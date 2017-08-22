Нил Гейман «Скандинавские боги»

«Пересказ своими словами» для читателей младшего и среднего школьного возраста мифов народов мира — традиция, освящённая временем. Единственное отличие «Скандинавских богов» от прочих сочинений в этом жанре сводится к тому, что пересказ вышел из-под пера всемирно известного писателя.

Neil Gaiman

Norse Mythology

Сборник

Жанр: авторский пересказ эпоса

Выход оригинала: 2017

Переводчики: А. Осипов, А. Блейз

Издательство: АСТ, 2017

Серия: «Мастера магического реализма»

320 стр., 15 000 экз.

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Пожалуй, по популярности скандинавский пантеон занимает в мировом рейтинге второе место — сразу после древнегреческого. Очень уж удачно сложились обстоятельства для богов, которым поклонялись обитатели северных фьордов. Во-первых, скандинавские мифы и легенды были зафиксированы во многих письменных источниках — правда, в эпоху, когда язычество уже уступило место христианству: в «Старшей Эдде» и «Младшей Эдде», «Песни о Нибелунгах», в героических сагах и поэзии скальдов. Некоторые фрагменты, конечно, утеряны безвозвратно, коекакие эпизоды темны и туманны, но и придумывать мифологию с нуля нет нужды — хотя никто не мешает вольно интерпретировать источники и строить замысловатые теории. С другой стороны, викинги, эти неутомимые мореплаватели и кровожадные пираты, широко разнесли своих богов по странам и континентам: в Европе трудно найти культуру, которая избежала бы их влияния. История Скандинавии — часть нашей общей истории, а от себя не убежишь. Об Одине, Торе, Локи и компании написаны тысячи книг: от солидных академических монографий до иллюстрированных пересказов для дошколят. Сегодня археологи почти не сомневаются, что викинги успели побывать и на Североамериканском побережье, но вклад скандинавов в историю доколумбовой Америки, мягко говоря, неочевиден. Что не помешало Нилу Гейману в 2001 году сделать именно Одина, Отца Битв, одним из центральных персонажей романа «Американские боги». Выбор, как показало время, идеальный: книга надолго стала визитной карточкой писателя, а в 2017 году получила новое медийное воплощение в формате популярного телесериала.

Но если вы ждёте от «Скандинавских богов» продолжения той истории, вынужден вас разочаровать: это совсем другая книга. В оригинале она даже называется иначе: «Скандинавская мифология», что гораздо точнее отражает её суть. Собственно, это и есть скандинавская мифология от первых дней творения и до неизбежного конца света, ужатая до 320 страниц крупным шрифтом. Появление Мирового древа Иггдрасиля, великанов и богов, людей и карликов, строительство Асгарда и обретение асами их главных атрибутов вроде молота Тора, злые проказы Локи, рождение чудовищ, которым предстоит сжечь, заморозить и залить ядом этот мир, в конце концов, Рагнарёк, последняя битва, — писатель аккуратно проходится по всем ключевым эпизодам эпоса. И наделяет своих героев чертами характера, которые трудно разглядеть в первоисточнике: так, Локи у Геймана, например, персонаж глубоко трагический — не говоря уж о несчастных отпрысках главного скандинавского трикстера.

При всём богатстве и сложности исходного материала книга получилась поверхностной и фрагментарной

Что ж, настало время петь автору осанну? Да нет, наоборот. При всём богатстве и сложности исходного материала книга Нила Геймана получилась фрагментарной: такое ощущение, что перед нами наброски сценария диснеевского мультика «для самых маленьких». Даже если ограничиться исключительно литературными адаптациями для подростков, «Скандинавские боги» не идут ни в какое сравнение со «Скандинавскими сказаниями о богах и героях» в пересказе Юрия Светланова, например. В общем, при всём уважении к Гейману, это далеко не лучшая его работа.

Так зачем же написана эта книга? Вернее, зачем она опубликована (и спешно переведена в России)? Циник сказал бы: чтоб поэксплуатировать успех сериала «Американские боги» по принципу «Мурочка, ну ещё капельку». Очень уж своевременно вышли «Скандинавские боги», ровно к премьере первого сезона — хотя, по признанию самого автора, готовились эти тексты не один год. Идеалист вспомнил бы о просветительской роли литературы: «самым маленьким» читателям тоже надо приобщаться к мировой культуре, почему бы не начать с Геймана? Правда, на обложке книги стоит возрастное ограничение «14+».

На самом деле, наверное, тут всего понемножку: есть место и для маркетингового расчёта, и для искреннего желания поделиться с человечеством своим восторгом перед величием северного мифа. Вот только результат для писателя уровня Нила Геймана получился средний.

Итог: из этого сборника можно почерпнуть общие сведения о богах и героях языческой Скандинавии — хотя на страницах книги нет ничего такого, чего не нашлось бы в Википедии.

Божественный учебник При работе над «Скандинавскими богами» Нил Гейман, как и большинство его коллег, вдохновлялся прежде всего «Младшей Эддой», созданной исландским поэтом, политиком и историком Снорри Стурлусоном в XIII веке. Любопытно, что первоначально эта работа была призвана стать пособием по скальдическому стихосложению — а сегодня считается главным источником информации о скандинавском пантеоне.

Я очень старался пересказать эти мифы как можно точнее и как можно интереснее. Они противоречат друг другу в некоторых деталях, но картину мира и времени, надеюсь, всё равно рисуют верно.

Из авторского предисловия

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Нил Гейман «Скандинавские боги» удачно богатый исходный материал

познавательность неудачно поверхностность

упрощённость 2017-08-22 7 достойно

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