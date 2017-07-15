Среди тематических антологий зачастую встречаются истинные бриллианты. Особенно, если редактор-составитель выберет интересную базовую концепцию для сборника. В антологии «Голоса чертовски тонки» Дэвид Томас Мур решил выбрать схему «межавторского романа», когда разные писатели сочиняют рассказы, нанизанные на общую ниточку сквозного сюжета. Действие разворачивается в едином мире — условной Европе начала XVII века, где обитают персонажи пьес Уильяма Шекспира. Результат — оригинальные постмодернистские фантазии, тонкая литературная игра, для наслаждения которой, впрочем, нужно быть знакомым с творчеством Барда. Издательство АСТ недавно выпустили эту антологию в свет, мы же публикуем её пролог, где король фэйри Оберон получает тревожные вести…

Рецензия на сборник Голоса чертовски тонки. Фантастическая вселенная Шекспира Шесть рассказов, действие которых происходит в условном «шекспировском мире», где феи участвуют в интригах и войнах смертных, а кинжал Макбета становится самым опасным оружием…

Дэвид Томас Мур

Пролог

Венеция, 1598 г.

Говорят, пирушки при дворе Оберона, царя фей и эльфов, заметно уступают весельям в покоях его супруги в изысканности и изяществе, зато намного превосходят их в разнузданности. Однако сейчас было еще рано. Кровавая «охотничья луна» (1) нависла над потаенной рощей в глубине окруживших Венецию лесов, заливая багровым светом нескольких сатиров, обхаживающих нимф, огров, бьющих в огромные барабаны, и гоблинов, выделывающих немыслимые антраша в буйном хороводе. Позже вино польется рекой, настанет время поединков и охоты.

* * *

Первая полная луна после осеннего равноденствия, приходящегося в северном полушарии на 22 или 23 сентября. В период восхождения охотничьей луны английские охотники начинали сезон преследования дичи.

Царь фей, еще не присоединившийся к празднествам, возлежал на ложе из роз и костей. Упившись темным горьким вином, он лениво взирал на придворных и выслушивал доклад своего лазутчика, Паслена. Сегодня он пребывал в облике рогатого полузверя ростом вдвое выше человеческого, и пиршество обещало быть на редкость буйным.

— Значит, Медичи затевают войну? — спросил Оберон, устремив взор вдаль.

— Воистину. Их младший, Фердинанд, затеял тяжбу за тосканский трон со старшим.

— А-га, а Фердинанд женат на племяннице Арагона, и значит, Педро опять начнет бряцать саблей и швыряться громкими словесами, хотя на деле ему нет ни малейшей заботы, кому принадлежит этот трон.

— А герцог Франческо женат на племяннице Орсино, — добавил Паслен, блеснув ничего не выражающими черными глазами в багровом свете луны, — и потому Иллирия также вступит в этот спор, — он плотоядно усмехнулся. — Говорят, оба братца назойливо докучают Миланскому Волшебнику, но ни один пока не добился своего.

— А что Франция?

— О, Генрих не станет ввязываться. Он, как всегда, позволит своим лордам драться на любой из сторон, кому какая по нраву, взыскуя чести и славы.

Царь фей воздел руки, расплескивая из кубка вино.

— Так что же, в драку вступит весь мир? — спросил он.

Гоблин с ухмылкой качнулся на пятках.

— Разве война не есть основа естества смертных?

— Это верно, — мрачно согласился Оберон, протягивая пустой кубок одному из слуг-виночерпиев. — Что ж, благодарю тебя за твой доклад, мой добрый Паслен. Ты можешь возвращаться к своим обязанностям.

— Но, мой повелитель… — осмелился возразить Паслен.

— Да, гоблин? — поднял бровь царь фей и эльфов, изумленный дерзостью своего слуги.

— Сдается мне… Серениссима (2) примет сторону Арагона. А ваша царица все еще пребывает в Иллирии, где обхаживает Орсино…

* * *

Серениссима (итал. serenissima — «светлейшая», «сиятельнейшая») — торжественное название Венецианской республики.

— Вот как? И что же?

— Мой повелитель, царству фей и эльфов лучше всего не ввязываться в войну смертных.

— Х-ммм… — задумчиво протянул Оберон. — Ты прав. Выбери дюжину эльфов и фей из самых добропорядочных и отправь их с посольствами ко дворам смертных. Пусть эти посольства послужат призывом к миру.

Швырнув только что наполненный кубок на мягкий мох, Оберон поднялся на ноги и тяжко вздохнул.

— А я пойду, поговорю с супругой…

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