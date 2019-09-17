Павел Майка «Мир миров»

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Вторжение инопланетян прошло крайне неудачно. Причём неудачно для обеих сторон. После сброса мифобомб Земля оказалась населена всеми когда-либо придуманными существами — из сказок, художественной литературы, городских легенд; только боги доминирующих монотеистических религий не объявились. Но захватчики просчитались: эффект мифобомб оказался куда сильней, чем они ожидали, из-за чего большая часть инопланетного флота погибла, а самим пришельцам пришлось остаться на Земле. И вместе с землянами восстанавливать цивилизацию после катастрофы. Люди быстро разобрались, как использовать в своих целях вымышленных созданий. И вот группа из шести человек, принеся человеческие жертвы, пытается создать собственного бога, который поможет осуществить их амбиции. У них всё получается — но не обходится без накладок. Кто же знал, что одна из выживших жертв возжаждет мести? Так начинается история Мирослава Кутшебы, человека, который постепенно превращается в стихию…

Павел Майка «Мир миров»

Paweł Majka
Pokój światów
Роман
Жанр: технофэнтези
Выход оригинала: 2014
Художник: М. Емельянов
Переводчики: И. Шевченко, Е. Шевченко
Издательство: АСТ, 2019
Серия: «Шедевры фэнтези»
512 стр. 2500 экз.
«Мир миров», часть 1
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«Мир миров» — очень пёстрая и литературоцентричная книга. Тут есть место России, где коммунизм приобрёл совсем уж инфернальный облик, а комиссарами выступают настоящие демоны. И Украине, превратившейся в Дикое поле, где бродит призрак Хмельницкого, а благородный «лыцарь» пан Володыевский со товарищи продолжает бороться за честь Польши. И «оккультной столице искусства» Кракову, где правительство оживляет всех знаменитых деятелей культуры. Здесь Кощей Бессмертный собирает армию в надежде отвоевать Россию у Вечной Революции, Черномор продолжает заниматься любимым делом и похищает девиц, а Матушка Тайга обрела разум и сама решает, кто будет в ней жить. А ещё здесь есть упыри, зомби, великаны, эльфы, гномы — назовите любого сказочного героя, и можете быть уверены, что в мире романа он существует. Временами от калейдоскопа персонажей из знаменитых книг и сказок даже голова кружится!

По большей части Майке удаётся удерживаться на грани, после которой роман мог бы превратиться в эдакий литературный капустник, но иногда он через неё переступает, и читателю остаётся только загибать пальцы, перечисляя узнанных героев и миры. Правда, автор прилагает все усилия для того, чтобы мы смогли опознать, откуда что взялось. Часть отсылок пройдёт мимо нас просто потому, что они взяты из польской культуры, но даже и они в книге старательно разъясняются. По большей части читать это занимательно, к тому же мир подаётся постепенно, через действие и взаимодействие с ним героев, а их путешествие наряду с постоянными флешбэками позволяет заглянуть в самые разные локации, посмотреть, как люди приспособились к новому миру.

Очень любопытным получился главный герой. Мирослав Кутшеба сам постепенно превращается в мифического персонажа. Его «сверхсила» состоит в умении взаимодействовать со сказочными элементами и обращать их себе на службу — в мире магии и ожившей литературы это огромное преимущество. К тому же выстраивающаяся вокруг него легенда выводит Кутшебу за границы человеческого рода. И даже мара — дух мщения, вселившийся в Мирослава, — постепенно меняется с ним и для него. Из духа, чьей единственной целью было раздувать ненависть в сердце Кутшебы, она трансформируется в полноценную личность, любящую женщину. Ансамбль второстепенных персонажей прописан не так подробно, но у каждого из них есть история и место в этом мире.

Итог: приключенческое технофэнтези с интересной идеей и любопытными размышлениями о вере и верованиях. Увлекательное, но несколько перегруженное деталями.

Месть — дело небыстрое

Цикл «Мир миров» — ориентировочно трилогия. Два года назад вышел второй роман, третий автор пока пишет. Кроме этого, в серии есть три рассказа, причём Павел Майка собирается сочинить ещё несколько.

— Может, дюжина големов и смогла бы противостоять дракону,— Шиман покачал головой,— но я не знаю, не убьют ли они его. А даже если и так, часть из них он растопчет, и тогда следы могут привести ко мне.

— Ну хорошо, зверь жрёт только мясо из города,— не сдавался Кунтц.— Не верится мне, что он такой уж чувствительный. Тогда давайте подбросим ему девственницу, фаршированную магией или наркотиком.

— Не притронется, — оборвал его Кутшеба, хотя он и не был уверен. Просто сама идея подсовывать дракону девственницу ему совсем не понравилась.

— Нет, ну в это я точно не поверю! — запротестовал Кунтц.— Все драконы с ума сходят от одного только запаха бабской киски! Господин Океанский, этот ваш дракон гомик, что ли? Так мы ему быстро найдём девственника!

Павел Майка «Мир миров»
Стоит ли читать?
Желающим традиционного фэнтезийного квеста в нетрадиционном мире — обязательно.
Удачно
яркие персонажи
оригинальная завязка
интересный мир
много отсылок
Неудачно
научно-фантастический элемент малозначителен
отсылок слишком много
8
хорошо

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