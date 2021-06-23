Памяти Ивана Магазинникова. Геймдизайнера и писателя

Добрый день. Сегодня у нас не совсем обычный материал. Вы наверняка слышали о писателе и гейм-дизайнере Иване Магазинникове, о смерти которого рассказывали в СМИ в феврале. А может, вы знакомы с его проектами — видеоиграми «Космические рейнджеры 2», «King’s Bounty. Легенда о рыцаре» и Ash of Gods: Redemption и десятками книг в жанре ЛитRPG. Весной к нам обратились его друзья, предложившие вместе написать материал о творческих достижениях Ивана. Они вспомнили его путь в геймдев и фантастику, пообщались с коллегами среди разработчиков и писателей (включая Алексея Пехова), а также составили библиографию. Мы помогли подготовить материал, и теперь публикуем его в блогах.

«Мое хобби — это моя работа»

Итак, для начала — биография. Иван родился в 1980-м, в Республике Беларусь, городе Могилев. С золотой медалью закончил школу с художественным уклоном, а затем за шесть лет получил два высших образования: инженер-конструктор автомобилей и системный программист (с уклоном в экономику).

В результате распределения Ивана отправили программистом на завод и, по его признанию, это было единственный год, когда он мог назвать свою работу скучной. Его дальнейшую судьбу определило объявление в газете «Компьютерные вести», в котором компания Elemental Games, создатель «Космических рейнджеров», искала сотрудников на удалёнку для создания текстов: квестов, описаний, диалогов и тому подобного. Иван разбирался в программировании, умел рисовать и считал, что его фантазии вполне достаточно, чтобы писать художественные тексты. Да и какой геймер не хотел бы поучаствовать в создании игр? Он отправил резюме, прошел отбор и получил работу.

Следующие полтора года Иван работал над текстами второй части «Космических рейнджеров». На стадии тестирования его пригласили переехать во Владивосток, где и располагалась фирма. Семь тысяч километров по прямой от Могилева, да ещё и другая страна, но решил рискнуть.

По воспоминания Ивана, тогда ему пришлось столкнуться с суровой реальностью. В команде были профессионалы, которые решали за полчаса задачи, на которые начинающему программисту потребовались бы дни. Это вызывало у Ивана искреннее восхищение. Первое время до восьмидесяти процентов его текстов шли в корзину или на переработку, однако он сумел набраться опыта и закрепиться.

В 2004 году, часть разработчиков Elemental Games создали Katauri Interactive, куда пригласили и Ивана. После выпуска игры «King’s Bounty. Легенда о рыцаре» в 2008 году компания, вместе с сотрудниками, переехала в Калининград.

Там Иван продолжил карьеру разработчика, писал колонку о «King’s Bounty. Легенда о рыцаре» в журнале «Лучшие компьютерные игры» и даже дал несколько интервью. В том числе совместное с генеральным директором Katauri Interactive, Дмитрием Гусаровым. По нашей просьбе он поделился некоторыми воспоминаниями:

С Ваней мы знакомы где-то с 2002 года, когда он сотрудничал с нами как независимый создатель квестов для «Космических рейнджеров». В то время он учился в ВУЗе и это было ему «по фану». На его счету почти десяток клёвых квестов и много интересных персонажей. Дальше мы начали работать над King’s Bounty, и я пригласил его в качестве помощника, во Владивосток. В то время он был молод, так что хоть и хотел, но боялся. Пришлось общаться с его мамой по телефону, объяснять, что всё нормально и никто его не съест. В итоге Ваня решился, прилетел и какое-то время жил у меня, пока ему не подобрали жильё. Проработал он у нас вплоть до 2008 года, участвуя в разработке игры «Легенды о рыцаре». Ваня занимался сюжетными квестами, предметами и духами ярости — очень сложные задачи. Он был разносторонним человеком, обладал хорошим слогом и должной математической подготовкой. В 2008 году наша компания переехала в Калининград, и Ваня с готовностью отправился с нами — для него это было почти как возвращение на родину. Уже здесь он продолжил работу над продолжением саги «King’s Bounty: Принцесса в доспехах». Первым номером, как гейм-дизайнер, создал аддон «Перекрестки Миров». Затем присоединился к работе над онлайн-игрой Royal Quest, где занимался исключительно квестами. В 2013-м для нашей компании наступили тяжелые времена, финансирование сократилось. Ваня попал под сокращение вместе двумя десятками других сотрудников. Мне тоже пришлось уйти с проекта. Он остался один, без работы, но не захотел возвращаться в Беларусь. Стал работать с кучей разных разработчиков удаленно. У него появилось время для написания книг — и так, можно сказать, нашел себя заново. В 2018 году нам довелось вновь поработать годик над одним проектом, но затем ему стало скучно. Куда больше его больше привлекала писательская деятельность, возможность самому быть себе хозяином. У него появились постоянные читатели, он получал кайф от этого живого общения. Мне кажется, он был вполне счастлив. Что я могу еще сказать? Ваня, ты подарил мне немало седых волос, но я рад был работать с тобой. Спасибо тебе. Дмитрий Гусаров, гендиректор Katauri Interactive

