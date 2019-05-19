«Тень королевы»: что мы узнали из новой книги про Падме

В начале этого года на английском языке вышла книга «Тень королевы» от автора романа «Асока» Э. К. Джонсон. Книга, рассчитанная на подростков, рассказывала, как Падме отвыкала от роли королевы и привыкала к роли сенатора от Набу. Роман неожиданно оказался интересным и поведал немало любопытных подробностей о жизни королевы Набу и её служанок.

Падме считали марионеткой Палпатина

Первый год Падме на посту сенатора выдался очень непростым. Многие сенаторы ещё помнили первое появление Падме в Сенате в качестве королевы, вылившееся в вотум недоверия канцлеру Валоруму и избрание новым канцлером сенатора от Набу. Падме не доверяли, считая её марионеткой в руках Палпатина. Кроме того, репутацию сенатора чернила Торговая Федерация, распространяя клевету о ней через принадлежавшие ей СМИ.

Падме поняла: чтобы преуспеть в Сенате, у неё есть два варианта: либо она смиряется с ролью марионетки Палпатина и по максимуму использует его влияние, либо показательно дистанцируется от него и присоединяется к тем, кто открыто, но в рамках закона противостоит канцлеру.

Падме выбрала второй вариант и попыталась заручиться дружбой Бейла Органы и Мон Мотмы, присоединившись к комитету Органы по транспортировке стройматериалов. Органа и Мотма не сразу приняли Амидалу, но со временем Падме завоевала их доверие несокрушимой верой в идеалы Республики и стремлением реально помогать её жителям.

Набу. Татуин. Бромларч. Торговля. Рабство. Пиратство. Всегда будет ещё одна планета, которой нужна помощь, и будь она проклята, если позволит кому-то остановить её! Пожалуй, Падме никогда не остановилась бы…

Падме пыталась выкупить маму Энакина

Прежде чем представлять Набу в Сенате, Падме даже не думала о подобной карьере. Вместо этого девушка планировала помогать самым бесправным существам в галактике — рабам.

Падме мечтала странствовать по галактике, выкупая рабов и подыскивая им новые дома. Начать она планировала с Татуина, причем особенно её интересовала Шми Скайуокер. Она ею восхищалась — не всякая женщина осмелится отправить сына навстречу жизни, полной приключений, самой оставшись в рабстве. Став сенатором, Падме отправила на Татуин своё доверенное лицо — бывшую служанку Сабе. Та должна была освободить как можно больше рабов, но первым делом — Шми.

Однако к тому времени Шми стала женой Клигга Ларса, фермер выкупил её у Уотто и увёз к себе домой. Сабе не смогла найти никаких следов. И здесь «Тень королевы» противоречит канону: Сабе говорит подруге, что не нашла не только Шми, но и Уотто, поскольку пронырливый тойдарианец куда-то делся. Однако из «Атаки клонов» мы знаем, что, когда Энакин и Падме спустя десять лет после событий «Призрачной угрозы» возвращаются на Татуин, Уотто по-прежнему управляет магазинчиком и даже обращается к Эни за помощью: просит выбить долги у неплательщиков.

Сабе удалось освободить двадцать пять рабов, которым нашли новый дом на Карлинусе, процветающей планете сектора Чоммель. Её губернатор дала новоприбывшим рабочие места и крышу над головой. Но отсутствие вестей о Шми не давало Падме покоя: она чувствовала, что подвела Энакина.

В Сенате Падме хотела продолжить борьбу с рабством, но упёрлась в стену. Оказалось, что борьбой с рабством распоряжается Палпатин, который не горел желанием пускать Амидалу в свой круг приближённых. Сам же он вёл борьбу спустя рукава, поэтому Республика продолжала бездействовать. Падме не сдавалась и пыталась бороться с этим как могла. После её смерти среди её документов нашли черновики так и не предложенных законопроектов о борьбе с работорговлей.

Со злом бороться легко: ты просто стреляешь в него. Это апатии я не могу противостоять. Падме о главных проблемах Сената

Куда пропал капитан Панака

После «Атаки клонов» зрители удивлялись, куда делся суровый капитан Панака. Амидалу теперь защищал капитан Тайфо, обаятельный одноглазый воин, который оказался племянником предыдущего главы её охраны.

Оказалось, что после битвы за Набу королева поругалась с Панакой и утратила доверие к нему. Поводом послужила оборона планеты. Амидала утвердила строительство ионной пушки для защиты Набу от вторжений из космоса, но Куарш Панака (вы же не думали, что его имя — Капитан?) настаивал на более решительных и жёстких мерах.

Впрочем, Амидала не стала увольнять опального капитана — сразу же после избрания новой королевы капитан Панака добровольно подал в отставку. Поскольку его племянник Тайфо тогда был ещё молод и неопытен, пост главы теперь уже сенаторской охраны достался… капитану Панаке — жене Куарша, Мариек.

Падме и её служанки

Джонсон много пишет об отношениях Амидалы со служанками. Они были близки как сёстры, но каждая девушка знала своё место. Если потребуется, любая из служанок была готова пожертвовать жизнью ради госпожи.

