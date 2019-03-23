Ойкумена: космическая вселенная Г. Л. Олди

Место действия — безбрежная Вселенная. Время действия — далёкое будущее с неожиданными технологиями и необычными вариантами развития цивилизации. Герои — психологически достоверные. Сюжеты — захватывающие, с изощрённой интригой. Ну, и, конечно, размышления над многими важными для человека вопросами и проблемами. Всё это — об «Ойкумене» Генри Лайона Олди, цикле, у которого, пожалуй, нет аналогов в современной фантастике на русском.

Харьковские авторы Дмитрий Громов и Олег Ладыженский, пишущие под общим псевдонимом Генри Лайон Олди, выпустили первую книгу своей эпопеи ещё в 2006 году. Сейчас в ней пять трилогий, каждая из которых, помимо названия, носит ещё и музыкальный подзаголовок. Например, «Космическая симфония» или «Космический марш».

Что такого в этой Ойкумене?

Ойкумена — это целая галактика с множеством миров, зачастую с весьма экзотическими природными условиями и населением. Обжитая Ойкумена невообразимо огромна, а за её пределами есть ещё и дальний космос, таящий массу сюрпризов.

В цикле описана необычная версия будущего, где одно из главных фантастических допущений — дальнейшая эволюция человека. Здесь обитает множество разных рас, происходящих от народов старой Земли. Среди рас есть те, что пошли по стандартному технологическому пути развития, а есть совершенно необычные, избравшие путь с изменениями на уровне физиологии. Удачны аллюзии на земные нации: наблюдать за тем, куда привели авторы известные нам народы с их религиозными и культурными особенностями, — одно удовольствие.

Как обычно и бывает у Олди, персонажи отлично проработаны (включая второстепенных, даже эпизодических). С некоторыми читатель проживёт целую жизнь с самого детства, воспринимая их уже почти как родных. Частенько герои одних трилогий всплывают потом в других, объединяя повествование в масштабное полотно. Даже когда не происходит внешнего действия, каждый герой способен чем-то заинтересовать — переменами внутреннего мира, рефлексией, выбором, кризисами и их преодолением, эмоциональным состоянием и его изменением.

Хороши и сюжеты, особенно когда доходит до экшена, дипломатических баталий или противостояния спецслужб. Каждая новая трилогия раскрывает очередной кусочек Ойкумены, подбрасывая новые сложнейшие перипетии, которые влияют на общее восприятие всего цикла.

Олди говорят с читателями о человечности и Человеке. Его психологии и эволюции. Разных путях развития людской расы. Цивилизационном шоке. Рабстве и его тлетворном влиянии на психику как раба, так и хозяина. Слабости сильного и силе слабого. Ответственности и безжалостности. Малом зле. Большой политике и большой грязи. О неограниченности и непознанности Вселенной — и ещё массе других важных вещей.

И, конечно, Олди — прекрасные стилисты. В «Ойкумене» можно наслаждаться словосочетаниями и предложениями, гоняя их его по языку, как глотки изысканного вина. Картины, которые авторы рисуют словом, встают перед глазами, словно профессионально снятое кино.

Мир Ойкумены

В Ойкумене возможно всё. Тут есть миры с самыми разнообразными природными особенностями и уникальной атмосферой. Астероидные кольца с проделанными в них «окнами» для станций. Звёзды с невероятными спектрами излучения. Планеты-курорты и планеты-холодильники. Планеты, ставящие в тупик лучшую во Вселенной ларгитасскую науку. Планеты, способные противостоять самому мощнейшему оружию. Планеты, где живут люди, неподвластные телепатам.

Один мир стал родиной драконам, василискам, мантикорам, гарпиям и химерам. Другой — тираннозаврам, махаройдам и диплодокам. В третьем — раздолье для кошачьих. Четвёртый… но вы ведь помните, что Ойкумена практически безгранична?

Кроме физической, в Ойкумене существует галлюцинаторная реальность, называемая Вторичным эффектом Вейса, которая выходит на первый план при действиях необычных рас. Энергетов, когда они накапливают свою силу. Помпилианцев при клеймении рабов. Антисов — когда им захочется. Кроме них, в этот необычный иллюзорный пласт («под шелуху») способны попасть телепаты, психиры и коллантарии.

Да, в Ойкумене есть телепаты, способные напрямую воздействовать на мозг. Изгои и герои. Одновременно обихаживаемые властями и удерживаемые в ежовых рукавицах. Телепаты Ойкумены делятся на несколько подвидов, о которых мы узнаем немало нюансов. Так, одна из самых удивительных специализаций, доступная телепатам, — работа психира (пси-хирурга): такие врачи могут как вылечить мозг человека, так и уничтожить его.

