Джосайя Бэнкрофт «Восхождение Сенлина»: если бы Кафка писал стимпанк

Сенлин — школьный учитель в небольшой рыбацкой деревушке. Большую часть жизни он был одержим Вавилонской башней: колоссальным строением, чудом инженерной мысли, где каждый уровень представляет собой отдельный город-кольцо. Именно там он хочет провести медовый месяц со своей женой Марией. Сенлин отправляется в путешествие, которое окажется совсем не таким, как он планировал. А планировать он любит: Сенлин считает себя человеком науки, рациональным, педантичным и ведущим себя разумно в любых обстоятельствах. Каждый этап поездки в Вавилонскую башню тщательно продуман, к тому же у него есть лучший в мире путеводитель по Башне. Что может пойти не так?.. …И вот, сразу по прибытии к подножию Башни, Сенлин по совершенно нелепой причине теряет жену в толпе на раскинувшемся на десятки километров базаре. После долгих и безуспешных поисков он решает, что Мария пошла к условленному месту одна. И отправляется в Вавилонскую башню на её поиски, которые займут куда больше времени, чем он думает…

Бэнкрофт долго искал читателя

Джосайя Бэнкрофт может послужить идеальной иллюстрацией к мнению, что талант всегда найдёт своего читателя. А точнее — к полной безосновательности этого мнения. Если писатель не пытается рассказать о своём труде читателям, велик шанс на то, что, несмотря на все его таланты, книга канет в небытие. Бэнкрофт отправлял свою книгу в десятки издательств и везде получил отказ, его книга два года лежала на Amazon, где её практически никто не замечал. На крупнейшем англоязычном ресурсе goodreads за два года набралось около пятидесяти оценок, поставленных, подозреваю, родными и близкими.

От полнейшей безнадёжности Бэнкрофт решил поучаствовать в конкурсе для инди-писателей, который устраивал и продолжает устраивать популярный автор гримдарка Марк Лоуренс. И вылетел в первом же раунде. Но тут наконец Бэнкрофту повезло. Хотя жюри его книга не пришлась по душе, Марк Лоуренс высказался в том духе, что это лучшая книга не только из присланных на конкурс, но и вообще из прочитанных за год. На этом Лоуренс не остановился и расхвалил «Восхождение Сенлина» на всех ресурсах, хоть как-то касающихся фантастики. Вскоре продажи на Amazon пошли вверх, а после к нему обратилось издательство.

Пока что на языке оригинала вышло три тома, и автор работает над четвёртым, завершающим цикл. Жанр «Вавилонских книг» как только не определяли… но если выделить основные фантастические элементы, то это приключенческое стимпанк-фэнтези. И одна из тех редких книг, где эрудированность автора и его любовь к «большой» литературе не перевешивают приключенческую и развлекательную части. Или почти не перевешивают.

Удивительный мир

Главные достоинства цикла — это персонажи и удивительный мир. В Вавилонской башне скрываются сотни чудес и тысячи загадок: от пивных каруселей до воздушных кораблей, от потайных ходов в стенах Башни до огромных автоматов, ползающих по стенам, чтобы поддерживать их в порядке. У Бэнкрофта получился идеальный для приключенческой фантастики мир: богатый, разнообразный, со множеством тайн, часть из которых героям предстоит раскрыть. Непохожий на большинство других…

События происходят в месте, напоминающем Землю (или, может быть, на Земле в далёком будущем), в стране Ур, обладающей псевдовикторианскими технологиями вроде дирижаблей и паровозов. В самом центре этой страны высится Вавилонская башня, на постройку которой понадобились сотни лет и вершина которой скрывается за облаками. Башня — настоящее место паломничества туристов и людей, желающих начать новую жизнь.

Люди обязательно начинают здесь новую жизнь, но совершенно необязательно ту, о которой мечтали.

Вавилонская башня — что-то вроде гигантской ловушки, основанной на человеческой психологии и экономике. Само её устройство заставляет людей стремиться к достижению определённых целей, а страдание, принесённое из-за этого тысячам её жителей, в расчёт не принимается.

Живые персонажи

Не подкачали и персонажи. В первом томе основное внимание уделяется Сенлину, но с каждой книгой количество точек зрения увеличивается, пока в третьем томе их не набирается около десятка. У каждого персонажа, даже у злодеев, есть своя история и мотивы. В «Вавилонских книгах» нет героев в сияющих доспехах и злодеев, перебирающих клавиши органа на фоне Луны. Если кто-то совершает определённые поступки — у него или у неё есть на то причины.

Но особенно хочется выделить — и речь именно о первом томе — изменения в Томасе Сенлине. Автор не стал радикально менять его личность, как это нередко случается в книгах, по большей части Сенлин даже манеру поведения не изменил. Он говорит так же, ведёт себя так же, сохраняет большую часть своих привычек и недостатков на протяжении всех трех книг.

Но к концу первого тома это практически другой человек по сравнению с тем, каким он был в начале.

Бэнкрофт меняет буквально два момента в его мировоззрении, ставит перед ним цель, ради которой герой готов почти на всё, — и перерождения не происходит, зато здорово смещаются приоритеты и ценности. Происходит это настолько плавно и аккуратно, что только в последней части романа понимаешь, насколько этот школьный учитель изменился.

У первого тома, впрочем, есть и недостаток. Бэнкрофт долго раскачивается — первую треть книги не происходит почти ничего, она без малого целиком состоит из описаний и воспоминаний. После исчезновения Марии действия становится чуть больше, но Сенлин продолжает шататься по городу-кольцу, тычась, как слепой щенок, и пытаясь понять, что происходит и почему всё не так, как описывалось в путеводителе. И только когда он начинает влипать в передрягу за передрягой и подозревать, что путеводитель писал патологический лжец, книга набирает обороты.

Продолжения даже лучше

Всё-таки из трёх томов «Восхождение Сенлина» наименее динамичен. Это роман-путешествие, история осознания себя и, в конечном итоге, знакомства с миром.

Каждая из книг трилогии немного отличается по структуре и жанру.

Второй роман — это уже почти приключенческая литература. Сенлин становится капитаном воздушного корабля, причём пиратского, и с небольшой командой устремляется навстречу приключениям. Не то чтобы ему были нужны именно приключения… И хотя с членами команды мы знакомимся ещё в первом томе, здесь им отводится больше времени: они получаются живыми, выходят из тени главного героя и перестают служить ему фоном.

Сенлин теряет свой идеализм, знакомится с интригами и политикой Вавилонской башни, посещает новые Кольца. И даже добирается до вершины, где встречает того, кто управляет Башней, и его помощника Байрона — полуробота с оленьей головой. И наконец узнаёт, куда делась Мария. Книга получилась и глубже, и динамичней первой.

В третьем романе Бэнкрофт всё действие сосредотачивает в одном Кольце. Пелфия — это обитель аристократов, вечных балов и карнавалов, где с небес светит механическое солнце, а музыка не смолкает никогда. На этот раз книга приближается к шпионскому роману с приключениями, терроризмом и политическими интригами. Сенлину нужно выяснить подробности о готовящейся Революции, а также втереться в доверие к местным вельможам. Ему приходится на время расстаться с друзьями, поскольку у каждого из них своя миссия. Увеличивается и количество точек зрения — помимо героев второго романа, у читателя появляется возможность посмотреть на происходящее глазами злодеев.