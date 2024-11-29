«Некоторым читателям мои книги открыли индийскую мифологию, и я этим очень горжусь». Беседа с Гуравом Моханти

Недавно на русском языке вышли «Сыны Тьмы» индийского писателя Гурава Моханти — один из сильнейших дебютов на ниве гримдарка за последние годы. Вдохновившись древнеиндийской сагой «Махабхарата», а также романами Джорджа Мартина и Джо Аберкромби, молодой автор написал суровое фэнтези с фокусом на политике, изрядным количеством переплетающихся сюжетных линий, неоднозначными персонажами и проработанным миром. А на этой неделе писатель приедет в Россию — Гурав примет участие в нескольких мероприятиях на стартовавшей вчера выставке интеллектуальной литературы non/fiction. Перед визитом Моханти мы встретились с ним и расспросили о романе, источниках вдохновения и планах на будущее.

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«В индийском книжном мире было трудно найти место для фэнтези»

Для тех русскоязычных читателей, которые ещё только думают, браться ли им за «Сынов Тьмы», не могли бы вы вкратце рассказать, чего им стоит ждать от романа?

«Сыны Тьмы» предлагают читателям историю в духе «Игры престолов», основанную на индийской мифологии. Книга придётся по вкусу тем, кто любит персонажей с серой моралью, в том числе таких героинь. В индийских легендах много крутых женщин, но они не так широко известны из-за того, что наша религиозная традиция (в основе которой всё ещё лежит мифология) задвигает их на второй план. При работе над книгами мне приходилось это учитывать. Я старался, с одной стороны, уважать традиции, а с другой — вывести этих персонажей на первый план в жестокой гримдарковой истории.

Ну и, конечно, «Сыны Тьмы» увлекут тех, кто ищет сюжеты, созданные не в европейской традиции. Скажем, в западном фэнтези мы часто встречаем выдающихся фехтовальщиков, тогда как индийская мифология полна метких лучников. А магическая система в моём цикле основана на йоге, которая, кажется, больше всего прославила Индию. Интересуетесь всем этим? Тогда «Сыны Тьмы» вам понравятся.

Сейчас ваши книги выходят в весьма титулованном издательстве Head of Zeus, но начинали вы с самиздата. Что побудило вас изначально выпустить «Сынов Тьмы» именно так?

В индийском книжном мире было трудно найти место для фэнтези. Хотя, на мой взгляд, Индию вполне можно назвать родиной фэнтези, сейчас эта литературная ниша у нас свободна. Вдобавок местные издатели с большой опаской относятся к объёмным книгам. Стоит им увидеть романы Брендона Сандерсона, они тут же в ужасе убегут. Поэтому, начав искать издателей, я столкнулся с проблемой: книга им нравилась, но они с ходу предлагали разделить её на две части. Я же этого совсем не хотел, особенно учитывая то, что планировал написать тетралогию. Начни я делить романы, речь шла бы уже о восьмитомном цикле. Чтобы обойтись без компромиссов, я решил выпустить «Сынов Тьмы» сам.

Это решение оказалось правильным, и я стал эдакой литературной Золушкой. Роман полюбился многим блогерам, благодаря чему на него обратил внимание британский агент, который взялся представлять мои интересы и заключил договор с издательством Head of Zeus.

И не могу не отметить, что в моём путешествии в мир литературы мне очень помогло и «Эксмо». Оно заметило «Сынов Тьмы» и решило приобрести права на них, ещё тогда, когда я был инди-автором — совсем маленькой рыбкой в огромном пруду. Мне до сих пор до конца не верится, что всё произошло так быстро — всего за один год. Мне очень повезло. Другие авторы тратят гораздо больше времени, чтобы проделать такой же путь.

Ещё до того, как «Сыны Тьмы» вышли на русском, у них появилась определённая связь с Россией — несколько иллюстраций к книге нарисовала российская художница, известная под псевдонимом PhantomRin. Не могли бы вы рассказать, как вы познакомились и как проходило ваше сотрудничество?

Ирина — великолепная художница. Мне попались её работы в соцсетях, и я спросил, не возьмётся ли она за то, чтобы нарисовать несколько иллюстраций. Ирина согласилась, и сотрудничество с ней доставило мне массу удовольствия. Если обложку создавали долго, с несколькими стадиями доработок и правок, то Ирина просто получила описания и сразу же нарисовала то, что привело меня в полный восторг. И я очень благодарен ей за то, что она так здорово визуализировала моих персонажей.

