Мы уже рассказывали о главных книжных новинках 2018-го. Но в последнее время издательства выпускают столько хорошей фантастики, что в одном материале, даже довольно объёмном, её никак не охватишь. А поделиться радостью с любителями достойного чтения страсть как хочется! Потому мы решили осветить и другие издательские планы. Во второй части материала мы рассказываем о фэнтези-книгах, которые мы сможем прочитать до конца этого года.

Другие части обзора Планы издательств 2018: самая интересная научная фантастика Огромный список самой интересной книжной НФ, которую мы сможем прочитать до конца этого года: новые книги Кэтрин Валенте, Яцека Дукая, Филипа Дика, а также немало интересных писателей, о которых вы раньше не слышали.

Азбука

В виде омнибуса (все пять частей под одной обложкой) «Азбука» выпустит и легендарный фэнтезийный цикл Теренса Х. Уайта «Король былого и грядущего». Также выйдут заново лучшие романы Дина Кунца, а его новая книга The Whispering Room («Шепчущая комната») появится на русском практически одновременно с оригинальным изданием.

Ближе к лету должен выйти третий том фэнтезийного цикла Брендона Сандерсона «Архив Буресвета» — роман Oathbringer (как он будет называться у нас, пока неизвестно).

Где-то ближе к концу года появится самый свежий роман одного из лидеров интеллектуального фэнтези Джона Краули «Ка» — на английском он вышел только в октябре 2017-го. Герой романа, ворон Дар Оукли, рассказывает историю своей бесконечной жизни — с момента, когда он спустился в подземный мир и овладел бессмертием, предназначенным для людей. Пройдя испытания в Ка, царстве ворон, Дар Оукли узнал множество тайн, которые он постепенно раскрывает на страницах романа.

«Азбука» также выпустит серию «Чёрные Крылья Ктулху» — это антологии, посвящённые Говарду Ф. Лавкрафту и составленные лучшим специалистом по его творчеству С. Т. Джоши.

Астрель

Зимой выйдет четвёртый том «Сказаний Меекханского пограничья» Роберта М. Вегнера, «Память всех слов». В этом томе встретятся герои Юга и Востока, и все линии этого глобального эпика начнут сходиться воедино.

Наше видеоинтервью с Вегнером «Мир фантастики. Live» — третий выпуск нашего ток-шоу У нас в гостях — польский писатель-фантаст, автор цикла «Сказания Меекханского пограничья», ставшего лучшей книгой 2016 года по версии МирФ.

Весна и лето пройдут под знаком по-настоящему мрачного фэнтези. Сначала появится роман Майкла Р. Флетчера «За пределами искупления» (первая часть трилогии) — один из самых жёстких, будоражащих и парадоксальных фэнтезийных текстов последнего времени. Это книга, уже заслужившая от читателей сравнение с романами Р. Скотта Бэккера, Стивена Эриксона и даже Питера Уоттса, повествует о мире, в котором «сила разума» физически влияет на реальность.

Ещё одна весенняя новинка — роман Эда Макдональда «Чёрные крылья», главный фэнтезийный дебют 2017 года, автору которого прочат славу нового Джо Аберкромби. Герой романа Райхолт Галхэрроу защищает людей от порождений мрака. И когда ему поручают обычную работу телохранителя богатой аристократки, суровый истребитель чудовищ встречает такое нелепое назначение в штыки. Однако миссия оказывается по-настоящему важной, и Галхэрроу против воли впутывается в сеть заговоров, которые ставят под удар само существование людей.

Летом должен выйти роман Джесса Буллингтона «Печальная история братьев Гроссбарт» — захватывающий и очень страшный роман, действие которого происходит в средневековой Европе, правда, такой, где все легенды реальны, а некоторые люди чудовищны. Представьте себе самую мрачную сказку братьев Гримм с проработкой деталей на уровне «Имени розы», а ещё добавьте толику настоящего хоррора и брутальность тёмного фэнтези.

В октябре появится роман Скотта Одена «Стая воронов», масштабное тёмное фэнтези, где история средневековой Европы сплетена с легендами и мифами. Также осенью выйдет роман поляка Павла Майки «Мир миров», близкий к творчеству «новых странных». На его страницах фольклорные и литературные персонажи соседствуют с событиями реальной истории. Это очень необычная книга, заставляющая по-новому взглянуть на польское фэнтези.

Более традиционный роман Джеймса Айлингтона «Тень ушедшего» открывает трилогию о юноше по имени Дэвиан, который обладает могущественным магическим даром. Правда, маги в этом мире фактически находятся на положении рабов. И, возможно, именно Дэвиану предстоит это изменить.

