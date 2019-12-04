Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2019

В первый зимний месяц издатели порадуют в основном поклонников разнообразного фэнтези: выйдут романы Сергея Лукьяненко, Джона Краули, Ричарда Моргана. Вишенка на торте — антология польских авторов по миру «Ведьмака». Любителям же НФ достанутся книги Грега Бира и Кэсс Морган. В регулярном дайджесте о книжных новинках мы представляем самые любопытные, на наш взгляд, фантастические книги, которые должны появиться в декабре.

Научная фантастика

Грег Бир «Королева ангелов»

Лос-Анджелес, 2047 год. Полицейская Мэри Чой преследует Эмануэля Голдсмита, известнейшего поэта, ставшего убийцей. И не только она — Голдсмита ищут Селекционеры, чтобы покарать за его преступления. Ищут Ричард Феттл, лучший друг, пораженный связью литературного мастерства и безумием убийств, и Мартин Берк, психолог, желающий найти источник человеческого зла в виртуальной Стране Разума Голдсмита. А тем временем в районе альфы Центавра земной зонд обнаруживает жизнь…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Квантовая логика», вышедший в оригинале аж в 1990 году. Это масштабная футурологическая панорама с детективным сюжетом и историей первого Контакта.

Фэнтези

Сергей Лукьяненко «Маги без времени»

В Империи, где без малого век правит Тёмный Властелин, живётся не так уж и плохо. Натурфилософы постигают тайны науки, народ не бедствует, полиция сохраняет порядок, а рунное волшебство доступно всем. Вот только у волшебства есть цена, и за любое чудо придётся платить часами и минутами собственной жизни…

Что нас ждёт: внецикловый роман, рожденный как эксперимент: маститый автор публиковал его под псевдонимом на сервисе Author.Today.

Джон Краули «Ка: Дарр Дубраули в руинах Имра»

Ворон Дарр Дубраули первым из своих собратьев обзавелся именем и научил остальных ворон, как устроить так, чтобы, если какая-нибудь птица «сделает что-то важное, что-то смелое», память о ней не умерла. А еще Дарр Дубраули путешествует не только между Имром (человеческим миром) и Ка (царством ворон) — ему открыта и дорога в Иные Земли, где спрятана Самая Драгоценная Вещь; кто ее найдет — будет жить вечно. Этому научила Дарра Дубраули жрица друидов Лисья Шапка, и, возрождаясь, подобно фениксу, Дарр каждый раз повторяет этот путь — со средневековым монахом, известным как Брат, с Одноухим Рассказчиком из индейского племени Вороний клан, с медиумом Анной Кун, стремящейся доставить таким же, как она, вдовам Гражданской войны утешительную весточку от тех, кого уж нет…

Что нас ждёт: внецикловый роман оригинального фэнтези на грани с магическим реализмом, над которым автор работал пять лет. Лауреат Мифопоэтической премии, номинант «Локуса» и Всемирной премии фэнтези.

Антология «Когти и клыки. Сказания из мира “Ведьмака”»

Что произошло во время очередной встречи Геральта и Литты Нейд, известной как Коралл? Чем закончилась совместная охота Трисс Меригольд и Ламберта на химеру? Почему Койон презрел извечный ведьмачий нейтралитет и пошел на войну, и чем она закончилась для эльфки Торувьель? Каков мэтр Лютик в роли призрака? И что на уме у стрыги, за головой которой охотится Геральт?..

Что нас ждёт: антология Марцина Звешховского, вышедшая в Польше к тридцатилетию мира «Ведьмака». В антологию входят 11 рассказов, отобранных комиссией во главе с самим Анджеем Сапковским.

Теодора Госс «Европейское путешествие леди-монстров»

Оказав помощь Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону в раскрытии убийств в Уайтчепеле, Мэри Джекилл ведет мирную жизнь в Лондоне в компании своих необычных подруг — Беатриче Раппаччини, Кэтрин Моро, Жюстины Франкенштейн и Дианы Хайд. Однако спокойствие нарушает телеграмма, сообщающая о похищении Люсинды Ван Хельсинг. Где же девушка, и что с ней сделал ее отец, профессор Ван Хельсинг? В попытке найти ответы на эти вопросы члены клуба «Афина» предпринимают вояж из Парижа в Вену, а затем и в Будапешт. На этом пути их ждут новые союзники, старые враги и, наконец, встреча с тайным «Обществом алхимиков»…

Что нас ждёт: второй роман цикла «Невероятные приключения клуба “Афина”» — феминистической фантазии на тему авантюрной классики. Лауреат премии лорда Рутвена и номинант «Локуса».

