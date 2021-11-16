Генри Лайон Олди о детективной мистике на тему Древнего Египта «Кольцо Времён»

В начале года вышло детективное фэнтези «Кольцо Времён. Проклятие Сета», вдохновленное египетской мифологией. Авторы книги — Анна Сешт и Helga Wojik. Последняя известна не только как писательница, но и как художница, она проиллюстрировала роман. Недавно подоспело продолжение, получившее подзаголовок «Путь Упуата». Книги прочитали Олди, которые часто делятся впечатлениями. Вот что они рассказали о «Кольце Времён».

Анна Сешт, Helga Wojik

Кольцо Времён

Книга 1: Проклятие Сета. Книга 2: Путь Упуата

Мистический триллер, основанный на древнеегипетской истории, верованиях и мифологии — прямо скажем, редкий зверь в наших краях. Да и за рубежом такие книги, насколько нам известно, не так уж часто встречаются. Скорее уж вспоминаются фильмы, где археологи, авантюристы или искатели сокровищ откапывают очередную гробницу, навлекая на себя и окружающих древнее проклятие, в результате чего мумии начинают оживать — и тут уж мало не покажется никому!

Но несмотря на сходные декорации и историко-мифологический материал, роман этот о другом. Будут здесь и мумии, и древнее проклятие, и тайные знания — но «Кольцо Времён» никак нельзя свести к банальному мистическому «ужастику» и борьбе с древним Злом. Это и вполне реальная история, а также мистика и боги древнего Египта за полторы тысячи лет до нашей эры; это и археологические раскопки и исследования как в конце XIX века, так и в наше время; это и мистика с оккультизмом — куда ж без них? Но в то же время это и запутанная и трагическая история о любви и долге, предательстве и самоотверженности, об интригах и войнах— и об искушении, которому одни поддаются, а другие находят в себе силы ему противостоять. О благих намерениях, которыми известно куда дорога выстлана — причём на сей раз в прямом смысле слова. О Знании и Власти. О человеческих судьбах — и о судьбах государств и народов. О долге крови — и долге человечности. О дружбе и сильных людях — пусть они сами зачастую считают себя слабыми –— что отваживаются встать на пути у сил и сущностей, что много могущественнее их.

В романе три временных линии, три временных пласта: древний Египет за полторы тысячи лет до нашей эры; Египет и Англия второй половины XIX века; Москва — и снова Египет нашего времени, а точнее, 2019-го года. Судьбы героев всех трех линий: московского журналиста и фотографа Якоба Войника и археолога Николая «Борьки» Боркина, профессора Тронтона и красавицы-мецената Ясмины бинт-Альтаир, археолога, мецената и оккультиста Джонатана Карнагана, его дальнего потомка лорда Стоуна и таинственного и зловещего Кахина, жреца Анх-Джесера и царевны Таа-Нефертари, а также ее царственных отца и матери и вражеского правителя Апопи — судьбы все этих, а также ряда других героев тесно переплетаются сквозь пространство и время. И не только события занесенной песками древности огненным эхом аукаются в девятнадцатом и двадцать первом веках — но и сегодняшние поступки героев способны повлиять на судьбы и посмертное существование давно почивших, но до конца не упокоенных предков.

В первом томе романа история начинается на египетских раскопках в XIX веке, где происходят трагические и зловещие события, затем действие переносится в Англию того же времени — где гибельные последствия кощунственного ритуала настигают его участников.

После чего мы переносимся в XXI век, знакомимся с московским журналистом-фотографом Якобом Войником и его другом-археологом Николаем Боркиным. Попадаем на выставку египетских древностей… И тут эхо трагических событий полуторавековой давности настигает лорда Стоуна, владельца выставляемой коллекции, с которым Якоб только-только успел познакомиться. А Якоб становится обладателем — а точнее, хранителем редкой и опасной вещи, которую ему надлежит доставить в Египет и вручить конкретному человеку.

