Мир веб-комиксов необъятен: интересных и просто любопытных, живых и замороженных проектов море. Мне всегда сложно выбрать, о чём же рассказать в очередной колонке. Но недавно я поняла, что мы до сих пор обходили стороной отечественных авторов. Исправляемся! В этом выпуске — только работы, созданные на русском языке. Исторически сложилось, что большинство веб-комиксов в Рунете публикуется на портале «Авторский комикс», и в нашу подборку вошли именно такие работы. Однако это совершенно не значит, что мы не будет рассказывать о проектах, представленных на других площадках. Если вы серьёзно рисуете комиксы и регулярно публикуете их в открытом доступе в интернете, помогите нам узнать о себе! Напишите мне письмо на belenda@mirf.ru и расскажите о своём проекте — и его обзор с большой вероятностью появится в этой колонке.

Хворь

Андрей просыпается в солярии весь в крови. Здание завалено трупами, которые при близком контакте пытаются откусить Андрею лицо. Виной всему — неизвестная зомби-хворь, охватившая страну, а может, и весь мир. Герой отправляется на дачу к старому другу, попутно пытаясь разобраться в происходящем.

Жанр: постапокалипсис, зомби-хоррор

Автор: Сергей «piton» Христенко

Объём: 207 страниц (заморожен)

Формат: чёрно-белые страницы

Сайт: acomics.ru/~hvor

Особенность: нецензурная лексика

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Чем может удивить сюжет про зомби в наш век? Эталонная формула давно выведена Ромеро, Киркманом и другими титанами жанра. Чтобы как-то выделиться, авторам приходится изобретать всё более оригинальные сеттинги или привлекать читателя визуальной и эмоциональной составляющей. Сергей Христенко пошёл по второму пути — и создал сильную, ироничную и затягивающую историю.

Главный герой, медик Андрей (для друзей «Тик»), неплохо справляется с навалившимся по случаю зомби-апокалипсиса стрессом: смешно и матерно комментирует свои злоключения, молниеносно ориентируется в ситуации и кромсает мертвяков подручным хозинвентарём. Несмотря на «дэдпульный» образ, Андрей — человек из плоти и крови, отважный и думающий. Сквозь его браваду то и дело пробивается страх смерти, а в критический момент он в первую очередь заботится о своих случайных спутниках.

В комиксе много экшена, при этом сложно и качественно нарисованного, — и это выгодно выделяет его на фоне многих других постапокалиптических работ на схожую тему, где 80% времени персонажи выясняют отношения.

Пусть «Хворь» не обманывает вас комическими вставками — это прежде всего драма. Напряжение нарастает от главы к главе, а отличная чёрно-белая графика хорошо передаёт вязкую атмосферу безысходного ужаса. Хотя автор резко оборвал историю, не очень верится, что от хвори в итоге нашлась бы панацея, а героев ждало бы счастливое завтра.

Отдельно хочется отметить гостевую главу комикса от художника Павла «Pago» Горбунова про персонажа второго плана, дальнобойщика Петра. После этой короткой щемящей зарисовки начинаешь жалеть, что у «Хвори» нет своей межавторской вселенной, как у «Метро 2033». Но создатель комикса, отошедший от дел, не против передать эстафету и другим художникам — так что будем надеяться, что это не конец.

Итог: отличная история про выживание в условиях зомби-апокалипсиса и просто достойный отечественный веб-комикс. Хотелось бы, чтобы вселенная и дальше жила и развивалась.

Зомбиблия Сайт: acomics.ru/~zombible Бонусный сайдпроект Сергея Христенко, создававшийся параллельно с «Хворью». Брошюра по выживанию в мире, наводнённом ожившими мертвецами, расскажет, что делать, а чего не делать для спасения своего драгоценного мозга. В комплекте — чёрный юмор, много трэша и практические советы на случай зомби-апокалипсиса.

Дети Ишаар

Капитан Льюис Бладернти терпит кораблекрушение у скалистой косы — и сразу же обнаруживает, что он не единственный её обитатель. Русалка Скати сначала пытается съесть бравого моряка, а затем навязывается к нему в спутники. Вместе они держат путь в столицу мира, где кипят нешуточные интриги вокруг королевского престола.

