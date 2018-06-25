Даниэль Пейдж «И восстанут злые». «Дорога в Канзас»

Примкнув к Революционному Ордену Злых, уроженка Канзаса Эмили Гамм пытается убить тирана Дороти, из-за которой прекрасная Страна Оз пришла в упадок. Однако Дороти, возможно, не главная фигура в этой истории, да и Канзас странным образом связан с волшебным миром…

Danielle Paige

The Wicked Will Rise

Yellow Brick War

Романы

Жанр: юношеское фэнтези

Выход оригинала: 2015-2016

Переводчик: В. Савельева

Издательство: Clever, 2017-2018

320 стр., 5000+3000 экз.

«Дороти должна умереть», часть 2 и 3

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Мода на «переделки» сказочных сюжетов вполне оправданна: многим наскучили знакомые коллизии и одномерные персонажи, да и вообще «времена сейчас иные». И серия Даниэль Пейдж о Стране Оз по многим параметрам, пожалуй, один из лучших примеров ревизионистского фэнтези. Однако в своём стремлении выделиться из общей массы автор порой перебарщивает с натурализмом. Да-да,мы уже поняли, что в Оз воцарился тоталитарый режим, наблюдали самые разнообразные формы жестокости, в том числе биологические эксперименты, от которых встали бы дыбом волосы даже у учёных из мьевилевского Нью-Кробюзона. Зачем добавлять ещё «крови и мозгов»?

Впрочем, даже в самые кровавые времена Страна Оз — удивительное место, полное природных, руко- и лапотворных красот, разнообразных форм жизни и магии. Эми (и читатели) словно попали на экскурсию «Лучшие места Оз как премия за спасение мира». Помимо непредсказуемых локаций, Пейдж не поленилась продумать специфические законы природы, которые отличаются от земных. Да и сюжет то и дело совершает резкие кульбиты, в том числе когда действие на время перемещается в унылый Канзас. Причём каждый том заканчивается «на самом интересном месте»…

Если проводить аналогию с играми, первая книга по большей части была квестом, пусть и богатым на события, но с довольно редкими динамичными эпизодами. По мере развития сюжета приключения героев всё больше напоминают RPG с магическими спецэффектами, неубиваемыми врагами и «прокачанной» героиней. Новое боевое амплуа, в котором предстаёт Эми, несколько обескураживает — ведь в Канзасе она не отличалась успехами в учёбе и спорте, и вдруг буквально через пару недель щеголяет заклинаниями высшего порядка и сражается как самурай, не обращая внимания на серьёзные раны! Магия, не иначе… Конечно, Пейдж пытается компенсировать этот невероятный апдейт героини дополнительными препятствиями для неё, но периодически о них забывает и, кажется, сама теряется в логике происходящего.

Даже в самые кровавые времена Страна Оз — удивительное место

Как бы то ни было, Эми сохраняет человечность, в том числе благодаря жизни в Канзасе — тяжёлые детские годы не только закалили её, но и стали источником внутренней силы. К тому же «земное» прошлое помогает Эми нестандартно воспринимать волшебные явления. Для всего необычного у «попаданки» найдётся метафора из нашего мира, иногда весьма неожиданная, — так, никто ещё не сравнивал принципы работы магии с психологией официантки из дешёвой закусочной и не распределял ведьм по супермаркетам разной ценовой категории! Таких аллюзий иногда даже слишком много, из-за чего происходящее временами похоже на трип — как от таблеток, которые пьёт мама Эми. И вроде бы автор впоследствии объясняет эти параллели некой мистической связью Оз с Канзасом, однако тут же противоречит сама себе: например, жители Оз владеют французским, но потом недоумевают при слове «Франция», пользуются цветной печатью, но поражаются фотографиям в газетах.

Эми Гамм — довольно нетипичная главная героиня. Она не раздражает ни слащавой добротой, ни нарочитой крутостью. Девочка рассудительна, ей свойственны критичный взгляд на мир и самоирония — на протяжении большей части истории Эми успешно отвечает за юмор. Постепенно героиня понимает, что мир не чёрно-белый, учится прощению, верности, стойкости в убеждениях.

Особенно тяжкий выбор встаёт перед девочкой, когда вместо сказочной Страны Оз ей предстоит продолжить свою миссию в родном пыльном городке. Понятно, что после всего пережитого от неуверенной в себе Простушки Эми не осталось и следа. Но изменился в её представлении и сам Канзас, в котором теперь всё «так нормально, что даже странно». При этом Эми начинает лучше понимать Дороти, возненавидевшую былой дом на контрасте с чудесами другого мира. И вопрос, где же в итоге решит остаться Эми, — одна из главных интриг всего повествования.

Порой в тексте становится многовато морализаторства — это, увы, обычное дело для подростковой фантастики. Прицелом на подростков объясняется и ненужная, в принципе, романтика. К счастью, её здесь не так уж много, и читатель не успеет заскучать.

Итог: достойное ревизионистское фэнтези — впрочем, ещё не завершённое.

Мастерство клиффхэнгера Манера Даниэль Пейдж обрывать повествование на самом интригующем моменте — это, как она признаётся, следствие карьеры сценариста. За некоторые свои сценарии к сериалам Пейдж была несколько раз номинирована на премии.

Я так давно пытаюсь убить Дороти, что даже не задумываюсь: а что будет, когда мы наконец избавимся от неё? Я устала быть пешкой в чужой игре. Мне здесь не место. Пусть Страна Оз сама решает свои проблемы.