Казалось бы, несложная задача. Якоб вылетает в Каир, заранее известив о своем прилете давнего друга — археолога Колю Боркина, который работает в Каирском музее. Но всё, как и следовало ожидать, оказывается не так просто. Якоб и раньше после аварии и травмы видел то, что не положено видеть обычным людям. А тут его кошмары во сне и наяву приобретают поистине пугающий размах и глубину, реальность плывет, призраки обретают плоть… Но происходит ли это в действительности, или только в больном воображении Якоба? Способны ли древние призраки убивать по-настоящему? Или загадочные смерти — дело рук вполне реальных людей из плоти и крови? И возможно ли, что некоторые из загробных сущностей — отнюдь не порождения Тьмы и Зла? И кое-кто из них не только готов прийти на помощь живому человеку, но и сам нуждается в его помощи? Но даже если так, чем в итоге может обернуться такое «потустороннее сотрудничество»?

Интрига закручивается все плотнее, в игру вступают силы и игроки, до поры до времени скрывавшиеся в тени и не спешившие обнаруживать себя. Загадочные происшествия, недомолвки, тайны; история, что случилась в Египте за полторы тысячи лет до нашей эры, постепенно разворачивается перед Якобом — но фрагментов ярких видений пока недостаточно, чтобы сложить из них цельную картину. Якоб и нанявшая его для фотосессии Ясмин бинт-Альтаир выезжают в пустыню, «на натуру» — и здесь Якоб вновь становится жертвой несчастного случая…

На этом заканчивается первый том романа.

Во втором томе «Кольца времён» загадочный и пугающий мистический триллер постепенно набирает обороты. Видения событий древности, современные исследования и экскурсы в историю, верования и мифологию древнего Египта, расшифровка дневников Джонатана Карнагана — всё это понемногу приподнимает завесу над древними тайнами. А тем временем противостояние потусторонних сил и их современных воплощений обостряется и переходит в открытую фазу. Страсти накаляются, на кону стоят не только жизни и судьбы героев, но и многих других людей — как ныне живущих, так и давно умерших — но умерших не до конца, ибо их души по-прежнему существуют на ином плане реальности. И когда эти планы соприкасаются и пересекаются, мертвые активно вмешиваются в дела живых — как, впрочем, и живые в судьбы мертвых.

Завуалированные и прямые угрозы, похищения и убийства — причём не только с помощью пуль и клинков, но и при посредстве зловещих потусторонних существ. Действие, как внутреннее, так и внешнее все ускоряется, пласты реальности проникают один в другой, как это уже случалось и в незапамятной древности, и полтора века тому назад. Будут и сражения с восставшими мумиями, когда современные пистолеты начинают проигрывать древним топорам и мечам; и зловещие ритуалы с человеческими жертвоприношениями, и вполне современные теракты, что преследуют отнюдь не современные цели…

Но, пожалуй, наиболее интересны здесь метаморфозы героев, как современных, так и древних. Развитие их характеров и изменение мировоззрения, принятие непростых решений, от которых зависят не только их жизни и жизни их друзей и близких — но зачастую и намного большее. Раз за разом герои встают перед трудным и отнюдь не однозначным выбором, когда предательство кажется вполне оправданным, а упорство — глупым и бесполезным. Когда один долг приходит в противоречие с другим, не менее важным долгом, когда узы крови древняя клятва выворачиваются наизнанку. Друг здесь может в любой момент оказаться врагом, а враг — протянуть руку помощи. Инфернальные существа с изнанки бытия могут как уничтожить тебя, так и спасти; победа — в любой миг обернуться поражением, а то, во что ты верил всю жизнь, оказывается опаснейшим и гибельным заблуждением.

И когда герои в итоге переходят с одной стороны конфликта и противостояния на другую — или, напротив, чудом ухитряются удержаться на грани, так и не переступив роковую черту — пожалуй, это как раз те пронзительные и душеподъёмные моменты, ради которых стоит читать роман.

Но не только ради них, конечно.

Авторы отлично ориентируются в истории, мифологии и верованиях древнего Египта, которыми оба тома романа буквально пронизаны насквозь. Чувствуется, что авторы знают и любят эту эпоху — и своих героев. И это придает роману достоверности, несмотря на всю мистику и приключения. Впрочем, авторы явно изучили не только реалии и мифологию древнего Египта. Кода в самом начале первого тома художник девятнадцатого века стирает неверный штрих хлебным мякишем — сразу же проникаешься доверием к написанному — настолько специфична и точна эта мелкая деталь. Как и ряд других.