Информации о том, как Иван работал в качестве независимого гейм-дизайнера, почти не осталось. Он долгое время сотрудничал с компанией, занимающейся разработкой бизнес-игр, и для их создания проходил полный курс обучения, чтобы затем переложить информацию в доступной игровой форме.

Позднее он переключился на проект Ash of Gods: Redemption — тактическую ролевую игру в сеттинге тёмного фэнтези.

Ваня был очень приятный человеком. Очень начитанный, умный. Хорошо умел быстро вникать в сложную проблематику. В игре он работал над механикой и балансом перемещения игрока по глобальной карте. С этой задачей он хорошо справился. В игре есть и несколько квестов за авторством Ивана. Николай Бондаренко, глава студии AurumDust

В портфолио Ивана были и другие видеоигровые проекты: ExoTanks (MOBA о топливной войне на Марсе), Insomnia the Ark (постапокалиптическая ролевая игра), «Теория Страха» (визуальная новелла в жанрах «повседневность» и «тёмное фэнтези»; здесь Иван выступал как программист) и Royal Quest (фэнтезийная MMORPG).

«Без чего моя жизнь не имеет смысла? Без творчества»

Литературное творчество для Ивана было не менее значимой значимым (а может даже и более), чем карьера разработчика.

Всё начиналось стандартно. В студенчестве он увлекался настольными ролевыми играми, для которых создавал сценарии по собственным вселенным. Отчасти эти приключения можно считать первым опытом.

Позже, в 2010 году, уже занимаясь King’s Bounty, он познакомился со сценаристом и фантастом Алексеем Пеховым. Именно он вдохновил Ивана стать писателем.

C Иваном мы познакомились, когда нас с Еленой Бычковой и Натальей Турчаниновой пригласили Katauri Interactive работать сценаристами над игрой Kings Bounty. Он отлично креативил и жил этой игрой, но уже в то время хотел двигаться дальше и немного сменить область, заняться литературой. Когда он спросил меня совета, с чего начинать, я сказал, что стоит набраться терпения. Иногда, чтобы стать известным, требуется время. Порой и десять лет. Ну и еще надо постоянно работать. — Ну, что же, — сказал он. — У меня есть это время, а работать я люблю. После завершения работы над игрой наши пути разошлись. Мы периодически виделись в сети, но и только. Через десять лет я узнал, что у Ивана все получилось. Стали появляться книги, верные читатели и популярность. Жаль, что времени на все не хватило. Автор, у которого столько читателей, способен был создать еще много волшебства. Алексей Пехов, писатель

Иван начал с рассказов, полтора года заявляясь на все сетевые конкурсы, где была какая-то награда. В большинстве случаев — безуспешно. Тем не менее его рассказ «Танцующий в нагуалях» всё же занял призовое место и вошел в сборник «Реликт 0,999» (2011) по мирам Василия Головачёва. Гонорара от первой публикации хватило, чтобы приобрести ноутбук, на котором Иван начал писать первые книги.

