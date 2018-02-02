Мы уже рассказывали о главных книжных новинках 2018-го. Но в последнее время издательства выпускают столько хорошей фантастики, что в одном материале, даже довольно объёмном, её никак не охватишь. А поделиться радостью с любителями достойного чтения страсть как хочется! Потому мы решили осветить и другие издательские планы. В первой части материала рассказываем о научно-фантастических книгах, которые мы сможем прочитать до конца этого года.

«Азбука»

В «Азбуке» продолжится выпуск полного собрания сочинений Роберта Хайнлайна. Все тексты заново редактируют и сверяют с оригиналом, а некоторые даже переводят заново (в частности, выйдет новый перевод знаменитого «Звёздного десанта»).

Идёт работа над серией книг ещё одной знаменитости, Сэмюела Дилэни, — все его основные произведения получат новый перевод. Также в переводе находится роман «Дальгрен» — легендарная психоделическая фантастика, но он появится на русском не скоро, году в 2019-м: уж слишком сложен текст.

Впервые на русском будут изданы романы цикла Jumper («Телепорт») Стивена Гулда, по первому из которых в 2008-м Даг Лаймон снял не слишком удачный фильм. Всего в цикле четыре романа, есть ещё один спин-офф. В центре сюжета — непростая жизнь людей, обладающих даром телепортации.

«Астрель»

Аннотация романа Кэтрин Валенте «Сияние» гласит, что перед нами «декопанк-НФ-альтернативная история-космоопера-детектив». Эту книгу могли бы совместно написать Чайна Мьевиль, Теодор Рошак, Рэй Брэдбери и Марк Данилевский, если бы в какой-то параллельной вселенной решили посотрудничать. Даже для мастера нестандартной фантастики Валенте «Сияние» выглядит необычно.

Действие романа польского писателя Яцека Дукая «Идеальное несовершенство» разворачивается в далёком будущем. В космосе потомки человечества находят пропавший много столетий назад звездолёт с единственным выжившим на борту. Астронавт с символическим именем Адам попадает в мир, где изменилось само значение слова «человек».

Ещё одна новинка — парадоксальный, сложный и непредсказуемый роман «Нечто в себе» Адама Робертса, где история о первом Контакте перерастает в хоррор, чтобы смениться размышлениями о философии разума. Это роман-головоломка, роман-лабиринт, редкая фантастическая книга, по поводу которой устраивали дебаты в Кембридже — и в них участвовал сам архиепископ Кентерберийский.

Стоит упомянуть и нешаблонный роман «Преломление» Питера Клайнса, умный и увлекательный текст с непредсказуемым финалом. Учёные изобретают прибор, через который можно телепортироваться в любую точку пространства. Однако количество аномалий вокруг прибора растёт в геометрической прогрессии. Обладающий эйдетической памятью Марк Эриксон начинает расследование, не подозревая, насколько страшной и неожиданной окажется разгадка.

Должен также выйти конспирологический триллер Мэтта Раффа «Злые обезьяны», героиню которого, Джейн Шарлотт, обвиняют в убийстве. Однако она утверждает, что работает на секретную организацию, которая борется со злом… Текст написан под влиянием Филипа Дика, Томаса Пинчона и Нила Стивенсона. Глубокий и странный роман об истинной природе реальности прячется под маской фантастического триллера про всемирный заговор.

Наконец, выйдет «Волчья Луна», продолжение лучшей, по нашему мнению, НФ 2017 года — «Новой Луны» Йена Макдональда. По утверждению самого автора, этот цикл — головоломная «Игра престолов» на просторах колонизированного спутника Земли.

«Эксмо» и fanzon

Продолжат переиздавать книги Филипа К. Дика — причём обещают и сюрпризы (вероятно, речь о некоторых текстах мэтра, которые ранее до наших читателей не добирались).

Будет полностью выпущена НФ-трилогия китайского писателя Лю Цысиня «В память о прошлом Земли» — финальный том, «Вечная жизнь Смерти», лауреат многих премий, включая «Локус», должен появиться под занавес лета.

Весной выйдет сборник повестей, рассказов и стихов «Марсиане» Кима Стэнли Робинсона, примыкающий к трилогии писателя о Красной планете, уже изданной на русском.

Выйдет также мрачноватая постапокалиптическая трилогия Паоло Бачигалупи «Разрушитель кораблей»: заглавный роман на русском ранее уже печатался, его переиздадут в новом оформлении, вторая часть, «Затонувшие города», появится в конце весны, сроки выхода третьего тома пока неизвестны.

Новые имена

Весной выйдет роман Леви Тидхара «Центральная станция» — масштабная социальная НФ, предназначенная для вдумчивого читателя. Уроженец Израиля Тидхар, ныне живущий в Англии, прославился после того, как его роман «Усама» получил Всемирную премию фэнтези-2012, опередив «11/22/63» Стивена Кинга и «Танец с драконами» Джорджа Мартина. Большую популярность обрёл также цикл авантюрного АИ-стимпанка «Книжник». На русском ранее выходил лишь один рассказ Тидхара, в антологии «Юная Венера». Роман «Центральная станция» сильно отличается от других его книг. Это неторопливая панорама мира будущего, с множеством персонажей, у каждого из которых своя история. Автору интересен не столько сюжет, сколько подробно и тщательно продуманный мир, одновременно похожий и непохожий на наш. Тидхар касается множества вопросов, которые поднимает традиционная НФ, но обыгрывает их весьма самобытно.

Также весной fanzon выпустит «Падение» Уилла Макинтоша — роман американского писателя, известного в России лишь по полудюжине рассказов. Это очень причудливый и запутанный НФ-триллер о потерявшем память герое, который очнулся на куске городской поверхности… плавающем в небе! Вокруг — множество таких кусков, и складывается впечатление, будто вся Земля рассыпалась на большие и малые осколки. В кармане у героя несколько предметов, которые дают ему подсказки для дальнейших действий. И он, перепрыгивая с осколка на осколок, отправляется в опасное путешествие, надеясь узнать свою личность и понять, что же вокруг происходит.

Наконец, ближе к концу года появится роман Юн Ха Ли «Гамбит девятихвостого лиса», получивший премию «Локус» за лучший дебют и номинированный на «Небьюлу», «Хьюго» и ещё несколько престижных наград. Автор, американский математик корейского происхождения, сочинил увлекательный гибрид военной НФ и космической оперы, в котором — удивительно для дебюта! — практически нет слабых мест. И мир будущего придуман оригинальный, и сюжет — со сражениями и интригами — захватывающий, и «научность» вполне вменяемая, и персонажи достоверные. Роман — первый том трилогии «Механики Империи». Пока в оригинале вышло две части, заключительный том появится на английском в июне нынешнего года. Так что, если всё пойдёт хорошо, отечественные читатели познакомятся со всей трилогией не позднее 2019-го.

Кстати Появляются на фантастическом рынке и новые игроки — к примеру, петербургское издательство «Аркадия». Оно собирается выпустить цикл Джеймса Блэйлока «Приключения Лэнгдона Сент-Ива», который во многом заложил основы стимпанка. Первый роман цикла, «Гомункулус», в 1986 году был отмечен премией Филипа К. Дика. Ранее на русском выходил только один из семи романов цикла, «Подземный Левиафан».

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Конечно, невозможно сразу рассказать обо всех новинках года. К тому же издатели частенько сдвигают выпуск тех или иных книг. Но не забывайте про наши регулярные колонки «Что почитать»! В этом году, как и прежде, мы каждый месяц будем рассказывать вам о наиболее ярких новинках фантастики.