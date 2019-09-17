Павел Майка «Мир миров»

Вторжение инопланетян прошло крайне неудачно. Причём неудачно для обеих сторон. После сброса мифобомб Земля оказалась населена всеми когда-либо придуманными существами — из сказок, художественной литературы, городских легенд; только боги доминирующих монотеистических религий не объявились. Но захватчики просчитались: эффект мифобомб оказался куда сильней, чем они ожидали, из-за чего большая часть инопланетного флота погибла, а самим пришельцам пришлось остаться на Земле. И вместе с землянами восстанавливать цивилизацию после катастрофы. Люди быстро разобрались, как использовать в своих целях вымышленных созданий. И вот группа из шести человек, принеся человеческие жертвы, пытается создать собственного бога, который поможет осуществить их амбиции. У них всё получается — но не обходится без накладок. Кто же знал, что одна из выживших жертв возжаждет мести? Так начинается история Мирослава Кутшебы, человека, который постепенно превращается в стихию…

Paweł Majka

Pokój światów

Роман

Жанр: технофэнтези

Выход оригинала: 2014

Художник: М. Емельянов

Переводчики: И. Шевченко, Е. Шевченко

Издательство: АСТ, 2019

Серия: «Шедевры фэнтези»

512 стр. 2500 экз.

«Мир миров», часть 1

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«Мир миров» — очень пёстрая и литературоцентричная книга. Тут есть место России, где коммунизм приобрёл совсем уж инфернальный облик, а комиссарами выступают настоящие демоны. И Украине, превратившейся в Дикое поле, где бродит призрак Хмельницкого, а благородный «лыцарь» пан Володыевский со товарищи продолжает бороться за честь Польши. И «оккультной столице искусства» Кракову, где правительство оживляет всех знаменитых деятелей культуры. Здесь Кощей Бессмертный собирает армию в надежде отвоевать Россию у Вечной Революции, Черномор продолжает заниматься любимым делом и похищает девиц, а Матушка Тайга обрела разум и сама решает, кто будет в ней жить. А ещё здесь есть упыри, зомби, великаны, эльфы, гномы — назовите любого сказочного героя, и можете быть уверены, что в мире романа он существует. Временами от калейдоскопа персонажей из знаменитых книг и сказок даже голова кружится!

По большей части Майке удаётся удерживаться на грани, после которой роман мог бы превратиться в эдакий литературный капустник, но иногда он через неё переступает, и читателю остаётся только загибать пальцы, перечисляя узнанных героев и миры. Правда, автор прилагает все усилия для того, чтобы мы смогли опознать, откуда что взялось. Часть отсылок пройдёт мимо нас просто потому, что они взяты из польской культуры, но даже и они в книге старательно разъясняются. По большей части читать это занимательно, к тому же мир подаётся постепенно, через действие и взаимодействие с ним героев, а их путешествие наряду с постоянными флешбэками позволяет заглянуть в самые разные локации, посмотреть, как люди приспособились к новому миру.

Очень любопытным получился главный герой. Мирослав Кутшеба сам постепенно превращается в мифического персонажа. Его «сверхсила» состоит в умении взаимодействовать со сказочными элементами и обращать их себе на службу — в мире магии и ожившей литературы это огромное преимущество. К тому же выстраивающаяся вокруг него легенда выводит Кутшебу за границы человеческого рода. И даже мара — дух мщения, вселившийся в Мирослава, — постепенно меняется с ним и для него. Из духа, чьей единственной целью было раздувать ненависть в сердце Кутшебы, она трансформируется в полноценную личность, любящую женщину. Ансамбль второстепенных персонажей прописан не так подробно, но у каждого из них есть история и место в этом мире.

Итог: приключенческое технофэнтези с интересной идеей и любопытными размышлениями о вере и верованиях. Увлекательное, но несколько перегруженное деталями.

Месть — дело небыстрое Цикл «Мир миров» — ориентировочно трилогия. Два года назад вышел второй роман, третий автор пока пишет. Кроме этого, в серии есть три рассказа, причём Павел Майка собирается сочинить ещё несколько.

— Может, дюжина големов и смогла бы противостоять дракону,— Шиман покачал головой,— но я не знаю, не убьют ли они его. А даже если и так, часть из них он растопчет, и тогда следы могут привести ко мне. — Ну хорошо, зверь жрёт только мясо из города,— не сдавался Кунтц.— Не верится мне, что он такой уж чувствительный. Тогда давайте подбросим ему девственницу, фаршированную магией или наркотиком. — Не притронется, — оборвал его Кутшеба, хотя он и не был уверен. Просто сама идея подсовывать дракону девственницу ему совсем не понравилась. — Нет, ну в это я точно не поверю! — запротестовал Кунтц.— Все драконы с ума сходят от одного только запаха бабской киски! Господин Океанский, этот ваш дракон гомик, что ли? Так мы ему быстро найдём девственника!