Ещё один любопытный подвид людей, взаимодействующих с человеческим мозгом, — невропасты-«кукольники»: специалисты, способные при согласии пациента управлять его моторикой или речью.

Одна из главных сюжетообразующих особенностей Ойкумены — флуктуации континуума. Никто не знает, что они собой представляют, но это величайшая опасность для космических путешественников. Одни уверены, что это звёздные хищники-пожиратели, бездумно уничтожающие корабли с их экипажами. Другие считают, что это разумные существа, новый виток эволюции. Ясно одно: без флуктуаций мир Ойкумены не был бы настолько интересным.

Как и без антисов — наравне с люденами Стругацких, это одна из самых завораживающих версий постчеловека. Это люди, способные, уходя в «большое тело» (волновое состояние), летать меж звёзд, носиться там с невообразимой скоростью и на равных сражаться с хищными флуктуациями. А в «малом теле» антисы остаются обычными людьми со всеми их недостатками и достоинствами.

Со временем на просторах Ойкумены появились колланты — «коллективные антисы». Это группа вроде бы обычных людей, которые соединяются в единый волновой организм и способны вместе делать многое из того, что доступно природным антисам. Для создания колланта необходимы представители разных рас Ойкумены — особенно важная роль у помпилианца.

Народы Ойкумены

Энергия во все времена служила «кровью» мира. Возможно, поэтому, когда человечество вышло в космос и разделилось на расы, основными их отличиями стали принципы работы с энергией. Некоторые из людей будущего остались верны науке и технологиям. Другие нашли источник энергии в самих себе, научившись передавать её механизмам и аккумуляторам. Корни рас Ойкумены легко прослеживаются в народах Земли.

Техноложцы — общее и несколько пренебрежительное название многих рас, которые тысячелетиями придерживаются пути научно-технического развития. Одни недалёко ушли от нас, другие достигли в познании гигантских успехов. Самая могущественная и влиятельная цивилизация техноложцев — Ларгитас, утопия пытливого разума, специфический рай для учёных. Ларгитасцы ненавидят и презирают энергетов, считая их нелюдью. На самом деле энергеты всё-таки люди, но весьма специфические. Это общее название нескольких рас, которые изменились на физиологическим уровне.

Брамайны — аскеты-мазохисты, накапливающие энергию через физические страдания, даже истязания плоти. Их родные планеты известны по всей Ойкумене нищетой и перенаселенностью. Вот и пришлось жителям превратить свои недостатки в достоинства. Тонкий намёк на индуистов.

— аскеты-мазохисты, накапливающие энергию через физические страдания, даже истязания плоти. Их родные планеты известны по всей Ойкумене нищетой и перенаселенностью. Вот и пришлось жителям превратить свои недостатки в достоинства. Тонкий намёк на индуистов. Вехдены — повелители внутреннего огня. У них огромное количество ограничений и запретов, среди которых встречаются абсолютно нелепые (например, почему нельзя ходить босиком?). Давным-давно явно имели отношение к зороастризму и Персии.

— повелители внутреннего огня. У них огромное количество ограничений и запретов, среди которых встречаются абсолютно нелепые (например, почему нельзя ходить босиком?). Давным-давно явно имели отношение к зороастризму и Персии. Вудуны подчиняют духов Лоа и используют для работы в различных агрегатах. Оружием для них порой служат ручные ядовитые змеи. Пляски вудунов обладают гипнотическим действием; это самые пластичные и гибкие люди в Ойкумене. Добрые приятели барона Субботы и почитатели колдовства вуду.

подчиняют духов Лоа и используют для работы в различных агрегатах. Оружием для них порой служат ручные ядовитые змеи. Пляски вудунов обладают гипнотическим действием; это самые пластичные и гибкие люди в Ойкумене. Добрые приятели барона Субботы и почитатели колдовства вуду. Гематры — гениальные математики, живые компьютеры. В процессе эволюции потеряли эмоции, но приобрели способность создавать гематрицы — комбинации символов, которые выступают источниками энергии и работают как вычислители. Гематры также создают големов — искусственных слуг с весьма впечатляющими характеристиками. Идея этой расы зиждется на Торе и каббале.