Жанр: фэнтези, приключения, романтика

Автор: Алина «Ripushko» Корнейчук

Объём: 202 страницы (выпуск продолжается)

Формат: цветные страницы

Сайт: acomics.ru/~Ishaars-childrens

Особенность: рейтинг «18+»

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Любому творцу известно, что создать неповторимый мир — непростая задача. Нужно не только вести повествование и увлекать читателя персонажами, но и объяснять законы и обычаи своей вселенной. В этом комиксы похожи на кино: переборщишь с экспозицией или недодашь фактов, и к тебе потеряют интерес.

Так вот, «Детей Ишаар» можно сравнить с хорошим фантастическим фильмом. Действие разворачивается в совершенно новой авторской вселенной, населённой людьми, эльфами, русалками и вампирами. К счастью, всю мифологию не вываливают на первых же страницах — мы обо всём узнаём постепенно. Временами история берёт совсем лёгкий и фривольный тон, но на самом деле «Дети Ишаар» — хорошо проработанный и глубокий комикс.

Одно из главных его достоинств — рисунок. Полноцветные страницы, бесподобный свет, завораживающая палитра — в комикс можно влюбиться, даже если вам не очень интересны персонажи. Они здесь разнообразные, с неплохо прописанными характерами, но «любимчики» автора, без сомнения, грубиян и авантюрист Бладернти и глуповатый миляга Скати.

Вокруг этой парочки, кстати, разгораются самые жаркие страсти в среде поклонников (и злопыхателей). Дело в том, что русалка Скати — гермафродит, а в комиксе хватает эротических и порнографических сцен с ним и капитаном. Впрочем, автор рисует много «взрослого» контента и с другими персонажами. Но блюстители морали могут спать спокойно: практически все страницы «18+» доступны только тем, кто подписан на «Патреон» художницы.

Итог: красивая и самобытная история, за которой хочется следить. Автор умеет и любит рисовать эротику и постельные сцены, но при желании комикс можно читать и без них.

Лор по миру «Дети Ишаар» Сайт: acomics.ru/~Ishaars-childrens-LORE Краткий экскурс в мифологию «Детей Ишаар». Крайне рекомендуется к прочтению, если вам понравился основной комикс или вы окончательно запутались в диалогах персонажей. Стиль рисунка не такой, как в «Детях», но не менее очарователен. Осторожно: внутри шокирующие подробности размножения русалок!

Эльф в кедах

Эльфийка Юниаланиэль решает поколдовать ради забавы и проваливается через портал в нашу вселенную. Её находит студентка Кира и знакомит Юну с человеческими обычаями, кедами, университетскими парами и прочими прелестями мира без магии.

Жанр: «срез жизни», юмор, фэнтези

Автор: Анна Ная

Объём: 126 страниц (выпуск продолжается)

Формат: цветные страницы

Сайт: acomics.ru/~elf-v-kedah

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«Эльф в кедах» — милая серия юмористических стрипов про магического попаданца. Как и в любых комиксах «про жизнь», здесь полно бытовых шуток и смешных ситуаций, основанных на знакомых каждому реалиях. Комикс начал выходить в 2012 году, во времена, когда память о компьютерных клубах и олдскульных неформалах была ещё свежа, так что многие странички вызывают ностальгию.

Юмор в комиксе лёгкий, местами даже слишком. Рисунок тоже очень простой, но так как выпуск комикса растянулся во времени, можно наблюдать за прогрессом художницы.

В своё время «Эльф в кедах» снискал популярность в среде российских любителей веб-комиксов, фэнтези и фантастики, но из-за редких обновлений в последние годы о нём подзабыли. Правда, у автора есть оправдание — она активно работает над новым проектом Bard’s Song.

Итог: наивные и «ламповые» стрипы, которые вернут вам ваш 2007-й. Но искушённым комиксоманам они могут показаться чересчур простыми.

Bard’s Song Сайт: acomics.ru/~bardcomics Новый проект от автора «Эльфа в кедах». Серьёзная история о барде из фэнтези-мира с музыкальным сопровождением и достойной графикой. В отличие от «старшего брата», регулярно обновляется.

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