамичная и кровавая.

Смотрите также Разговор с художником Джеральдом Бромом Бром обитает в сыром подвале где-то на промозглом северо-западе… В перерывах между поеданием жуков Бром пишет, рисует и пытается достичь гармонии с многочисленными демонами, которые пляшут у него в голове. Бром «Потерянные боги» Мрачная, стильная и причудливая история о богах, чудовищах и людях, созданная знаменитым готическим художником. Бром «Похититель детей» Безжалостная к читателю интерпретация детской сказки, которая под пером Брома превратилась в мрачную историю о служении, выборе и подлинных ценностях.

Ричард Кадри

«Шкатулка Судного дня»

В мире, где сосуществуют технология и волшебство, живет вор Куп, который специализируется на кражах магических объектов. И вот однажды Куп влип в невероятную аферу, где пересеклись пути могущественного колдуна мистера Вавилона, агентов Департамента необычайных наук, фанатичных сектантов, зомби, вампиров, демонов, русской магической спецслужбы… И всем им позарез понадобилась некая шкатулка, за которой уже четыре тысячи лет охотится ангел Кассиил. Все бы ничего, только украсть эту шкатулку должен именно Куп.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Ещё одна кража Купа», яркая книга в жанре ироничного городского фэнтези.

Эд Макдональд

«Черные крылья»

Райхолт Галхэрроу защищает людей от порождений мрака. И когда ему поручают обычную работу телохранителя богатой аристократки, суровый истребитель чудовищ встречает такое нелепое назначение без всякого энтузиазма. Однако миссия оказывается по-настоящему важной, и Галхэрроу против своей воли впутывается в сеть заговоров, которые ставят под удар само существование людей.

Что нас ждёт: первый роман одноимённого цикла, главный фэнтезийный дебют прошлого года, автору которого прочат славу нового Джо Аберкромби.

Классика

Джон Р. Р. Толкин

«Книга Утраченных Сказаний. Часть II»

Во второй том включены легенды о Берене и Лютиэн, о Турине и Драконе, а также единственные полные повествования об Ожерелье Карлов и Падении Гондолина.

Что нас ждёт: вторая часть «Книги Утраченных Сказаний» из цикла «История Средиземья», читая который, можно проследить, как менялись сюжеты придуманной Толкиным мифологии.

Смотрите также Путеводитель по книгам Толкина: как ориентироваться в произведениях Профессора? Наш читатель прислал статью о всех произведениях по Средиземью: от «Властелина колец» и «Хоббита» до «Сильмариллиона» и прочих «Хуринов».

Уильям Моррис

«Воды дивных островов»

Два не связанных между собой фэнтезийных романа, один из которых, «Разрушительный потоп», впервые переведён на русский язык. Это история двух возлюбленных, живущих по обе стороны широкой и бурной реки. Когда девушка бесследно исчезает во время вражеского нашествия, её убитый горем рыцарь присоединяется к армии. После многочисленных приключений влюблённые встречаются…



Что нас ждёт: произведения одного из предтеч современного фэнтези. Причём «Разрушительный потоп» — последняя работа Морриса, посмертно дописанная и отредактированная его дочерью Мэй.

Хоррор и мистика

Майкл Пур

«Блюз перерождений»

Людям даётся десять тысяч перерождений, чтобы «прожить правильно». Ответить на все Главные Вопросы. Достичь Мудрости. И слиться с Единым. У Майло было уже 9995 шансов, и, если он не достигнет просветления, его ждет забвение. При этом всё, чего хочет Майло, — навсегда упасть в объятия Смерти. Или Сюзи, как он её называет. Но каждая реинкарнация предлагает Майло всё новые кусочки великой космической головоломки…

Что нас ждёт: любопытная мистическая история, напоминающая книги Нила Геймана и Курта Воннегута; роман обо всём, что делает жизнь полной, абсурдной и душераздирающей.

Джейсон Арнопп

«Последние дни Джека Спаркса»

Журналист Джек Спаркс занимался исследованием оккультизма. Собирая материал для своей новой книги, он наткнулся на страшное видео. Теперь Джек исчез, и никто не знает, что с ним случилось. Единственная зацепка — сорокасекундный отрывок из видео, выложенный на странице журналиста в Сети…

Что нас ждёт: «документальное расследование» гибели знаменитого журналиста Джека Спаркса, а точнее — жуткий хоррор с элементами пародии. Естественно, никакого Спаркса не существовало, а книга — мастерская стилизация под его «рабочие файлы». Этакая «найденная плёнка» от литературы.

Юношеская фантастика

Джеймс Дэшнер

«Архив странных писем»

Мальчик по имени Аттикус Хиггинботтом, или Тик, получает странное письмо от некоего «М. Г.». В письме сказано, что грядут смертельно опасные события, которые могут разрушить саму реальность. М. Г. обещает прислать Тику двенадцать загадок. Хватит ли у Тика мужества, чтобы последовать за подсказками? Сможет ли он разгадать загадки вовремя? Или, быть может, он отложит письмо и продолжит жить обычной жизнью?

Что нас ждёт: первый роман нового цикла «13-я реальность» от автора знаменитой серии «Бегущий в Лабиринте».

Кай Майер

«Корона из звезд»

Тронная Планета Тиаманд — оплот религиозного культа, возглавляемого Божественной Императрицей. Орден ведьм периодически выбирает знатных девушек с отдалённых планет, которым предстоит стать «невестами» Божественной Императрицы. Их дальнейшая судьба покрыта мраком… Но очередная «невеста» Иница Талантис вовсе не намерена покоряться своей участи — она собирается бежать. Сумеет ли мятежная Иница и трое её спутников не просто спастись, но и повлиять на судьбу Галактики?

Что нас ждёт: первый роман цикла «Корона из звёзд» популярного немецкого писателя, который более всего известен своим подростковым фэнтези. Теперь он добрался и до космооперы.

А. Г. Говард

«Новая Королева»

Алиса Гарднер выжила в битве за Страну чудес и за своё сердце. И теперь она, её мать и Морфеус вспоминают некоторые ранее неизвестные подробности тех событий.

Что нас ждёт: сборник повестей, примыкающих к трилогии «Магия безумия». Три повести включают некоторые пропущенные сцены из романов, которые позволяют взглянуть на прошлое и будущее персонажей.

Кендари Блэйк

«Один тёмный трон»

После событий Пробуждения Катарина, некогда самая слабая из сестёр, становится сильнее, чем когда-либо. Арсиноя, узнав правду о своих возможностях, пытается заставить свой талант работать и при этом не раскрыть себя. А Мирабелла, которую считали сильнейшей из сестёр и без пяти минут королевой, подвергается атакам невиданной силы.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Три тёмные короны», который повествует о сражении трёх принцесс-волшебниц за трон. Битва за Корону началась, но какая из сестёр победит?

Джоуи Грасеффа

«Элиты Эдема»

Семнадцатилетняя Ярроу — девушка из богатой семьи, дочь одной из самых могущественных женщин Эдема. Беззаботная жизнь Ярроу проходит в развлечениях. У её ровесницы Рауэн иная участь — лишний ребёнок, родившаяся чуть позже своего брата-близнеца, она не имеет права на существование. Но в какой-то момент судьбы девушек переплетутся — и после этого Эдем уже не будет прежним.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Дети Эдема», антиутопии в стиле «Дивергента».