Ими стали приключенческие романы в жанры юмористического фэнтези «Печатник. Печать Тьмы» и «Вредители по найму». Иван рассылал книги по издательствам, многие не отвечали, и только «Армада» ознакомилась с текстами — и в итоге отказала. Лишь через несколько лет АСТ свяжется с Иваном, чтобы выпустить в бумаге «Вредителей по найму».

В 2012-м Иван опубликовал рассказ «Антисоциальная сеть» в сборнике «S.W.A.L.K.E.R. Похитители артефактов» — спасибо писателю Никите Аверину, который сейчас занимается площадкой «Литмаркет». Чуть позже с Иваном связался писатель и сценарист Андрей Левицкий. Так, в сборнике «Легенды пустоши» вышел рассказ «Техника выживания». Обе книги выпустила редакция Астрель.

Позднее Иван опубликовал цикл из двенадцати рассказов «Сказочная бюрократия» для журнала «Лучшие компьютерные игры» и серию статей по гейм-дизайну для журнала «РС ИГРЫ». Иван тогда подчёркивал, что лучше всего оплачивались статьи по гейм-дизайну. К сожалению, глобальные неудачи вызвали разочарование, и он на пару лет забросил литературное творчество, сосредоточившись на разработке игр.

«ЛитRPG – жанр, который придумали словно для меня»

В конце 2013 года один из знакомых авторов посоветовал принять участие в конкурсе рассказов по недавно появившемуся и стремительно набирающему популярность жанру ЛитRPG.

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Тогда Иван не знал, что из себя представляет жанр. Но вскоре, прочитав несколько книг, понял, что концепт ему нравится. Кому, как не игровому разработчику писать книги, основанные на играх? Наиболее впечатлила его серия Василия Маханенко «Шаман».

Опыт, понимание внутренних механик и логики давали Ивану огромное преимущество среди других авторов ЛитRPG. И пусть рассказы, отправленные на конкурс, не заняли призовых мест, это не слишком опечалило писателя. Ведь он уже начал писать новую книгу, которая, в конечном итоге, и сделала его известным…

«Мёртвый инквизитор» — история про парня, который оказался заперт в капсуле виртуальной реальности в теле игрока-зомби. Уловив принципы жанра, Иван не стал копировать работы коллег, а пытался создать нечто уникальное, воплотить идею, до которой не додумается никто другой. Первую книгу Иван написал на новогодних каникулах, на всё про всё ушло полтора месяца. И это был первый настоящий успех!

За следующий год книга собрала более миллиона просмотров, и на этот раз ему не пришлось самому обивать пороги издательств — успешную новинку заметили, когда Иван начал публиковать её по главам сайте «Самиздат». С предложением напечататься обратилось сначала «Эксмо», а чуть позже и «Армада». Иван выбрал «Эксмо», и тут же сел писать продолжение, которое почти сразу напечатали.

«Будущее – за электронной литературой»

Иван запустил свой сайт и в числе первых начал использовать подписную модель — в дальнейшем она стала ключевой для сетевых авторов. Читатель платил автору за книгу в процессе написания, а взамен получал «проды» с определенной периодичностью. Современных площадок самиздата тогда ещё не было, и на каждое письмо Иван отвечал лично.

Позднее Иван консультировал создателей площадок самиздата — сперва помогал автору Литеры (позднее стала Литнетом), а потом и конкуренту в лице «Автор.Тудей». В дальнейшем именно на эту и переберётся Иван вместе со своими книгами.

Иван один из первых кто испробовал функционал подписки на личном сайте и не стеснялся каждый шаг комментировать в личном блоге. Все цифры и т.п. То есть это было такой открытый эксперимент. Сергей Шапин, создатель сайта Author.Today

Ещё одной успешной книгой стала «Колонизация» — ЛитRPG в космосе с изучением других планет. Как Иван признается, изначально идея принадлежала не ему, а Игорю Шемятенкову, автору одной из заброшенных книг «Универсум». Задумка Ивану понравилась настолько, что он попросил разрешения её использовать. В итоге Иван получил разрешение и написал собственную книгу. А вот первоисточник за прошедшие годы так и не был завершён.