— гениальные математики, живые компьютеры. В процессе эволюции потеряли эмоции, но приобрели способность создавать гематрицы — комбинации символов, которые выступают источниками энергии и работают как вычислители. Гематры также создают големов — искусственных слуг с весьма впечатляющими характеристиками. Идея этой расы зиждется на Торе и каббале. Помпилианцы — уроженцы Великой Помпилии. В Ойкумене так и не поняли, к какой группе рас их отнести: они не умеют напрямую накапливать энергию в организме, зато могут обращать в неё жизненные силы своих рабов, которые после процедуры психологического «клеймения» становятся беспрекословными орудиями хозяев. Помпилианцы — главный хищник Ойкумены, в котором явно угадывается величайшая земная империя всех времён и народов. Аве! Идущие на смерть приветствуют тебя.

— уроженцы Великой Помпилии. В Ойкумене так и не поняли, к какой группе рас их отнести: они не умеют напрямую накапливать энергию в организме, зато могут обращать в неё жизненные силы своих рабов, которые после процедуры психологического «клеймения» становятся беспрекословными орудиями хозяев. Помпилианцы — главный хищник Ойкумены, в котором явно угадывается величайшая земная империя всех времён и народов. Аве! Идущие на смерть приветствуют тебя. Астлане — раса кошатников, живущая за пределами исследованной Ойкумены и таящая в себе массу неожиданностей (особенно для помпилианцев). Получают энергию за счёт человеческих жертвоприношений. С учётом веры в божественное Солнце — явные наследники майя.

А ещё, кроме цивилизованных рас, Ойкумену населяют многочисленные варвары — жители недавно открытых миров, не дотягивающие пока до общего технического уровня остальных народов.

Конфликты Ойкумены

Один из главных конфликтов в этом мире — противостояние техноложцев и энергетов, причём инициаторами выступают именно первые. Вот, например, Ларгитас — казалось бы, чего им ещё надо? Наука — впереди Вселенной всей. Тысячи патентов на самые разные изобретения, от бытовых приборов до вооружения и звездолётов. Передовая медицина, лучшее в Ойкумене образование. Да ещё телепатов великое множество. В общем, во всём хороши, кроме одного: источников энергии. Лишь в этом технологии Ларгитаса уступают физиологическим особенностям энергетов.

Вот и дуются лучшие в Ойкумене техноложцы, как дети малые. И не просто дуются, а пытаются энергетов загнобить. Например, не берут в свои университеты. Официально в Ойкумене все равны, а на деле… недостаточный уровень знаний для поступления, вы же понимаете. Энергетов не пускают на Ларгитас иначе как по служебной надобности.

Их даже за людей не считают. Есть настоящие «хомо сапиенс», утверждают члены крайне влиятельного на Ларгитасе «Братства Людей», а есть ходячие батарейки. Те, кто пошёл животной дорогой развития, позабыв о единственно верном пути разума и прогресса. В общем, есть люди, а есть насекомые, компьютеры, симбионты!.. Впрочем, энергеты вовсе не паиньки — скелетов в шкафу, если покопаться, у них тоже наберётся в достатке.

Ещё один конфликт, раздирающий Ойкумену — противоречия между Великой Помпилией и всеми остальными. Как ужиться с существами, способными почти кого угодно превратить в бессловесного раба? Они могут сделать из свободного человека живую батарейку, которая в Спартака уже не поиграет. Помпилианские рабы не думают о свободе, мести или побеге. После «клеймения» они живут так, будто быть рабом, частью тела хозяина, — их изначальная цель и призвание. А там и смерть от истощения недалеко. Это ли не ужас для любого мыслящего существа?

И без классических междержавных конфликтов Олди читателя не оставят. Будь ты хоть брайман, хоть вехден, для тебя всегда будут свои и чужие. Торговые и финансовые конфликты, гонки технологий, сепаратистские движения, вылазки террористов, столкновения спецслужб, игры дипломатов… Всему этому не способен помешать даже Совет Галактической Лиги, старающийся сгладить острые углы, «наказать невиновных и наградить непричастных».

* * *

В одну статью невозможно уместить всё. В наш рассказ не вошли таинственные места и существа Ойкумены, ставящие в тупик лучших учёных всех рас, — вроде сферы Шадрувана или аборигенов Мондонга. В мире Ойкумены есть патриархальный Сечень — мечта кондовых домостроевцев, тоскующих по русской скрепной архаике. Откровенные до колик семилибертусы. Модификанты-киноиды, способные посрамить любого представителя собачьего рода. Золотая мечта Голливуда — фильмы, созданные арт-трансерами, обеспечивающие полное погружение в происходящее. Астлантида и её хищные обитатели…

И ещё много всего. Ойкумена — бескрайний, волшебный и завораживающий мир, который с удовольствием откроет свои просторы перед пытливым читателем.