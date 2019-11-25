Однажды в полночь сэр Макс встречает на пустыре в Ехо самый настоящий поезд, которых в Мире не бывает. Осмелившись прокатиться на его подножке, он видит своими глазами вереницу ослепительных миров и решает подарить этому наваждению жизнь. Последствия этого решения будут неожиданными и опасными — для самого Макса, его друзей и для Мира в целом.

Макс Фрай

Так берегись

Роман

Жанр: детективное фэнтези

Художник: В. Половцев

Издательство: АСТ, 2019

Серия: «Миры Макса Фрая. Сновидения Ехо»

480 стр., 30 000 экз.

«Сновидения Ехо», часть 8

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«Сновидения Ехо» продолжаются, и конца-краю новому циклу не видно: «Так берегись» — уже восьмой роман в новой серии о приключениях сэра Макса и точно не последний. Зато он читается куда лучше пары предыдущих, проходных и затянутых, и выглядит как история обо всём, что дорого сердцу Макса Фрая — автора и персонажа. А значит, и его читателей тоже.

Конечно, чтобы читать «Сновидения Ехо», нужно заранее понять и простить все особенности авторского стиля и построения сюжета. Перед нами снова многословная повесть, выдающая себя за роман, в которой болтовня героев занимает больше места, чем развитие сюжета. Опять есть как минимум одна интересная вставная история, которая никак не развивается, так и повисая в памяти читателей невыстрелившим ружьём (речь о деле незадачливого шантажиста). Снова все персонажи водят хороводы вокруг могущественного сэра Макса, который работает сам себе роялем в кустах и богом из машины, а все сюжетные узлы развязывает с помощью Тёмной Стороны и Смертных Шаров. В общем, ничего нового.

Но если воспринимать эти привычные авторские приёмы как часть романного «интерьера», то сквозь них можно разглядеть действительно замечательную историю. Во-первых, она увлекательна, как хороший триллер, полна внезапно возникающих угроз и странных поворотов. Во-вторых, она исследует пару вещей, очень важных для автора. «Так берегись» — это прежде всего очередная вариация на любимую тему Макса Фрая: творец и творение. Можно ли отделять одно от другого, особенно если творение захватывающе прекрасно, а творец чем дальше, тем больше превращается в высокомерное чудовище и по-настоящему угрожает людям? Сэр Макс, своей волей подаривший жизнь наваждению, становится в некотором роде его «крёстным отцом», но подлинная его хозяйка — один из самых сложных и противоречивых персонажей, когда-либо встречавшихся на страницах цикла о Ехо. Наваждение может дать жизнь множеству прекрасных миров — но стоит ли это жизни хотя бы одного человека? Для сэра Макса с присущим ему «инстинктом милосердия» ответ на этот вопрос очевиден, но тот же инстинкт не позволяет ему убить то, что он сам породил. Давно герою не приходилось так нелегко. И удивительно, что при этом в романе получился убедительный финал, настолько приближенный к хэппи-энду, насколько это возможно в предложенных обстоятельствах.

Макс Фрай предаётся своему любимому развлечению — придумывает и описывает новые красочные миры

«Так берегись» — это ещё и роман о любви. Точнее, о том, как любовь переходит в одержимость, граничащую с ненавистью, и уничтожает вокруг себя всё живое. О том, как это страшно, когда один человек становится смыслом твоей жизни, да и самой жизнью. Макс Фрай никогда не дружил с романтикой, так что это очень странная история любви, — но признаки, как нынче говорят, «токсичных отношений» в ней прочитываются с пугающей лёгкостью.

Поклонники Фрая найдут чему ещё порадоваться. Например, тому, что автор в кои веки уделяет больше внимания старым любимым героям вроде Шурфа, Джуффина, Сотофы и Нумминориха. Вспоминает даже о Меламори — причём вполне в контексте основного сюжета. А ещё Макс Фрай предаётся своему любимому развлечению — придумывает и описывает новые красочные миры, которым наконец-то снова нашлось место на страницах цикла.

Итог: пожалуй, лучший роман в новой серии о Ехо. Напряжённый сюжет, непростые вопросы и захватывающие дух описания выдуманных миров, которые Фраю всегда особенно удавались.

Что мы знаем про Агату 15 июня этого года Светлана Мартынчик, она же Макс Фрай, выложила в ЖЖ-сообщество txt-me поэтичную зарисовку под названием «Я ничего не знаю про Агату» с послесловием о новой «большой работе», один из главных героев которой — призрачный поезд. Эта зарисовка в неизменном виде вошла в роман — она появляется на последних страницах, — и, по словам автора, именно благодаря участникам сообщества, любителям литературных игр, ей стало понятно, как должен развиваться сюжет «Так берегись».

Подумаешь, великое горе — голова кружится. Ради хорошего дела можно и потерпеть. А дело всё-таки очень хорошее. Изумительно красивое зрелище — дым паровоза, сигнальные огни, медленно проплывающие мимо вагоны с окнами, сияющими тёплым жёлтым светом, счастливая мечтательница, победившая смерть, и машущая ей веерами праздничная толпа. Отлично всё у меня получилось. Вернее, у нас.