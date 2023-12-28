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    #анонс #ожидания #ожидания 2024 #Что почитать

    Какие книги выйдут в 2024 году: молодёжная фантастика

    28 декабря 2023
    Борис Невский
    28.12.2023
    966
    5 минут на чтение
    #анонс #ожидания #ожидания 2024 #Что почитать

    Уже много лет особое место в фантастической литературе занимает сегмент, который на Западе называют Young Adult — книги для подростков, юношества и молодёжи. Причём молодёжную (а иногда и детскую) фантастику нередко с удовольствием читают вполне себе взрослые люди. Естественно, каждый год появляются переводные новинки и такой литературы.

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     Борис Невский |  22.12.2023 |  8378

    Третья часть нашего рассказа о новинках книгоиздания посвящена переводным книгам с уклоном в пугающее и странное.

    Амбер Чен, Of Jade and Dragons («О нефрите и драконах»)

    Какие книги выйдут в 2024 году: молодёжная фантастика 5Первый роман цикла «Падение дракона» за авторством сингапурской писательницы показывает мир, напоминающий Китай династии Цинь, но с магией и дирижаблями. Восемнадцатилетняя Ин мечтает стать первоклассным инженером, продолжив путь отца — вождя клана на маленьком острове. Но однажды отца убивают, и, поскольку старший брат Ин занят политическими интригами, девушка берёт расследование в свои руки. Следы убийцы ведут в столицу империи, в престижную Гильдию инженеров. Под видом брата Ин направляется в столицу, где волею случая обретает союзника — мрачного принца Яна, у которого свои причины помогать героине…

    Выйдет в МИФ.

    Киана Кристи, Dance Of The Starlit Sea («Танец звёздного моря»)

    Какие книги выйдут в 2024 году: молодёжная фантастика 2Роман, основанный на мифе об Аиде и Персефоне.

    Восемнадцатилетняя балерина Лила вынуждена переехать из Калифорнии к тётке на остров Луна. Оказывается, что поселение во власти морского Дьявола: каждые семь лет ему приносят в жертву девушек. Лила должна стать следующей, но, возможно, героине поможет таинственный ангел, который является ей во снах.

    Выйдет в МИФ.

    Ребекка Стид, Венди Масс, The Lost Library («Пропавшая библиотека»)

    Какие книги выйдут в 2024 году: молодёжная фантастика 6Детская мистика с детективным сюжетом.

    В городке Мартинвилл появляется маленькая уличная библиотека, которую охраняет старый рыжий кот. Когда школьник Эван берёт там две книги наугад, он обнаруживает, что они имеют отношение к происшествию двадцатилетней давности — пожару в городской библиотеке. Эван и его друг Райф решают выяснить, что же произошло во время пожара, о котором не любят вспоминать взрослые. Повествование ведётся от лица трёх персонажей: Эвана, кота по имени Мортимер и помощника библиотекаря Эл, которая, вероятно, призрак.

    Выйдет в МИФ.

    Сара Сук, The Space Between Here («Пространство между Здесь и Сейчас»)

    Какие книги выйдут в 2024 году: молодёжная фантастика 9Внецикловый роман канадской писательницы корейского происхождения.

    Семнадцатилетняя Эйми Ро страдает синдромом сенсорного хроноискажения, который заставляет её, когда она чувствует определённый запах, непроизвольно перемещаться в собственное прошлое. Когда Эйми на девять часов пропадает в воспоминаниях об ушедшей маме (момент, которого девочка раньше не помнила), она приходит в отчаяние. Мало того что это было её самое продолжительное исчезновение, так ещё и события из памяти не совпали с версией отца о том, как и почему ушла мама. Отчаявшись получить ответы, Эйми отправляется в Корею, где надеется отыскать правду о матери и причину, по которой она продолжает возвращаться в определённые моменты своей жизни.

    Выйдет в «Кислороде» / РОСМЭН

    Софи Ким, Last of the Talons («Последняя из Когтей»)

    Какие книги выйдут в 2024 году: молодёжная фантастика 11Первый роман цикла авантюрного фэнтези, основанного на корейской мифологии.

    После уничтожения банды «Коготь» восемнадцатилетняя убийца Шин Лин вынуждена работать на самого грозного криминального авторитета королевства. Попытка кражи гобелена из храма Токкэби вызывает гнев легендарного бессмертного — Шин Лин переносится в сказочное царство, где ей предстоит убить тамошнего императора. Иначе…

    Выйдет в «Кислороде» / РОСМЭН

    Дана Мюллер-Браун, Fallen Kingdom («Падшее королевство»)

    Какие книги выйдут в 2024 году: молодёжная фантастика 4Дилогия юношеского фэнтези немецкой писательницы.

    Королевством Джараскай всегда правили князья семи смертных грехов. Однако было ещё одно княжество — княжество Истины, созданное для сдерживания всех остальных. Глава Истины — герой демонической крови, и ныне им предстаёт Навьен. Она должна разоблачить одного из князей, который задумал переворот. Кое-кто из них ей нравится. Но если он и есть предатель?

    Выйдет в «Кислороде» / РОСМЭН

    Х.М. Лонг, Dark Water Daughter («Дочь тёмной воды»)

    Какие книги выйдут в 2024 году: молодёжная фантастика 3Юношеское пиратское фэнтези, первый том трилогии «Зимние воды».

    Мэри Ферт обладает даром вызывать бури. Неудивительно, что её способностями жаждет воспользоваться знаменитый главарь пиратов Сильванус Лирр, который шантажирует Мэри, взяв в плен её мать. Чтобы спастись, героиня заключает сделку с давним врагом пиратов — капитаном королевского капера «Харт» Сэмюэлом Россером. Однако можно ли доверять офицеру флота Его Величества — ведь у него есть собственные планы и цели.

