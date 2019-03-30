Генри Лайон Олди «Сын ветра»: подарок для поклонников Ойкумены

Мальчик-антис Натху, его отец Гюнтер Сандерсон и брамайн Вьяса попадают на планету Шардуван, под купол загадочного объекта «Саркофаг», где встречают исчезнувшую много лет назад телепатку Регину Ван Фрассен. Беглецов ищут спецслужбы брамайнов и Ларгитаса. Ойкумена на грани войны. А в это время лидер-антис вудунов Папа Лусэро продолжает умирать…

Генри Лайон Олди «Блудный сын, или Ойкумена: двадцать лет спустя». Книга 3. «Сын ветра» Жанр: космическая фантастика

Художники: Е. Деко, А. Семякин

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2019

Серия: «Азбука-Фантастика»

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Вторая часть романа «Блудный сын» закончилась «на самом интересном месте», и всё указывало на то, что третья будет просто сногсшибательной и обозначит новый крутой поворот в судьбе целой Ойкумены. Ликуйте, поклонники Олди: все ваши ожидания можно смело умножить на десять.

Готовьтесь к бессонной ночи: оторваться от «Сына ветра» практически нереально.

Эффект магнита, «затягивания» в книгу с головой, как в чёрную дыру, достигается прежде всего тщательно выверенным ритмом повествования и продуманной композицией — и то, и другое Олди умеют. Лишний раз напоминая, порой даже слишком навязчиво, что «Блудный сын» носит подзаголовок «Космическая фуга», авторы делят космическое пространство текста между основной «темой» (пропавший антис Натху и хороводы, которые водят вокруг него спецслужбы двух рас) и «контрапунктом» (историей Папы Лусэро, который никак не может умереть и попутно собирает вокруг себя то коллантариев, то антисов — в основном наших старых знакомых).

— Мы его убьём, — прохрипел Кешаб. — Вот что я сказал: «Мы его убьём». Я не верил, что это ребёнок. — Убьём, — повторил Папа Лусэро. — Ребёнок. Смерть и жизнь, жизнь и смерть. С этого начинаются все истории, Злюка. Если, конечно, это настоящие истории. Ничто не имеет значения, только они: жизнь и смерть.

В «теме» три голоса. Два из них поют в унисон: с одной стороны — генерал Бхимасена из антического центра брамайнов, с другой — генерал ларгитасской разведки Ян «Тиран» Бреслау. Оба роют носом планеты и их окрестности, чтобы отыскать сгинувшего антиса-полукровку, и у каждого из них собственная гипотеза на его счет. У третьего голоса своя мелодия — она сыграна на флейте Регины Ван Фрассен и свирели Гюнтера Сандерсона.

Уже не секрет, что героиня «Urbi et Orbi, или Городу и миру» действительно жива и наконец-то встретилась с мальчиком, который много лет назад уловил её слабеющий телепатический сигнал. Наконец-то мы узнаем, что случилось с Региной и всем ларгитасским посольством на планете Шадруван, и наконец-то её история получит завершение! Только ради этого Олди стоило написать новую книгу.

Контрапункт — история смерти престарелого антиса, который никак не может умереть (ранее Олди подробно объясняли, как уходят антисы), — поначалу кажется вовсе не связанным с историей Натху и Регины. Но опытные читатели знают, что у Олди не бывает ничего случайного. Контрапункт сплетётся с основной темой на последних страницах романа, снова изменив историю Ойкумены — всего через двадцать лет после того, как в просторы Вселенной взмыл первый коллант («коллективный антис»).

В нашем мире с момента, когда авторы начали работу над циклом, прошло десять лет — и юбилейная пятая книга стала одновременно подведением итогов и точкой отсчета для нового витка истории Ойкумены. Неслучайно «Сын ветра» заканчивается фразой, вынесенной на обложки всех трёх частей романа: «Вселенной никогда не быть прежней».

Но эта фраза будет сказана уже в эпилоге. До этого нас ждёт постоянно нарастающее эмоциональное крещендо, поддержанное на всех уровнях — от движения сюжета до диалогов. Диалоги, кстати, составляют едва ли не больше половины романа — словесное жонглирование профессиональных разведчиков, мучительные исповеди Регины, перепалки антисов и коллантариев у ложа всё ещё живого Папы Лусэро…

Читается «Сын ветра» легко и быстро, но без эмоциональных и интеллектуальных вложений здесь не обойтись. Пищи для ума предостаточно — не только мифологических аллюзий, которые всегда были дороги сердцам авторов, но и философских идей об устройстве Вселенной, о природе жизни и смерти, о перспективах эволюции человечества…

Поклонники «Ойкумены» будут счастливы — а «Блудный сын» рассчитан только на них.

Ударное завершение этапного романа «Ойкумены» — увлекательное, яркое, эмоциональное и умное. Настоящий подарок для поклонников. Стоит ли читать? Сто раз «да», если вы читали (и полюбили) предыдущие романы об Ойкумене. А вот для первого знакомства с этой вселенной «Блудный сын» не подходит.

Совсем другая история «Блудный сын» продолжает историю Регины Ван Фрассен, хотя написан не только ради неё. Интересно, что ранее авторы не планировали напрямую продолжать «Urbi et Orbi»: «Для нас роман “Городу и миру” вполне завершен. Дело в том, что мы понимаем финал как завершение идейных линий, а не как подробное изложение судьбы главного героя вплоть до похорон. Кроме того, мы вообще полагаем недосказанность одной из главных принципов эстетики произведения… Пожалуй, если мы когда-нибудь вернёмся в мир Ойкумены — это будет совсем другая история».