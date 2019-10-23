Среди волшебников Нью-Йорка наступает время Поворота — турнира великих магических Домов, по итогам которого власть в Невидимом мире поменяется…

Kat Howard «An Unkindness of Magicians» Жанр: городское фэнтези

Выход оригинала: 2018

Художник: В. Половцев

Переводчик: Т. Черезова

Издательство: АСТ, 2019

Серия: «Мастера магического реализма»

Похоже на: Лев Гроссман, цикл «Волшебники» • аниме-сериал Fate/stay night (2006)

Дебютный роман Кэт Ховард «Розы и тлен» вышел неплохой волшебной сказкой, не лишенной, однако, недостатков. «Бессердечие магов» словно написано автором, который любит совсем другие сказки: не красивые, а жестокие, не про любовь, а про власть и то, что она делает с людьми.

Волшебники в романе Ховард живут в своем замкнутом мирке, куда нет доступа «простакам» (так они называют маглов, то есть, простите, обычных людей). Они баснословно богаты и, вероятно, влиятельны — хотя по тексту не совсем понятно, как волшебники умудряются влиять на мир, от которого им нужно скрывать магию.

Чтобы продемонстрировать, насколько далеки волшебники от народа, Ховард не жалеет красок, достойных глянцевых фотосессий: роскошные интерьеры домов, закрытые клубы, стильные бары и Сентрал-Парк Нью-Йорка, вокруг которого в основном и водятся маги — видимо, делят местную супердорогую недвижимость с кинозвездами. Но этот гламурный фон нужен не ради красивостей, а скорее для того, чтобы четче обрисовать базовую метафору романа: магия — это власть и привилегии, которые делают тех, кто ими владеет, циничными и бессердечными, способными на все ради их сохранения. Не случайна реплика одного из главных героев, мага-новичка Лорана Бошана, что в случае победы в Перемене он станет первым темнокожим, который получит право возглавить собственный магический Дом.

Отсюда очевидно, что магическое сообщество состоит из белых мужчин и женщин.

Впрочем, «Бессердечие магов» можно читать и просто как фэнтези, без социального подтекста, — и в этом случае тоже обнаружить в нем не новую, но неплохо разработанную идею: «За все надо платить». К магии это относится в первую очередь. Чем сложнее и эффектнее магия, которую творит волшебник, тем большая плата от него потребуется — платить придется своим здоровьем и собственной кровью. На начало книги этот обязательный закон магической природы удалось обойти: благодаря относительно недавно созданному Дому Теней волшебники добились того, что за их магию расплачивается кто-то другой. О том, как это устроено, откуда берутся эти «другие» и какие последствия ждут магов, беспечно согласившихся на такой размен, и рассказывает роман.

Шекспир и фокусы Имена магических Домов в романе — сборная солянка из литературы, истории и поп-культуры. Узнаваемы Дома Мерлин и Морган, равно как и шекспировский Дом Просперо. Знаменитый английский алхимик Джон Ди подарил свое имя Дому Ди. А вот со многими другими упомянутыми в книге Домами не все ясно: можем предположить, что Дом Германн (в конце книги он по недосмотру переводчика превратился в Херманн) отсылает к знаменитому фокуснику XIX века Александру Германну, а фамилия Лорана Бошана — к магическому семейству Бошан из телесериала «Ведьмы Ист-Энда».

История жертвы, искупления и мести — это история Сидни, главной героини, которая провела много лет в Доме Теней. Она — сильнейшая волшебница, способная развязать все сюжетные узлы одним движением левого мизинца. Но назвать ее Мэри Сью язык не поворачивается — слишком невыносимо ее прошлое и слишком тяжел характер, следствие этого самого прошлого.

Она произнесла слово, подобное бьющемуся стеклу, — и его рапира разлетелась на куски. Не замечая кровь, стекающую по руке, из которой так и торчал клинок, Сидни свила тени в веревки и связала Колина по рукам и ногам. Только после этого она вырвала из плеча рапиру. Она держала оружие, приняв боевую стойку, словно собираясь сражаться на дуэли. А потом Сидни произнесла свой вариант заклинания поединка теней. Тени всех присутствующих в зале магов отделились от хозяев и обнажили оружие.

На фоне драматической судьбы Сидни блекнут остальные персонажи — прежде всего мужские (даже симпатичный Лоран Бошан, на которого работает героиня, вышел хорошим парнем, но не более того). Ховард явно лучше удаются женские характеры; истории женской дружбы и солидарности — определенно ее сильная сторона. А вот романтическая линия в романе хоть и есть, но она пунктирна и не играет важной роли в сюжете. Более того, ее участники даже не признаются друг другу в любви, хотя их чувства очевидны.

«Бессердечие магов» — законченный роман с убедительным финалом.

Несмотря на это, Кэт Ховард уже анонсировала вторую книгу цикла, которая выйдет в 2020 году. Будем надеяться, что она сбережет главные достоинства первой части — увлекательный сюжет, сложносочиненные интриги и яркие описания магических поединков.

Неплохая версия «Гарри Поттера» для взрослых — увлекательная, красочная и жестокая история об искушениях власти и о том, что за все надо платить. Стоит читать, если вам хочется увлекательного фэнтези с магическими поединками и хитроумными интригами и при этом вы не боитесь кровавых сцен.