Русский язык стал первым, на который перевели «Сынов Тьмы», — изначально книга написана на английском «Сыны Тьмы» созданы с опорой на индийскую культуру и мифологию, но не требуют знакомства с ними

«В Индии не было эпического фэнтези, основанного на её истории и мифологии»

Вы рассказывали, что начали писать, когда поняли, что до сих пор нет тёмного фэнтези, основанного на индийской истории и легендах. А как начал рождаться непосредственно сюжет «Сынов Тьмы»?

Познакомившись с «Игрой престолов», я тут же решил найти что-то подобное у нас в Индии. Уверен был, что найду, но очень удивился, когда понял, что до сих пор нет эпического фэнтези, основанного на индийской истории и мифологии. Мне вспомнились слова Тони Моррисон о том, что если ты не отыскал книгу, которую хочешь прочесть, ты должен написать её самостоятельно. Эти слова запали мне в душу, и я решил сочинить роман.

Отправной точкой же стал образ Сатьябхамы — она изображена на обложке «Сынов Тьмы». Я представил поединок между мечницей и противником, который, согласно пророчеству, не может погибнуть от руки мужчины. Примерно как во «Властелине колец», когда Эовин сталкивается с Королём-чародеем — ему также предрекали, что его не сможет убить ни один мужчина. Именно с этой сцены я и начал работать над «Сынами Тьмы», из неё выросли все сюжетные линии.

Если не ошибаюсь, в «Сынах Тьмы» у женщин куда более заметная роль, чем в индийских легендах…

Меня беспокоило то, что в индийской мифологии нет воительниц. Зато они были в нашей истории, а в индийском пантеоне за войну отвечает богиня Дурга. Поэтому, увидев в первоисточнике одну-единственную строку с упоминанием того, что Сатьябхама была фехтовальщицей, я тут же захотел написать о ней, пусть она лишь эпизодический персонаж. Как читатель я всегда любил крутых воительниц, и мне хотелось, чтобы их ряды пополнила индианка.

Ключевую роль в сюжете романа играет свадебная церемония, что весьма необычно для фэнтези. Почему вы решили поместить её в центр событий?

У нас много традиций, связанных с бракосочетанием. Вообще трудно представить индийскую культуру без традиционных свадебных церемоний, мы проводим их с грандиозным размахом. Уже поэтому мне хотелось поместить в центр истории свадьбу. Кроме того, у нас есть древний обычай под названием сваямвара , позволяющий невесте, по крайней мере теоретически, самой выбрать будущего супруга. И это очень интересно, ведь в Древней Индии у женщин было не так уж много прав и свобод. В «Сынах Тьмы» я хотел показать что-нибудь по-настоящему индийское, и был очень польщён, когда увидел, что в отзывах свадьбу называют жёлтой или оранжевой, проводя аналогии со знаменитым эпизодом из «Песни льда и огня».

Права на издание второго романа на русском языке уже приобретены

«Во второй книге вы увидите настоящего Гурава Моханти»

Думаю, не ошибусь, если предположу, что в Индии большинство читателей знакомы с эпосом, на котором основаны «Сыны Тьмы», а на Западе немало тех, кто о нём не знает. Как вы считаете, приводит ли это к тому, что вашу книгу по-разному воспринимают на родине и за её пределами?

Разница определённо есть. Многие читатели за пределами Индии только знакомятся с этими персонажами в «Сынах Тьмы». И я рад тому, что, несмотря на это, герои вызывают интерес. Иногда он оказывается настолько сильным, что затем читатель решает узнать, как всё было в оригинале.

В то же время индийцы с энтузиазмом встречают новое прочтение знакомых персонажей и их историй. «Махабхарата» — религиозный эпос о борьбе положительных и отрицательных персонажей, а «Сыны Тьмы» дают возможность увидеть конфликт без чёткого деления на правых и виноватых. Многие хотели прочесть нечто подобное.

Каково это для вас — работать со столь известными персонажами, мифы о которых существуют уже тысячи лет?

В легендах эти персонажи олицетворяют те или иные жизненные уроки. Например, Карна известен как великий лучник, но он рождён в низшей касте, представители которой не имеют права становиться воинами. Его мысли и мотивация остаются за рамками традиционной истории; я же ставил перед собой цель в них разобраться и всё показать.

Приведу пример из греческой мифологии. Все знают Зевса с его любовью к женщинам, и некоторые авторы предлагают свою версию того, почему он настолько одержим ими. Я же работаю с героями индийской мифологии, мне интересно, что это за личности и как они сформировались.