    Выйдет в «Кислороде» / РОСМЭН

    Мари Рапп, Seele aus Eis / Seele aus Feuer («Душа изо льда» / «Душа из огня»)

    Какие книги выйдут в 2024 году: молодёжная фантастика 8Два романа из тетралогии «Сага о душах» немецкой писательницы.

    Лена вот уже несколько месяцев не может нормально спать — её мучают кошмары. И что самое странное, некоторые из снов начинают сбываться. Когда Лена чуть не тонет, все вокруг считают это несчастным случаем. Но девушка уверена — кто-то пытался её убить. И этот кто-то — человек из её окружения. Может, вечно улыбчивый и дружелюбный Дариан, в глазах которого мелькает нечто тёмное и опасное? Или друг детства Люк, у которого появились странные тайны?

    Выйдет в «Кислороде» / РОСМЭН

    Мара Вульф, WiccaCreed («Кредо викканки. Знаки и знамения»)

    Какие книги выйдут в 2024 году: молодёжная фантастика 12Первый роман из новой трилогии немецкого фэнтези, написанного популярным автором.

    16 лет назад, когда Валеа Патель была совсем крохой, её родителей, которые практиковали викканскую магию, злодейски убили. Многие годы юная викка жаждет лишь одного — узнать, кто это сделал, и отомстить. И вот, похоже, время пришло — в фамильном поместье Ардиль погибают люди. Глава семьи призывает Валею, ведь она обладает редким даром видеть воспоминания мёртвых. Однако по прибытии в Ардиль девушка оказывается в паутине лжи, интриг и предательства.

    Выйдет в «Эксмо».

    Ава Райд, A Study in Drowning («Этюд багровых вод»)

    Какие книги выйдут в 2024 году: молодёжная фантастика 10Этот роман — дебют автора романтических бестселлеров в юношеском фэнтези.

    Эффи Сэйр с детства обожает сказочную повесть «Ангарад», рассказывающую о смертной девушке, которая влюбляется в Короля фей, а затем уничтожает его. Знаменитый автор повести Эмрис Мирддин — загадочный человек, он не показывался людям до самой смерти. И вот однажды семья Мирддина объявляет конкурс на перепланировку поместья покойного автора. Эффи уверена, что это её судьба, однако привести в порядок ветхий особняк Хират — задача почти невыполнимая. Тем более что по дому рыщет литературовед Престон Элори, который мечтает разоблачить Мирддина как плагиатора. И пока два не терпящих друг друга чужака собирают информацию о литературном наследии, тёмные силы, как смертные, так и магические, сговариваются против них. Ведь правда о великом писателе может оказаться смертоносной.

    Выйдет в «Эксмо».

    Рэйчел Гринлоу, Compass and Blade («Компас и клинок»)

    Какие книги выйдут в 2024 году: молодёжная фантастика 1Пиратское фэнтези с романтическим уклоном.

    На отдалённом острове Роузвер живёт юная Мира, потомственный мародёр — так называют тех, кто грабит места кораблекрушений. Даже самим себе мародёры не признаются в том, что творят — устанавливают маяки, которые заманивают корабли на рифы. Когда стражники арестуют отца Миры, девушка, дабы спасти его от петли, заключает сделку с таинственным человеком, выжившим в последнем крушении корабля. Ровно за девять дней Мире предстоит отыскать потерянный артефакт, и тогда её отец будет жить.

    Выйдет в АСТ.

    Каролина Роннефельдт, Quendel («Квендель»)

    Какие книги выйдут в 2024 году: молодёжная фантастика 7Подростковая дилогия немецкой писательницы.

    В горах магического мира лежит небольшая страна Квендель, где живут очень добродушные и любящие порядок люди. Их единственная слабость — рассказывать по вечерам страшные истории о прошлом, когда их предки сражались насмерть с монстрами, пришедшими из леса. Главный возмутитель спокойствия среди квендельцев — Буллрих Шаттенбарт, который составляет карты окрестных земель и повсюду суёт свой нос. Однажды самозваный картограф не возвращается из экспедиции. И вскоре встревоженные квендельцы узнают, что давно забытые, древние и жестокие силы пробудились к жизни…

    Выйдет в АСТ.

    А также:

    Брендон Сандерсон «Цитоник» — третья книга цикла юношеской космооперы «Устремлённая в небо». Планируется также четвёртая часть и сборник повестей.

    Сон Вон Пхен «Девочка с лисьим хвостом» — четвёртый, пятый и шестой тома цикла иллюстрированных повестей корейского фэнтези о школьнице Сон Данми, которая узнала, что принадлежит к клану кумихо, девятихвостых лисиц-оборотней.

    Ребекка Яррос, Iron Flame — вторая книга серии фэнтезийных бестселлеров «Четвёртое крыло», повествующей о девушке, которая стала драконьим пилотом. 

    Сиран Джей Чжао, Heavenly Tyrant — продолжение «Железной вдовы», фантастики о девушке Цзэтянь, которая мечтает уничтожить своё королевство Хуася, но вынуждена сражаться под началом ненавистных ей людей. Потому что инопланетные враги ещё хуже. 

    * * *

    В следующий раз мы расскажем о новой отечественной фантастике самых разных жанров, которую обещают выпустить в следующем году.

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     Борис Невский |  18.12.2023 |  10461

    Ждём очередной секретный проект Сандерсона, приквел Малазана, новое авантюрное фэнтези Дэниела Абрахама и роман в стиле «Имени ветра» Патрика Ротфусса.

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    Борис Невский
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    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.
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