В знак расположения все служанки Падме сменили имена на созвучные имени королевы. Когда Падме стала сенатором и обновила штат, её новые служанки поступили так же. Падме заменила служанок, поскольку у всех девушек были свои планы на дальнейшую жизнь и Амидала не хотела заставлять их и дальше прозябать в её тени. И не зря — почти все девушки добились больших успехов.

Всех служанок обучали быть телохранителями, они могли постоять за себя в драке. При этом у каждой были и другие навыки. Одна распоряжалась платьями и причёсками королевы, вторая мастерски наносила грим, а третья блестяще справлялась с ролью двойника Амидалы.

Падме наслаждалась ролью служанки

И сама Падме, и её служанки чётко различали личности Падме и королевы Амидалы. Амидала была публичным образом девушки, неким фасадом, для которого были выработаны свой голос, манера поведения и даже жесты.

Падме обожала меняться местами с двойником. Ей нравилось, как окружающие игнорируют её, уделяя всё внимание Сабе, которую принимали за Амидалу. Подобная «невидимость» позволяла Падме наблюдать за интересующими её личностями и незаметно анализировать их поведение. Служанок долго тренировали играть нужные роли… но и Падме блестяще научилась тому же и теперь могла обманывать кого угодно.

За четыре года, что Амидала провела на троне Набу, только Квай-Гон смог различить обман и угадать настоящую королеву. Позже это удалось и Бейлу Органе, но, по его собственному признанию, сенатору попросту повезло. Бейл лицом к лицу столкнулся с Падме, когда она изображала охранницу, и смог хорошенько разглядеть девушку.

Королевские наряды — верх практичности

Вы будете смеяться, но роскошные королевские наряды Падме были ещё и практичными! В большинство платьев были вшиты частицы материала, поглощавшего бластерные выстрелы. А в некоторые платья — даже «спасательные приспособления», позволяющие при необходимости быстро сбросить одеяние и передвигаться налегке. Изысканные головные украшения отвлекали внимание, упрощая замену королеву двойником. А в украшениях можно было спрятать записывающие устройства или даже генератор персонального щита.

Реткон, реткон

В «Тени королевы» Джонсон вернула в официальный канон сразу несколько вещей из Расширенной вселенной. Во-первых, она официально «узаконила» двухлетние королевские сроки на Набу — раньше эта информация упоминалась только в «Легендах» и не встречалась в новом каноне.

Правда, в справочнике Star Wars: Complete Locations успели написать, что король Веруна правил целых тринадцать лет. Но тут вообще трудно понять, что забыл немолодой мужик в ряду молодых королев. Благодарить за его появление надо Джуд Уотсон, познакомившую юных читателей с королём Набу в 1999 году в романе Star Wars Episode I Journal: Queen Amidala.

Во-вторых, Джонсон пишет, что в молодости Падме пыталась помочь жителям планеты Шадда-Би-Боран, которых пришлось переселить на Набу, поскольку солнце той системы умирало. Увы, на Набу не смогли воссоздать естественную для жителей Шадда-Би-Боран среду обитания, и все переселенцы умерли. Для Падме это был настоящий удар. Она оказалась бессильна что-либо сделать, но пообещала себе, что никогда не опустит руки, пока у неё есть хотя бы один шанс спасти хоть кого-нибудь.

Я буду пытаться тысячи раз, даже если в конце концов спасу только одно живое существо. Я готова пытаться хоть десять тысяч раз. Падме и её решимость

Планета Шадда-Би-Боран должна была появиться ещё в «Атаке клонов», но в последний момент эту строчку вычеркнули из сценария. Она осталась в новеллизации Роберта Сальваторе, но, поскольку новеллизации считаются каноном только в том, в чём повторяют фильм, Шадда-Би-Боран вернулась в канон только сейчас.

Кроме того, Джонсон проливает свет на природу отношений Падме с сенатором Рашем Кловисом. Этот мутный тип появился во втором сезоне «Войн клонов» и намекал, что между ним и Падме что-то было. Оказалось, что поначалу Падме действительно прониклась к Кловису симпатией. Но Кловис перешёл все границы и без разрешения поцеловал Падме, не обращая внимания на возражения девушки. После этого Падме вычеркнула Кловиса из списка друзей.

Сабе

У «Тени королевы» две героини: Сабе и Падме. Они долгое время учились быть единым целым: Падме наставляли в том, как выделяться из толпы, а Сабе — как сливаться с толпой. Падме готовилась стать королевой, а Сабе — её защитницей. Чтобы играть роль двойника, Сабе училась быть Падме, думала, говорила и вела себя так же, как её госпожа.

Но, когда королевский срок Амидалы подошёл к концу, девушки столкнулись с необходимостью понять, как они дальше будут жить друг без друга. Падме была должна научиться быть сенатором, а Сабе — выйти из тени королевы. Ей удалось это сделать, но её жизнь навсегда осталась связанной с жизнью Падме.