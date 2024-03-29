Нереальная жесть: какой получилась книга Клиффа Блезински о самом себе

Издательство «Бомбора» выпускает автобиографию Клиффа Блезински — одного из первых работников студии Epic Games, одного из создателей серии Unreal и практически единоличного отца Gears of War. Короткостриженый эпатажный скандалист, некогда второй Джон Ромеро и любимец прессы, Клифф практически исчез из индустрии после провала его студии Boss Key. И вот он решил вернуться под свет софитов с чем-то новым — на этот раз с книгой о своём жизненном пути. Даниил Кортез прочёл «Всё под контролем» и теперь делится впечатлениями о том, каким получился рассказ Клиффи Би про себя (не)любимого.

О чём книга

В книге «Всё под контролем. Моя эпичная история в геймдеве» (Control Freak: My Epic Adventure Making Video Games) Клифф Блезински рассказывает обо всём своём жизненном пути, с самого раннего детства до нынешних дней — теперь его слава давным-давно иссякла. Автор в подробностях повествует о своей семье, об отношениях с женщинами и о проблемах с алкоголем, периодически переключаясь на тему созданных им (или при его участии) видеоигр.

В первую очередь к автобиографии привлекает внимание личность самого Блезински. За свою карьеру он успел приложить руку к двум важнейшим видеоигровым сериям — Unreal и Gears of War. Последняя и вовсе выросла из идей Клиффа, на его личность и харизму полагался практически весь PR франшизы. Он был лицом «шестерёнок» не меньшим, чем главный герой Маркус Феникс. Поэтому вполне интересно почитать о том, что именно привело Блезински к его свершениям. Ну и о том, почему он так скандально вёл себя с прессой и в целом запомнился как излишне яркая личность.

Естественно, интерес к книге подогревают и скандалы: свою карьеру Клифф закончил на неприятной ноте, став в глазах простого геймера то ли посмешищем, то ли вышедшей в тираж звездой. Люди, помнящие, каким был видеоигровой интернет в 2017 году, не забыли многочисленные разгромные рецензии на неудавшегося «конкурента Overwatch» в лице шутера LawBreakers — про его нулевой онлайн не шутил разве что ленивый. А после студия Блезински Boss Key окончательно добила свою репутацию игрой Radical Heights, дешёвой попыткой запрыгнуть на хайптрейн тогда ещё нового жанра «королевских битв».

Помимо ответов на вопросы о том, «как всё произошло», книга таит в себе и сюрпризы. Оказывается, в реальности Клифф Блезински — не крутой и яркий мачо, а забитый и сломленный человек, который пытался заглушить свою боль присутствием чуть ли не на каждой сцене и каждом экране. Он стал таким не от хорошей жизни: у него умер отец, из-за этого его мучили ночные кошмары, а в школе его травили за любовь к видеоиграм. Как и Ромеро в своей книге «Икона DOOM», практически с самого начала Клифф Блезински раскрывает о себе столь неприятные факты, что книгу становится попросту жутко читать. Особенно если вы догадаетесь об исходе событий раньше, чем повествование дойдёт до кульминации.

Какой получилась книга

Книг о видеоигровой индустрии и её деятелях становится всё больше и больше. Журналист Джейсон Шрайер пишет о сложностях геймдева уже третью книгу (она посвящена Blizzard), издательство АСТ выпустило рассказ о левел-дизайне «Архитектура видеоигровых миров. Уровень пройден», да и Джон Ромеро, про которого мы уже рассказывали, в конце прошлого года дописал свою автобиографию «Икона DOOM». Шрайер повествует об условиях, в которых создают игры, и о людях, которые это делают. Ромеро много говорит о себе, но через призму своего восприятия показывает читателю, как развивался жанр шутеров от первого лица и видеоигры в целом. У Блезински автобиография получилась больше про него самого и меньше (если сравнить с «Иконой DOOM») про игры.

