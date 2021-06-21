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    #постапокалипсис #фэнтези

    Нора Робертс «Год первый»: лучик надежды на фоне гибели цивилизации

    21 июня 2021
    21.06.2021
    20334
    3 минуты на чтение
    #постапокалипсис #фэнтези

    Кровь потомка Туата Де Дананн, ирландских богов, пролилась на камни священного круга, прорвав завесу между мирами. После чего в считаные недели эпидемия неизвестной болезни погубила почти две трети населения Земли. Однако взамен утраченного благополучия люди получили своеобразный дар — пробудилась древняя магия. У некоторых выживших стали появляться необычные способности — телекинез, левитация, пирокинез… Таких называют Уникумами, и в зависимости от того, свет или тьма преобладают в их душах, разнится и цвет их магии.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2021 7

    Nora Roberts
    Year One
    Роман
    Жанр: постапокалиптическое фэнтези
    Выход оригинала: 2017
    Художник: И. Косулина
    Переводчик: О. Бурдова
    Издательства: «Эксмо», Inspiria, 2021
    Серия: «Universum. Перекрёсток миров»
    576 стр., 3000 экз.
    «Хроники Избранной», часть 1
    Похоже на:
    Стивен Кинг «Противостояние»
    Джон Уиндем «День Триффидов»

    «Год первый» — авантюрное фэнтези в постапокалиптическом сеттинге. Сочетание неожиданное — особенно для Норы Робертс, чей послужной список, состоящий по большей части из любовных романов, наверняка вызовет опаску у поклонников традиционной фантастики. Но, как ни странно, рискнуть стоит: с первых же страниц мы погружаемся в вихрь драматических потерь и головокружительных погонь на фоне глобальной катастрофы.

    К теме постапокалипсиса в фантастике прибегают настолько часто, что, казалось бы, добавить что-то новое к уже сказанному просто невозможно. Может, потому Робертс и рисует крушение современной цивилизации быстрыми штрихами, не вдаваясь в подробности кровавого безумия, поглотившего уцелевших.

    Но самое главное, что Робертс, в отличие от многих коллег по перу, которые акцентируют внимание на живописных описаниях рухнувшей цивилизации и пирующих на её руинах стервятников-мародёров, делает упор на проявления человечности, доброты и взаимопомощи — нечастых для таких условий, но от этого ещё более ценных. И вместо того, чтобы выплёскивать со страниц тоску и безнадёжность, «Год первый» даёт пусть крохотную, но важную надежду — на то, что действительность, если катастрофа и в самом деле разразится, окажется не столько ужасна, как принято считать.

    Конечно, не обошлось и без типичной для автора романтической линии, даже нескольких. Тема глубокой и бескорыстной любви — между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сёстрами — играет в книге важную роль, а зачастую и непосредственно влияет на развитие сюжета. Да и для милого флирта всегда найдётся место и время, ведь люди, несмотря на трагедии и отчаяние, продолжают жить.

    Любителям острых ощущений, возможно, придётся не по душе переломный момент повествования — переход от разрушения к созиданию. Но как иначе? Ведь ломать — не строить, и для того, чтобы на руинах погибшего общества появилось новое, нужны годы кропотливой работы и совместные усилия многих людей. Так что автор, хоть и в ущерб остросюжетности, не грешит против логики: цивилизацию быстро не возродить, да ещё в одиночку и на подножном корму. Впрочем, «мирная» часть романа лишь прелюдия к дальнейшим событиям цикла, где будет множество опасных приключений и беспощадных стычек.

    Однако стоит сразу оговориться: главный недостаток романа как раз в том, что это, по сути, растянутая экспозиция. И после того, как прикипел душой к многочисленным персонажам, показанными с большим тщанием и симпатией, немного обидно осознавать, что их трудности и страдания, всё то, через что им пришлось пройти, чтобы обрести подобие нормальной жизни, — всего лишь предыстория. Главные события ещё впереди — лишь в самом финале книги на свет появится та самая Избранная, что вынесена в заглавие всей трилогии.

    Итог: качественный старт перспективной серии. Фэнтезийный сюжет в постапокалиптическом антураже, одновременно драматичный и оптимистичный, может сначала показаться шаблонным и отпугнуть, но это обманчивое впечатление.

    Королева любви и детектива

    Нора Робертс, известная по большей части как королева любовных и детективных романов, в трилогии «Хроники Избранной» примеряет новое амплуа — автора «взрослого» фэнтези. Писательская карьера Робертс началась в 1979 году, когда снежная буря на целую неделю вынудила обычную американскую домохозяйку безвылазно сидеть в четырёх стенах. Чтобы убить время, она начала сочинять рассказ — и процесс пришёлся ей по душе. С тех пор Робертс опубликовала более двух сотен произведений под различными псевдонимами, а тираж её книг составил более 400 миллионов экземпляров.

    — Поднимай! — закричал Макс.
    Сквозь звон в ушах, эхом разносящийся по всему телу, Лана снова напрягла силы, в этот раз толкая пролет вверх. Потом открыла глаза. На секунду ей показалось, что внедорожник парит в воздухе. Она быстро обернулась и увидела, как пролёт моста поднимается фут за футом. На другом краю пропасти машина преследователей резко остановилась, взвизгнув тормозами.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2021 7
    Нора Робертс «Год первый»
    Стоит ли читать?
    Поклонникам оптимистичного постапокалипсиса, верящим, что человечество сможет выжить даже после глобальной катастрофы, — вполне.
    Удачно
    необычное сочетание жанров
    оптимистичность
    хорошо прописанные герои
    Неудачно
    некоторая нелогичность сюжета
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