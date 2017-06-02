Тэд Косматка «Мерцающий»

Ted Kosmatka
The Flicker Men
Роман
Жанр: научная фантастика
Выход оригинала: 2015
Художник: Д. Вишневский
Переводчик: Г. Соловьёва
Издательство: АСТ, 2017
416 стр., 2500 экз.
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Аркадий и Борис Стругацкие «За миллиард лет до конца света»
НФ-роман, основанный на теориях квантовой физики. Очень интересно, вероятно, подумают некоторые, не заснуть бы в процессе чтения. И будут неправы.
Косматке удалось написать книгу, где научные изыскания и вечные вопросы о сознании и душе гармонично сочетаются с напряжённым сюжетом. С самого начала автор заманивает читателя ожиданием серьёзных неприятностей для протагониста и очень медленно раскрывает карты, постепенно нагнетая обстановку.
Да, для понимания происходящего лучше иметь общие представления о корпускулярно-волновом дуализме и понимать, что такое элементарные и составные частицы. Но эти самые общие представления можно получить в интернете за десять минут, а тем, кому лень залезать в «Гугл», автор охотно подставляет крепкое плечо. Главное — справиться с неспешной первой частью романа, переполненной научными теориями и специальной терминологией. Тем более что вскоре становится ясно, что автор пишет не производственный роман о буднях учёных-физиков, а драматичную историю о людях как о виде. Научная сторона книги выступает лишь затравкой, помогая с неожиданной стороны взглянуть на вечные вопросы нашего бытия. Хотя нельзя сказать, что основная идея романа — человек как потенциальный демиург — оригинальна и нова. Такие идеи витают в воздухе ещё с библейских времён: «И сотворил Бог человека по образу Своему». Но подойти к вопросу именно так, через научные эксперименты, — да, в смелости автору не откажешь.
Начинаясь как производственный роман об учёных, «Мерцающие» постепенно превращаются в напряжённый триллер
Тема человека-творца — это не единственная интересная идея романа. Автор поговорит с читателем о науке и религии, их различии и подобии. Порассуждает о религиозном восприятии научных открытий, о существовании души и о превосходстве людского рода над иными тварями земными. С содроганием подойдёт к порогу геноцида и посокрушается о несовершенстве человека. Задумается о кризисе и потере веры, об отличиях между разумом и мозгом, о теории бесконечного множества вселенных… Причём все темы поднимаются вовремя, к месту, не мешая восприятию сюжета. Разобрались с одними — перешли к другим. Строго научный подход.
Вдобавок к отличному идейному наполнению Тэд Косматка помнит и о стиле. Начинаясь как производственный роман об учёных, «Мерцающие» постепенно превращаются в напряжённый триллер с элементами детектива и боевика. Нагнетается саспенс, над головами героев сгущаются тучи, реальность дрожит дождливым маревом. Мелькают угрожающие тени, не обходится без инфернальных злодеев и теории заговора. Герои не раз оказываются на волосок от смерти, и у некоторых этот волосок обрывается. Мирные диалоги и научные откровения сменяются пожарами, убийствами, похищениями, перестрелками и прочим экшеном.
Герои — ещё одна сильная сторона романа. Особенно главный из них, молодой гений Эрик Аргус. Мало того, что персонаж получился весьма симпатичный, с хорошо прописанным прошлым: неординарными родителями, подробными воспоминаниями, жизненными трудностями. Вдобавок Аргус относится к редкому типу героев, склонных не сражаться с врагами, а убегать. Вступает в схватку он лишь тогда, когда просто нет никакого иного выхода. Представляете, в кои-то веки читатель получает не изрядно надоевших бесстрашных варваров, не знающих сомнений спецназовцев и прочих несокрушимых титанов кулака и пистолета, а обычного, нормального человека, который реагирует на опасные ситуации как практически любой из нас.
Из капли — океан
Роман «Мерцающие» Тэд Косматка написал на основе своего рассказа «Предсказывая свет», который был номинантом премии «Небьюла» 2009 года в разделе «Короткая повесть».
Мужчина навёл пистолет в разбитое ветровое стекло. Ничего не сказал. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Всё случилось так быстро. Пули ударили в плоть и металл. У водителя не было ни единого шанса. Адреналин хлынул мне в кровь, как из шланга. Я пополз, лишь бы оказаться подальше от бойни.
- идейное содержание
- стилистическое разнообразие
- тщательно прописанный главный герой
- переизбыток терминологии в начале