Если вы хотите ознакомиться с книгой «Всё под контролем» ради того, чтобы узнать о любимых шутерах что-нибудь новое, смело её пропускайте. Клифф рассказывает практически обо всех своих работах (кроме Gears of War и дилогии платформеров про Кролика Джазза) лишь вскользь. Да, он вспоминает о том, как эти игры создавали, о людях, которые этим занимались, но не делится практически ничем, что не было бы известно из различных интервью. Книга куда больше о его эмоциях, переживаниях, личном опыте и многочисленных барах, где он поглощал немыслимые объёмы алкоголя, пытаясь бороться со стрессом из-за неудачных отношений и постоянных кранчей на работе.

Единственная серия, о которой Клифф поведал действительно много и интересно, — это Gears of War. Он в подробностях вспоминает о том, как появилась идея игры, какие мотивы он хотел в неё заложить, как персонажи и история трансформировались со временем. Фанаты похождений Маркуса Феникса — пожалуй, единственная категория геймеров, которая получит от книги Блезински именно исторически-видеоигровое удовольствие. Остальным же здесь нечего ловить, кроме пары новых фактов вроде того, что изначально кролик Джазз был фиолетовым, сюжетная линия с отцом главного героя Gears of War вдохновлена личным опытом самого Блезински, а непроизносимую букву j в название инопланетной расы Skaarj из Unreal добавили шутки ради. Впрочем, это всё, возможно, уже всплывало в интервью, учитывая то, как Блезински любит рассказывать журналистам о своём творчестве. «Всё под контролем» — это совершенно точно не «Повелители DOOM», а история одного конкретного человека и его жизни, которая, так уж вышло, связана с видеоиграми.

Каким получился Клифф

Раз уж «Всё под контролем» не столько про игры, сколько про самого Блезински, то стоит сказать о нём пару слов. Автор использовал книгу как возможность исповедаться. Он без утайки, с матом (который, кстати, переведён на русский без всякой цензуры!) рассказывает о самых мрачных моментах своей жизни, об ужасных вещах, которые он делал с другими людьми: о том, как он обманывал и изменял, как даже выгнал из дома свою девушку, когда та из-за травмы не могла ходить без костылей. Клифф признаётся, что он — травмированный ребёнок, ко взрослым годам так и не выросший умом. От этого пострадали как его отношения, так и карьера.

Блезински стоит похвалить за открытость и желание поделиться своим опытом при том, что он рискует опуститься в глазах общественности ещё ниже. Сейчас он о многом сожалеет, и его история — отличное наставление следующим поколениям. Он совершил все возможные ошибки, чтобы будущие разработчики или просто мальчишки, которых в начале их жизненного пути обидела жизнь, не повторили все его неудачи.

Однако книга может дать и другой эффект. А именно — вызвать к Блезински откровенную неприязнь. Повторимся ещё раз: Клифф — личность скандальная. Из-за его сомнительного поведения на публике, спорных высказываний в прессе и прочих решений у него хватает как фанатов, так и критиков. И если вы недолюбливаете создателя Gears of War, то вряд ли эта книга изменит ваше мнение. Напротив, вы можете возненавидеть Блезински ещё сильнее. Зато он был честен.

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Книга «Всё под контролем» однозначно вышла интересной, но важно понимать, с какой точки зрения. Это не очередная «Икона DOOM» и не «Кровь, пот и пиксели». В автобиографии Клиффи Би практически нет чудесных историй про людей, которых ему приходилось встречать, и крутых баек из разработки — лишь иногда, когда это касается самого Блезински. Если вы не фанат метаний, эмоциональных откровений и описаний баров со всех концов света, книга вас вряд ли зацепит.

Однако если вам всё же интересны личности людей, стоящих за созданием видеоигровых блокбастеров, она наоборот может показаться вам прекрасной, хотя, возможно, и грубовато изложенной. И даже если вам не интересны ни видеоигры, ни история скандальной звезды многомиллионной индустрии, эта автобиография всё равно может понравиться вам даже вне окружающего её контекста. Почему?

Да потому что это книга об обычном человеке, способном на хорошее и плохое, успевшем достичь вершин и наделать совершенно идиотских ошибок как в личной жизни, так и в карьере. Она открывает глаза не только на то, кто создает видеоигры, но и на то, какими на самом деле порой оказываются самые громкие, яркие и весёлые люди, когда снимают маску.

По сути, Блезински 200 с лишним страниц разъясняет значение поговорки «не суди книгу по обложке». И даже если вы прекрасно его знаете — прочитать всё равно стоит.