Тэд Косматка «Мерцающий»

В юности Эрик Аргус прославился прорывной работой в сфере квантовой механики. Потом всё пошло наперекосяк, и лишь благодаря помощи друга у Эрика появился шанс реанимировать научную карьеру. Аргус берётся за повторение физического эксперимента «с двойной щелью», что подталкивает его к открытию, связанному с человеческим сознанием. Открытию, которое вызывает ожесточённые споры не только в научной среде, но и по всему миру. А также интерес неких сил, стремящихся прекратить работу Эрика раз и навсегда.

Ted Kosmatka

The Flicker Men

Роман

Жанр: научная фантастика

Выход оригинала: 2015

Художник: Д. Вишневский

Переводчик: Г. Соловьёва

Издательство: АСТ, 2017

416 стр., 2500 экз.

Похоже на:

Питер Уоттс «Ложная слепота»

Аркадий и Борис Стругацкие «За миллиард лет до конца света»

НФ-роман, основанный на теориях квантовой физики. Очень интересно, вероятно, подумают некоторые, не заснуть бы в процессе чтения. И будут неправы.

Косматке удалось написать книгу, где научные изыскания и вечные вопросы о сознании и душе гармонично сочетаются с напряжённым сюжетом. С самого начала автор заманивает читателя ожиданием серьёзных неприятностей для протагониста и очень медленно раскрывает карты, постепенно нагнетая обстановку.

Да, для понимания происходящего лучше иметь общие представления о корпускулярно-волновом дуализме и понимать, что такое элементарные и составные частицы. Но эти самые общие представления можно получить в интернете за десять минут, а тем, кому лень залезать в «Гугл», автор охотно подставляет крепкое плечо. Главное — справиться с неспешной первой частью романа, переполненной научными теориями и специальной терминологией. Тем более что вскоре становится ясно, что автор пишет не производственный роман о буднях учёных-физиков, а драматичную историю о людях как о виде. Научная сторона книги выступает лишь затравкой, помогая с неожиданной стороны взглянуть на вечные вопросы нашего бытия. Хотя нельзя сказать, что основная идея романа — человек как потенциальный демиург — оригинальна и нова. Такие идеи витают в воздухе ещё с библейских времён: «И сотворил Бог человека по образу Своему». Но подойти к вопросу именно так, через научные эксперименты, — да, в смелости автору не откажешь.

Начинаясь как производственный роман об учёных, «Мерцающие» постепенно превращаются в напряжённый триллер

Тема человека-творца — это не единственная интересная идея романа. Автор поговорит с читателем о науке и религии, их различии и подобии. Порассуждает о религиозном восприятии научных открытий, о существовании души и о превосходстве людского рода над иными тварями земными. С содроганием подойдёт к порогу геноцида и посокрушается о несовершенстве человека. Задумается о кризисе и потере веры, об отличиях между разумом и мозгом, о теории бесконечного множества вселенных… Причём все темы поднимаются вовремя, к месту, не мешая восприятию сюжета. Разобрались с одними — перешли к другим. Строго научный подход.

Вдобавок к отличному идейному наполнению Тэд Косматка помнит и о стиле. Начинаясь как производственный роман об учёных, «Мерцающие» постепенно превращаются в напряжённый триллер с элементами детектива и боевика. Нагнетается саспенс, над головами героев сгущаются тучи, реальность дрожит дождливым маревом. Мелькают угрожающие тени, не обходится без инфернальных злодеев и теории заговора. Герои не раз оказываются на волосок от смерти, и у некоторых этот волосок обрывается. Мирные диалоги и научные откровения сменяются пожарами, убийствами, похищениями, перестрелками и прочим экшеном.

Герои — ещё одна сильная сторона романа. Особенно главный из них, молодой гений Эрик Аргус. Мало того, что персонаж получился весьма симпатичный, с хорошо прописанным прошлым: неординарными родителями, подробными воспоминаниями, жизненными трудностями. Вдобавок Аргус относится к редкому типу героев, склонных не сражаться с врагами, а убегать. Вступает в схватку он лишь тогда, когда просто нет никакого иного выхода. Представляете, в кои-то веки читатель получает не изрядно надоевших бесстрашных варваров, не знающих сомнений спецназовцев и прочих несокрушимых титанов кулака и пистолета, а обычного, нормального человека, который реагирует на опасные ситуации как практически любой из нас.

Итог: любопытное размышление о нашей реальности и человеческом сознании, поданное через призму физики. Причём сделанное так искусно, что читать будет не скучно самому прожжённому гуманитарию.

Из капли — океан Роман «Мерцающие» Тэд Косматка написал на основе своего рассказа «Предсказывая свет», который был номинантом премии «Небьюла» 2009 года в разделе «Короткая повесть».

Мужчина навёл пистолет в разбитое ветровое стекло. Ничего не сказал. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Всё случилось так быстро. Пули ударили в плоть и металл. У водителя не было ни единого шанса. Адреналин хлынул мне в кровь, как из шланга. Я пополз, лишь бы оказаться подальше от бойни.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.