Клэр Легран «Дитя ярости»

Чтобы доказать свое право стать Королевой Солнца, Риэль Дарденн должна выдержать семь магических испытаний, и если она потерпит неудачу, то будет казнена… Спустя тысячу лет легенда о королеве Риэль — любимая история охотницы за головами Элианы Ферракора. Странствуя по дорогам Бессмертной империи, Элиана случайно присоединяется к мятежникам. Участвуя в магической войне, Элиана не могла и предположить, что ее судьбе предстоит пересечься с историей ее любимой героини — королевы Риэль…

Что нас ждёт: авантюрно-эпическое фэнтези о двух молодых женщинах, в разные времена решающих, как использовать свою силу — во благо или во зло.

Дэвид Хаир «Кровь мага»

Мост Лунного Прилива находится глубоко под водой, но каждые двенадцать лет приходит большой отлив, из-за чего открывается путь в мир загадочного Востока. Западные маги одержимы идеей захвата этого мира и постоянно развязывают войну. Предыдущие попытки были неудачными, но орден магов готовит очередной поход. Три человека — ученик мага, наемник-шпион и юная рыночная торговка — оказываются втянуты в масштабные события…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Квартет Лунного Прилива», фэнтези с элементами альтернативной истории. Это своеобразная магическая версия эпохи крестовых походов в странах, списанных с Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.

Детско-юношеская фантастика

Кэсс Морган «Несколько световых лет»

Галактика на грани войны. А четыре юных кадета космической академии ввергнуты в суровые испытания. Орелию обвиняют в шпионаже, Арран осознает свою непохожесть на других, Кормак скрывает мрачное прошлое, Веспер же почти утолила честолюбивые мечты, но оказалась на грани краха, когда её вместе с тремя остальными втянули в заговор, подрывающий самые основы её веры во Флот. Тайные интриги выплывают наружу, и кадетам придётся преодолеть различия и стать командой, чтобы отстоять покой своих планет.

Что нас ждёт: первый роман одноименного цикла от автора популярной юношеской серии «Сотня», который был экранизирован в виде телесериала. Ждёт ли то же ее новую НФ?

Пол Стюарт, Крис Ридделл «Сокровище змеелова»

Змеиная пустошь — страшное место высоко в горах, где обитают диковинные драконоподобные существа. Семнадцатилетний Мика отправляется в драконье логово, чтобы найти сокровища. Но там его ждет встреча с прекрасной Фракией, которая занимается неожиданным делом — защищает чудовищ от хищных происков людей.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Змеиная пустошь» — на сей раз это подростковое фэнтези от соавторов известных детских книг с большим количеством иллюстраций.

Дэн Патрик «Колдовская метка»

Опасная магия драконов давно уничтожена, за порядком неусыпно наблюдает имперский орден Зорких. Особенно они следят за детьми — не проявилось ли в ком запретное волшебство? В отдаленном северном городке живут брат с сестрой: Стейнер занят кузнечным делом, Хьелльрунн помогает по хозяйству. Но Зоркие обнаруживают на одном из них отголосок магии. И по ошибке вместо сестры забирают лишенного магии брата, который теперь должен учиться в особой имперской Академии, больше похожей на тюрьму. Стейнер готов на всё, чтобы избавить сестру от участи имперского мага-раба…

Что нас ждёт: первый роман трилогии, слоган которой гласит: «Что, если Гарри Поттера отправят в похожий на концлагерь Хогвартс, где становится понятно, что он маггл?»

Артбук

Петар Меселджия «Книга великанов»

Однажды художнику и писателю Петару Меселджии выпал редкий шанс пройти сквозь Невидимую Завесу и проникнуть в загадочную Страну Великанов. Более ста восхитительных цветных и черно-белых иллюстраций позволяют читателю живо представить приключения, пережитые Петаром в этом путешествии, и раскрывают тайны неведомой страны, тщательно оберегаемые её Жителями с незапамятных времен.

Что нас ждёт: иллюстрированный альбом с мини-повестью сербского художника, ныне живущего в Нидерландах, где он сделал карьеру комиксиста.

Переиздания

Ричард Морган «Стальные останки»

Три боевых товарища, три героя прошедшей войны — опальный воин-аристократ Рингил, вождь кочевников-варваров Эгар и советник императора Аркет встречаются вновь, чтобы вместе противостоять угрозе.

Что нас ждёт: первый роман цикла темного фэнтези «Страна, достойная своих героев», который переиздается в новом переводе Н. Осояну. Кстати, на сей раз должна выйти вся трилогия полностью — прежде на русском печатался только этот роман.