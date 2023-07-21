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    Книги | Обзоры книг
    #гик-культура #киберпанк

    Эрнест Клайн «Второму игроку приготовиться». Возвращение виртуального героя

    21 июля 2023
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    21.07.2023
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    3 минуты на чтение
    #гик-культура #киберпанк

    Удивительное технологическое достижение, которое Джеймс Холлидэй припрятал для своего «наследника», меняет мир, погружая людей всё глубже в виртуальность. И вскоре Уэйду снова придётся принять участие в квесте, где ставка — будущее всего человечества…

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    Эрнест Клайн «Первому игроку приготовиться»

    Эрнест Клайн «Первому игроку приготовиться»

     Дмитрий Злотницкий |  28.08.2013 |  9331

    Фантастика для настоящих гиков.

    Первому игроку приготовиться

    Мнение: «Первому игроку приготовиться» — переоценённый роман

     Павел Ильин |  11.12.2017 |  10886

    Это неоригинальная книга, которая неумело пользуется кучей отсылок к популярной культуре и, что хуже всего, поддерживает стереотипы о гиках.

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    Ernest Cline
    Ready Player Two
    Роман
    Жанр: подростковый киберпанк
    Выход оригинала: 2020
    Переводчик: В. Сухляева
    Издательство: «АСТ: Neoclassic», 2023
    Серия: «Кино!!»
    Возрастной рейтинг: 16+
    448 с., 7000 экз.
    «Игроку приготовиться», часть 2
    Похоже на:
    Нил Стивенсон «Лавина»
    Уильям Гибсон «Периферийные устройства»

    Эрнест Клайн неоднократно рассказывал в интервью, что роман-продолжение создан исключительно на волне успеха «Первому игроку приготовиться» и с прицелом на гарантированную будущую экранизацию. Но даже если бы автор не признался, это всё равно бы стало секретом Полишинеля — в романе слишком многое выдаёт эту тактику.

    Во «Втором игроке…» Клайн пытается придерживаться формулы, которая принесла успех предыдущей книге: это насыщенный отсылками к поп-культуре 1980 — 2020-х сложный и динамичный квест. Однако в этот рецепт были внесены коррективы, которые в итоге отразились на истории не в лучшую сторону.

    Несмотря на определённые недочёты, первая книга давила на очень понятную всем болевую точку — сопереживание аутсайдеру. Сражение нищего благородного героя против всесильного и бездушного зла — это классический архетипичный сюжет.

    Однако во «Втором игроке» это больше не работает: Уэйд — всемогущий мультимиллиардер; а ещё он перестал быть благородным — и мелко, подловато уничтожает в OASIS тех, кто его троллит. Он сидит сычом в особняке на куче денег, в то время как его друзья женятся, руководят фондами, занимаются делами. Он тоже пытается что-то делать — но получается так себе, и в итоге первые несколько десятков страниц романа похожи на заунывное хвастливое нытьё. Однако в этом нытье есть свое обаяние — Клайн не обратил Уэйда в супергероя-альтруиста, а так и оставил подростком со свойственными им закидонами. Не став Героем, Уэйд продолжил быть простым и понятным многим — и даже то, что он периодически отчаянно раздражает, придаёт повествованию живости.

    А живость очень важна, ведь если закрыть глаза на недочёты, которые присутствовали ещё в первой книге (например, схематичность персонажей и их арок), то в сухом остатке мы получаем мощнейшую по своей насыщенности интеллектуальную игру с символами массовой культуры. И это не только квестовые задания — поп-культурой насквозь пропитаны мысли героев, да и цитаты, отсылки, упоминания сыплются не то что на каждой странице, а в каждом абзаце.

    Надо сказать, что Клайн довольно успешно справляется с тем, чтобы не превратить этот квест в подборку своеобразных конспектных записей игр клуба «Что? Где? Когда?». Всепоглощающая ностальгия по временам детства, по золотым 1980-м и платиновым 1990-м, буквально сочится со страниц книги. Да, для героев это пусть и обожаемое, но ретро — для Клайна же и его целевой аудитории это сродни коробочке воспоминаний, в которой бережно хранятся фантики, вкладыши от жевательной резинки и билеты на концерт уже почившего певца. Каждое упоминание — будь то старая аркадная игра, или строчка из песни — это крючочки для пробуждения целого пласта воспоминаний, для погружения читателей в самих себя и их прошлое.

    Увы, большинство русскоязычных читателей разгадают далеко не все отсылки и упоминания, а если и разгадают, то несколько не так, как предполагал автор. Это неизбежная проблема всех насыщенных аллюзиями текстов, а во «Втором игроке…» аллюзии работают не только на сюжет, но и на восприятие романа, на создание особой, интимной атмосферы — через обращение к личному прошлому каждого читателя.

    Однако не нужно считать, что всё потеряно и книга превращается в тыкву для тех, кто никогда не играл в аркадные автоматы и не слышал о певце Принсе. «Второму игроку приготовиться» — очень кинематографичное произведение. Пусть в нём не совсем ровная динамика — то сумбур, то провисание темпа, — но картины, которые рисует Клайн, поражают воображение.

    И чёрт возьми, как хочется такой же квест — но по советской массовой культуре!

    Итог: несколько сумбурное и не всегда ровное повествование, с лихвой искупающее все недостатки задором и трогательной ностальгией.

    Слово творца

    Я ясно дал понять всем, что собираюсь написать продолжение своей книги, а не фильма. Это было трудно сделать, так как мне приходилось держать в голове две разные версии истории и две разные временные шкалы.

    Таким образом мне наконец удалось воплотить в жизнь свою давнюю фанатскую мечту: посмотреть легендарный кроссовер, где доктор Эмметт Браун и Бакару Банзай объединяются с Рыцарем дорог, чтобы создать уникальную межпространственную машину времени для охотников за привидениями, и все вместе они спасают десять известных измерений от четырёхкратного разрыва в ткани пространственно-временного континуума.

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    «Первому игроку приготовиться»: главные пасхалки книги

     Александр Стрепетилов |  25.03.2018 |  15868

    Рассказываем о произведениях, сыгравших ключевую роль в сюжете «Первого игрока», и объясняем, почему их любят даже в 2045 году.

    Эрнест Клайн «Второму игроку приготовиться»
    Стоит ли читать?
    Да, если вы поклонник видеоигр и поп-культура конца XX века запала в ваше сердечко.
    Удачно
    квестовые задания и их решения
    расширение мира OASIS
    насыщенность элементами массовой культуры 1980–2020-х
    Неудачно
    слабые арки и схематичность персонажей
    некоторый сумбур и периодическое провисание темпа
    7
    Оценка

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