Но это доскональное изучение исторических реалий отчасти сыграло с авторами злую шутку. Да, на древнеегипетской истории и мифологии основаны и концепция, и декорации, и атмосфера, и в значительной степени сюжет романа. Да, без этих реалий, а также имён, терминов, династических родословных, культов египетских богов и т. д. здесь никак не обойтись. Но со всем этим, как на наш взгляд, в романе получился некоторый перебор. Уж слишком много древнеегипетской информации вываливают авторы на голову читателя. И ладно еще, когда это делается в виде ретроспекций / видений / воспоминаний, когда действие переносится в далекое прошлое, и мы с интересом следим за судьбами героев древности — пусть иногда и путаясь в именах, династиях и терминах. Увлекательность самого повествования тут многое искупает. Но когда подобные экскурсы даются в виде «лекций» (как правило, устами Николая Боркина, но не только) — интерес существенно падает и информация воспринимается скупо и отстраненного, без «эмоционального подключения». А это уже, мягко говоря, не слишком хорошо для художественной книги.

К счастью, такие «лекции» в романе оказываются не слишком длинными, и интерес к чтению не успевает угаснуть полностью.

С другой стороны, хотелось бы отметить легкую и вполне уместную иронию, которая присутствует в романе. Ее здесь ровно в меру: она не превращает в целом серьезное, драматичное, а местами и трагичное повествование в пародию или комедию — но при этом не позволяет тексту стать совсем уж мрачным и зубодробительно-серьезным. Напротив, авторская ирония удачно оттеняет мрачные и трагические эпизоды.

Еще к недостаткам романа мы бы отнесли некоторую «мозаичность» и «рваность» повествования. У романа достаточно сложная структура: три временны́е линии, множество героев — и авторы до конца эту структуру не вытянули. Местами темпоритм романа плывет, напряженные и эмоциональные куски чередуются с более или менее «проходными», когда развитие действия (как внутреннего, так и внешнего) на какое-то время тормозится. И происходит это не в последнюю очередь за счет упомянутых выше «лекций» — хотя и не только за счет них. И хотя напряженность действия, как и положено, в целом нарастает к финалу — нарастает она как-то рвано, неуверенно, периодически вдруг спадая — но затем вновь выравниваясь.

К счастью, в последней трети второго тома рост напряжения выравнивается окончательно и уверенно выходит едва ли не на экспоненту, больше не «проваливаясь» и стремясь к кульминации.

Сама кульминация, в целом, хороша: здесь и внутреннее, и внешнее действие выходят на эмоциональный и сюжетный пик, и конфликт в итоге получает свое разрешение. Все бы хорошо, но ближе к финалу в романе, в основном таинственном, мистическом и отчасти зловещем (и это хорошо!) местами начал проступать откровенный Голливуд (и это уже не так хорошо на наш взгляд). Перестрелки, битвы с восставшими мумиями, зловещие ритуалы… Нет, сами по себе эти эпизоды написаны хорошо: увлекательно и драматично. Но они словно бы «из другой оперы» — не совсем из этого романа. Нельзя сказать, что диссонанс между остальным текстом и подобными эпизодами совсем уж критичен — но он есть.

Всё понимаем: динамика действия, острые сцены, выход на кульминацию, герои действуют на пределе сил — душевных и физических… Всё так. Но, думается, тут можно было бы найти чуть другое художественное решение. Не сюжетное — подобные острые эпизоды в тексте нужны — а именно художественное. Дать всё то же — но чуть другими выразительными средствами.

Ну и один ход почти в самом финале сразу дает однозначную аллюзию на аналогичный эпизод у профессора Толкиена. Не знаем, задумывалась ли авторами эта аллюзия, или это получилось случайно — но вопрос о ее уместности остается открытым. Кто-то, возможно, придет от такой аллюзии в восторг и будет по-своему прав. Мы же остались в некотором сомнении.

Несмотря на все эти недостатки, мы совершенно не жалеем, что прочли оба тома «Кольца времён». Ибо достоинств у романа куда больше. Чтение вышло увлекательным, эмоциональным и в значительной степени познавательным. А перипетии судеб героев, выпавшие на их долю испытания, стойкость и «внутренний стержень», который присутствует практически у всех персонажей — и нелегкий трагический выбор, что встает перед ними — думается, мало кого оставят равнодушным.