Желание залезть к ним в головы — одна из причин, почему я вообще взялся за «Сынов Тьмы». Правда, само слово «герои» стоит взять в кавычки: большинство центральных действующих лиц романа в первоисточнике, то есть в религиозном эпосе с его чётким делением на положительных и отрицательных персонажей, обычно выступают на стороне зла. Историю в основном пишут победители, а мне было интереснее взглянуть на конфликт с точки зрения антагонистов. Вот почему книга называется «Сыны Тьмы».

Как и в мифологии, Сатьябхама предстаёт в «Сынах Тьмы» супругой Кришны, но играет в событиях куда более значительную роль Художница PhantomRin Сам Кришна выступает одним из центральных персонажей романа, и Моханти показывает его обаятельным и находчивым трикстером Художница PhantomRin

Пришлось ли вам дополнительно изучать индийскую мифологию во время работы над романом? И если да, то узнали ли вы что-то, что по-настоящему вас удивило?

Если вы посмотрите на карту в книге и сравните её со древними индийскими картами, то поймёте, что города из романа существовали на самом деле. Чтобы разобраться в том, что каждый из них собой представлял, какая там была культура, мне пришлось углубиться в источники. Конечно, найти удалось не всё, ведь речь идёт о разнице в тысячи лет, и кое-где пришлось положиться на фантазию.

Кроме того, как я уже упоминал, магия в романе основана на йоге, но сам я ею всерьёз не интересовался. Зато ею занимается мой отец, и он помог мне разобраться, какие в ней есть позы и как они позволяют высвобождать энергию.

А что меня удивило, так это истории об индийских ведьмах — они появятся во втором романе. Ведьмы из разных культур обычно похожи друг на друга, часто они близки к природе и любят животных. Индийские ведьмы, йогини, обожают есть мясо, практикуют странные сексуальные ритуалы с мертвецами, пьют кровь — и воспринимаются совсем иначе. Более того, мы привыкли, что ведьм сжигают, но в Индии так не поступали: их слишком сильно боялись и потому просто изгоняли из поселений. Мне показалось несправедливым, что обо всём этом так мало знают, и сейчас я пишу спин-офф, посвящённый йогиням.

Поговорим о ваших планах. В Сети цикл «Танец Теней» порой называют тетралогией, но в издательском анонсе книгу Dance of Shadows позиционировали как вторую часть трилогии… Так сколько же книг нам ждать?

В анонсе не совсем корректная информация. Издательство заключило со мной договор на три романа. Это не значит, что они не заинтересованы в том, чтобы выпускать цикл дальше, — такова стандартная практика для первой сделки. Вот Dance of Shadows и объявили как вторую книгу трилогии.

Изначально я задумывал пятикнижие, но потом вспомнил о том, как Джо Аберкромби написал в рамках своего мира Земной Круг трилогию «Первый закон», потом три самостоятельных романа, а затем ещё одну трилогию «Эпоха безумия», действие которой разворачивается спустя многие годы после оригинальной. Учитывая, насколько велик размах «Махабхараты», мне показалось логичным пойти похожим путём и написать сначала одну тетралогию, а затем вторую.

Обилие колоритных и неоднозначных персонажей — один из главных козырей «Сынов Тьмы». Это роднит роман с произведениями Аберкромби и Мартина Художница PhantomRin

Вы закончили вторую книгу, Dance of Shadows, и её выход намечен на начало 2025 года. Чего ждать читателям?

Теперь я знаю, чего не следует делать, и лучше понимаю, как выстраивать сюжет. Мне уже не надо представлять читателю большинство персонажей, как в «Сынах Тьмы». К тому же раньше я совмещал писательство с работой в юридической фирме, а теперь смог сосредоточиться на литературе. Так что второй роман появился значительно быстрее, чем первый.

Сейчас я столкнулся с тем, через что проходят многие писатели: читаю вторую свою книгу, и первая на её фоне кажется паршивой. А ещё в Dance of Shadows не так сильно заметно влияние Джорджа Мартина и Джо Аберкромби. Думаю, что во второй книге вы увидите настоящего Гурава Моханти с его авторским голосом. Не знаю, полюбят ли книгу читатели, но я её люблю.

Нам так понравилось общаться с Гуравом, что мы решили повторить этот опыт — в эту субботу писатель придёт к нам в гости и проведёт прямой эфир, который можно посмотреть на наших аккаунтах Вконтакте и на Youtube. Присоединяйтесь и вы, будет очень интересно. Увидимся в субботу, 7 декабря, в 19:00!

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