Следующим экспериментом стала «Эволюция» — история про человека, оказавшегося в игре в теле муравья. Иван написал книгу под впечатлением от знаменитого симулятора Spore: муравей мог отращивать разные органы и выполнять миссии. Для романа Иван прочитал множество статей и постарался придать убедительности квестам и способностями — чтобы они имели обоснование в реальной природе.

Ивана нельзя отнести к отцам-основателям жанра, но он определённо был одним из самых видных авторов «второй волны». Тем не менее, несмотря на стабильный успех, в 2015-2016 году он перестал писать: ушел в работу, слегка разочаровался в литературе. На тот момент он дописал третий том «Инквизитора», оставив недописанным четвертый и отдельную книгу «Левая рука дьявола».

Одна из причин, по мнению Вани, — глобальный кризис книжного рынка. Пять лет издатели разочаровались в ЛитRPG, они утверждали, что жанр «умирает» и что у него нет будущего. Сейчас — это один из ведущих жанров самиздата, спрос на него есть и на англоязычном рынке. Но тогда книжные серии закрылись за нерентабельностью, а современные площадки электронных продаж ещё не появились.

Летом 2018-го писатели самиздата пригласили Ивана в общий чат, где постоянно кипели обсуждения проектов и появлялись свежие идеи. Общение вдохновило фантаста вернуться к своим старым проектам. Пятая попытка вернуться к писательству стала для Ивана, пожалуй, самой успешной.

В начале 2019-го Иван прочно обосновался на АТ. Он обрубил все концы, перестал работать над играми и полностью переключился на книги. Он быстро закрыл цикл «Мёртвого инквизитора», дописав четвертую и пятую книги. И даже заказал отдельный пак смайлов на тему:

После завершения старой серии последовал цикл юмористического фэнтези «Пивной Барон» — история военного ИИ, попавшего в игру в виде NPC-трактирщика. Сперва он пытается освоиться в непривычной среде, адаптируется, а потом, как водится, начинает захватывать мир. Что «Инквизитор», что «Барон» принадлежат к одной вселенной и косвенно связаны.

Из выпущенных циклов Иван так и не успел завершить «Небесного охотника» — о попаданце-видеоблогере, который оказался в теле главы клана летающего города. Проблема для героя в том, что земные знания и навыки ничего не стоили в мире техно-магии.

«Я не пишу мрачняк»

Книги Ивана наполнены ненавязчивым юмором, они легко читались, при этом фантаст уделял внимание проработке сюжета. Юмористической получилась даже история про зомби, которая, по словам Вани, «скатилась в веселуху, где герой весело поедает людей и выращивает в себе паразитов». Тот же опыт в геймдеве научил его легко относиться к критике, помог выработать спокойствие и доброжелательность.

Вскоре к Ивану стали издательства стали обращаться напрямую. Например, фирма 1C, которая стала выпускать его работы в формате аудиокниг. А вот традиционным издательствам Иван стал отказывать, ведь они просили права и на печатную версию, и на «электронку» и аудио, что было невыгодно. Гонорар за бумажную книгу стал несопоставим с тем, что мог получить сетевой автор напрямую от читателей. Мир изменился, а его давнее предсказание сбылось.

Последней работой Ивана стала серия «Отряд неудачников» — РеалRPG на тему супергероики, быстро полюбившаяся читателям. Ему казалось, что он нашел «своё», а в планах было ещё немало книг. По многочисленным просьбам начал вторую книгу «Колонизации», а также собирался написать и продолжение «Эволюции», где место муравьев заняли бы пчелы…

Вот так выглядели планы Ивана только на 2021 год. Сбыться им не суждено — 1 февраля, проведя четыре дня в реанимации, он умер от инсульта. Ивану был сорок один год.

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Авторы выражают благодарность Евгению Бергеру, чье интервью с Иваном позволило восстановить многие моменты его биографии и, с его разрешения, легло в основу этой статьи. Антону Карелину — без которой даже не приступили к её написанию. И отдельно поблагодарить администрацию журнала «Мир фантастики», за предоставленную площадку и возможность высказаться. И спасибо вам — за то, что дочитали эту статью.

Попробуйте его книги и, возможно, они вам тоже понравятся?