«Эксмо» и fanzon

Из отечественных книг, анонсированных «Эксмо», стоит упомянуть новый роман Ника Перумова «Прошедшая вечность» (очередной том из цикла «Миры Упорядоченного»), а также мистику от Марины и Сергея Дяченко под названием «ЛУЧ».

Весной должен выйти роман Тэда Уильямса «Сердце того, что было утеряно» — возвращение писателя к монументальному циклу эпического фэнтези о земле Остен Ард (известному у нас как «Орден Манускрипта»). Новый роман Уильямса — перекидной мостик между «Орденом Манускрипта» и планируемой трилогией «Последний король Остен Арда», начальный том которой вышел на английском в середине прошлого года. Будем надеяться, что «Эксмо» (точнее, fanzon) не ограничится одной книгой, а переиздаст весь «Орден», чтобы затем взяться за новую трилогию. Тем более что цикл того достоин — это отличное фэнтези на стыке сказочности и реалистичности, которое в своё время повлияло на Джорджа Мартина.

Не останутся без подарка и фанаты лидера «новых странных», парадоксального британца Чайны Мьевиля — «Эксмо» издаст сразу две его книги. Повесть This Census Taker (русское название пока не определено) — запутанная метафорическая «история взросления», где активно используется приём ненадёжного рассказчика: читателю приходится прилагать максимум усилий, чтобы понять, что же, чёрт возьми, здесь происходит и на чьей стороне правда. Роман «Последние дни Нового Парижа» — не менее странная альтернативная история, связанная с событиями Второй мировой войны.

Особое внимание стоит обратить на роман Адриана Чайковски «Дети Времени», который в 2016 году получил премию Артура Кларка как лучшая британская НФ. Ранее у нас выходила лишь одна книга Чайковски, «Чернь и золото», первый том объёмного цикла, который у российских любителей фантастики успеха не снискал. Возможно, «Детям Времени» больше повезёт? Чайковски при желании мог бы развернуть сюжет минимум в трилогию — однако решил ограничиться одной книгой, масштабной эпопеей, действие которой разворачивается на протяжении нескольких тысячелетий. Апофеоз истории — противостояние человечества и цивилизации разумных пауков. Причём среди героев как люди, так и членистоногие, — и когда эти две расы сойдутся в споре за единственный пригодный для обоих мир, читателю будет непросто выбрать сторону. Роман выйдет в начале осени.

Новые имена

В апреле, причём одновременно с оригинальным изданием, выйдет дебютный роман британца Лео Кэрью «Волк» — первый том анонсированной трилогии «Под северным небом». Автор провёл несколько лет на крайнем Севере, на норвежском архипелаге Шпицберген. Надо полагать, этот опыт помог Кэрью сочинить историю, действие которой разворачивается на северных просторах. Совсем ещё молодой принц расы гигантов, похожих на викингов, неожиданно наследует престол и осознает, что его правление будет весьма коротким, если он не сможет отразить вторжение соседей с Юга. Тем временем лидер южан, авантюрист-выскочка, разрабатывает хитроумный план завоевания… Хотя роман ещё недоступен читателям, его уже нахваливают критики, называя книгу выдающимся эпическим фэнтези в духе Джорджа Мартина.

В мае отечественные поклонники фэнтези познакомятся с творчеством американца Ричарда Кадри, автора серии «Сэндмен Слим», которая по популярности соперничает с «Файлами Дрездена» Джима Батчера. Однако «Эксмо» для начала выпустит более короткий цикл Кадри, дилогию ироничного фэнтези о Департаменте причудливых наук. Главный герой, искусный вор Куп, волей случая стал сотрудником правительственного агентства, ведающего паранормальщиной. И теперь бывший грабитель вынужден распутывать самые невероятные дела…

Летом появится роман Ричарда Кирка «Монстры поневоле», который наверняка понравится поклонникам иллюстрированных книг. Ведь Кирк — очень известный художник, который, среди прочих, оформлял произведения Чайны Мьевиля и Клайва Баркера. «Монстры поневоле» — это история маньяка-библиофила Мосса, который ради редкой книги готов даже на преступление. Украв очень ценный фолиант, Мосс пускается в бега, причём в погоню за ним отправляются не только стражи порядка, но и весьма тёмные личности — ведь книга оказывается ключом к древним тайнам. Действие романа разворачивается в мире, где магия и технология существуют бок о бок.

Наконец, во второй половине года выйдет дебютный роман Вивьен Шоу «Странная практика» о докторе Грете Хельсинг, которая оказывает первую помощь лондонской нежити. Это первый том намеченного цикла, вторая часть в оригинале появится нынешним летом.