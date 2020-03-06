От редакции: В новом выпуске «блогов» — ещё одна тематическая подборка издательства fanzon. На этот раз речь пойдёт об ожидаемых сиквелах фэнтези-книг, которые выходят на русском языке. Аберкромби, Уильямс, Морган — представители жанра на любой вкус.

Фонда Ли — «Нефритовая война»

В 2018 году в России вышел «Нефритовый город» — фэнтезийный боевик, посвященный противостоянию двух криминальных кланов. В городе, напоминающем Гонконг середины XX века, они конкурируют за обладание нефритовыми камнями, которые наделяют людей сверхъестественными способностями. Однако неподготовленный человек может «сгореть», пытаясь использовать энергию нефрита.

Конфликт, развернувшийся на страницах первой книги, казалось бы был улажен. Однако в «Нефритовой войне» между группировками разгорается новое противостояние — и поскольку на смену открытой войне приходят интриги и махинации, оно будет еще более жестоким и напряженным.

Тэд Уильямс — «Империя травы»

После многолетнего перерыва Тэд Уильямс вернулся в мир Светлого Арда, в котором разворачивается действие «Ордена манускрипта». События новой трилогии, которая началась с романа «Корона из ведьминого дерева», происходят спустя 30 лет. Жестокие норны, которые ненавидят людей, готовятся отомстить за былые поражения. А королевства людей, позабывших про общего врага, стоят на пороге междоусобиц.

Во втором романе многочисленные сюжетные линии начинают переплетаться и конфликт приближается к решающей стадии. Героев и читателей ждут новые монстры, незнакомые доселе земли, руины заброшенного города ситхи… А тем временем Набанн находится на грани кровопролитной гражданской войны.

Джо Аберкромби — «Проблема с миром»

В 2019-м Джо Аберкромби наконец-то вернулся во вселенную Земного Круга. После перерыва в несколько лет автор показал мир, в котором цивилизация вплотную подходит к индустриальной эпохе. Хотя в «Немного ненависти» появились старые персонажи, известные по «Первому закону», основное внимание все-таки уделяется новому поколению героев.

Книга стала одной из самых ярких фэнтези-новинок, к тому же, она вышла в России вскоре после англоязычного релиза. Осенью на полках появится второй роман, «Проблема с миром» — его тоже планируют выпустить на русском вскоре после выхода оригинала. Как намекает название, мир не принесет героям романа спокойствия, и их ждут испытания, которые у Аберкромби никогда не бывают простыми.

Вот как звучит аннотация:

Заговор. Предательство. Восстание. Мир — это просто другой вид поля боя… Савин Дан Глокта, некогда самая влиятельная инвестор Адуи, утрачивает ясность мысли, состояние и репутацию. Но у нее по-прежнему остаются амбиции, и никому не позволено стоять на ее пути. Для таких героев, как Лео Дан Брок и Стур Сумрак, которые счастливы только с обнаженными мечами, мир — это испытание, которое должно закончиться как можно скорее. Но прежде нужно выпестовать обиды, собрать силы и союзников… А тем временем Рикке должна овладеть силой Долгого Взгляда, прежде чем та убьет ее. Волнения проникают в каждый слой общества. Ломатели все еще прячутся в тени, замышляя освободить простого человека от его оков, в то время как дворяне борются за свои привилегии. Орсо изо всех сил пытается найти безопасный путь через лабиринт ножей, которым оказывается политика. А его враги и долги только множатся. Старые пути отброшены, и старые лидеры вместе с ними, но те, кто возьмет бразды правления, вскоре убедятся, что ни союзы, ни дружба, ни мир не длятся вечно.

Читайте также Фонда Ли «Нефритовый город» Увлекательный фэнтезийный роман с необычным миром, пронизанным азиатскими мотивами, с великолепным экшеном и выразительными героями.

Ребекка Куанг — «Республика Дракон»

«Опиумная война» — военное фэнтези от молодой писательницы родом из Китая. Действие разворачивается в мире напоминающий средневековый Китай, а сюжет отчасти навеян историей Поднебесной XX века. Главная героиня поступает в военную академию, где учат стратегии и боевым искусствам, воспитывая будущих полководцев. А затем начинается кровавая война, в которой Рин принимает решающее, но отнюдь не однозначное участие.

Финал «Опиумной войны» получился воистину шокирующим, но вместе с тем закономерным — особенно если учесть, что Куанг во многом выстраивала сюжет на исторических аллюзиях. В «Республике Дракон» на смену конфликту с внешним врагом приходит гражданская война, а это сулит еще более драматический сюжет, чем в первом романе.

Читайте также Ребекка Куанг «Опиумная война» Еще одна версия Мулан — юной девушки на кровавой войне.

Ричард Морган — «Хладные легионы»

Прежде всего Ричард Морган известен, как автор «Видоизмененного углерода» и других фантастических романов, отличающихся жестким и динамичным стилем повествования. Но есть на его счету и фэнтези — трилогия «Страна, достойная своих героев», которая тоже отличается изрядной брутальностью.

Второй роман трилогии обещает стать еще более мрачным и провокационным. В свое время он стал лучшей книгой года по версии Kirkus Reviews и Fantasy Book Critic. Изгнанный с севера Рингил отправляется в столицу южной Империи, где надеется встретить старых друзей и начать спокойную жизнь, но этим стремлениям суждено разбиться о суровую реальность.