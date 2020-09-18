Правила волшебника. Мир «Меча истины» Терри Гудкайнда

Сегодня, 17 сентября, ушел из жизни Терри Гудкайнд. Давайте почтим память фантаста и вспомним его цикл «Меч Истины», сочетающий в себе не только потрясающую историю длиною в десяток-другой книг, но и пищу для размышлений. А если вы еще не читали книги Терри Гудкайнда, то настоятельно рекомендуем обратить на них внимание — такое приключение надолго вам запомнится! В этом материале мы кратко (и без спойлеров) расскажем о вселенной «Меча Истины» — об изолированных друг от друга странах, магии и некоторых героях.

«Однажды совершенное насилие меняет взгляд на мир…»

Некогда множество королевств Д’Хары были разобщены и независимы. В таком же положении находились страны Срединных Земель. Тем не менее оба эти союза государств умудрялись жить в относительном спокойствии и мире. До тех пор, пока на трон одного из королевств Д’Хары не взошел очередной правитель — Паниз Рал. Начав военную кампанию, он вскоре одно за другим покорил соседние королевства. Правители Срединных Земель поначалу считали это внутренней проблемой соседей и не вмешивались. Но когда во власти Паниза Рала оказалась вся Д’Хара, бездействовать стало нельзя.

Объединенная армия Срединных Земель встала на защиту своей страны, и началась продолжительная война с ордами Рала. Постепенно, в ходе жестокой борьбы, армия Д’Хары начала отступление. Желая избежать поражения, Паниз Рал прибег к магии. Болезни, галлюцинации, магические создания, призванные правителем Д’Хары, могли качнуть чашу весов не в пользу Срединных Земель. Против лома, как известно, нет приема, если нет другого лома. Магию Рала остановили такой же магией.

Огромной ценой войска Д’Хары были разгромлены, и ее остатки во главе с Ралом бежали на родину. У изрядно потрепанной армии союза Срединных Земель уже не было сил преследовать разбитого врага. Огромное количество жизней унесла эта война, и большую часть душ Подземный Мир получил благодаря колдовству. Многие из выживших возненавидели чародейство.

Дабы избежать повторения катастрофы, были воздвигнуты границы между странами. Д’Хару отделили от Срединных Земель непроходимой для простых смертных завесой, которая одновременно была частью Мира Мертвых. Таким образом, Рал и его приспешники оказались в изоляции. Для тех из людей, кто не желал обитать в одном мире с магией, создали свой анклав — Вестландию, которую оградили такой же границей.

Однако, как известно, ничто не вечно под небом…

Меч Истины Меч Истины, в честь которого назван весь сериал, — один из центральных артефактов вселенной Терри Гудкайнда. Это магическое оружие, обладающее ценным свойством беспощадно поражать врагов и не задевать при этом друзей. Мечом Истины может воспользоваться далеко не каждый — некоторых он в буквальном смысле сводил с ума. Свою подлинную мощь клинок может показать лишь в руках истинного Искателе Истины, всегда и везде докапывающегося до правды. Именно таким Искателем оказывается Ричард Сайфер — главный герой цикла «Меч Истины».

Волшебный мир…

…Терри Гудкайнда очень разнообразен. Под одним небом здесь существует страна, лишенная всякого колдовства, — Вестландия — и Срединные Земли, населенные волшебными созданиями и людьми с магическим даром.

Повествование начинается в Вестландии — абсолютно обычной средневековой стране безо всякого намека на магию. Именно здесь родился и вырос лесной проводник Ричард Сайфер, по совместительству главный герой «Меча Истины». С детства Сайфера окружала только природа — деревья, животные, птицы. Все шло своим чередом, пока странные события не изменили жизнь Ричарда окончательно и бесповоротно. Сначала загадочное убийство отца, затем встреча в лесу с таинственной женщиной по имени Кэлен, за которой гонится квод — отряд профессиональных убийц, — после еще и странные способности, неожиданно проявляющие себя время от времени.

Как позднее узнает Ричард, все дело в падении магической завесы, которая отделяла его родную Вестландию от полулегендарных Срединных Земель. И то, что он с раннего детства считал сказками и мифами, оказалось реальностью.

Что касается Срединных Земель, то это куда более населенная (по сравнению с Вестландией) территория. Здесь расположено множество народов и стран, которые порой резко контрастируют друг с другом. Живущие на юге люди из племени Тины — довольно дикий народ со странными для всех остальных обычаями. К примеру, в этом народе женщины в качестве украшения мажут волосы грязью, а когда им делают весьма нескромные комплименты, это не считается оскорблением. Прямая противоположность людям Тины — жители Галеи и Кельтона. Это куда более цивилизованные народы с изысканными нравами и традициями. Впрочем, неумение мирно уживаться со своими соседями и талант постоянно находить причины для ссор, пожалуй, ставят их цивилизованность под вопрос.

Наиболее воинственный народ на всем континенте — жители Д’Хары. Эти рослые воины не раз нападали на Срединные Земли с целью порабощения, и лишь чудом постоянно грызущиеся между собой страны умудрялись отстоять свою независимость.

Однако самой загадочной частью континента по праву считается изолированный Древний Мир. Клубок из легенд, мифов и выдумок скрывает правду об этих загадочных местах. Причина изоляции Древнего Мира — непроходимая Долина Заблудших, наполненная иллюзиями и колдовством. Впрочем, как оказывается, на деле она не такая уж и непроходимая…

Магия

Магия в мире Гудкайнда присутствует повсеместно (после падения завесы она просочилась даже в Вестландию). Она может заключаться в каком-нибудь предмете (например, в Мече Истины или эйджиле — грозном оружии Морд-Сит) либо передаваться по наследству в виде врожденного дара, как, скажем, у одного из главных героев саги — Кэлен.

Кэлен — Мать-Исповедница, спутница и возлюбленная Искателя Истины Ричарда — принадлежит к тем людям, которым совсем не обязательно пользоваться волшебными предметами, чтобы призвать магию. Однако магический дар приносит не только власть и почитание. Магия для Кэлен — еще и тяжелая ноша, которую она обречена нести. Где бы она ни появилась, ее всегда хорошо встретят, но за улыбками будут скрываться страх и ненависть к Матери-Исповеднице. Немногие рады человеку, который способен заставить говорить людей правду и признаваться в своих преступлениях. Магический дар Матерей-Исповедниц используется во многих странах. Согласно международному договору, любой приговоренный к смерти преступник имеет право вызвать Мать-Исповедницу к себе, чтобы она доказала, виновен он на самом деле или нет. Разумеется, отсюда и берется неприязнь правителей и королей к этой касте. Ведь им почти невозможно незаконно обвинить и «убрать» неудобного для них вельможу или советника.

Сама магия, которой обладают избранные, делится на два вида: Магия Приращения и Магия Ущерба. Разница между ними примерно такая же, как и между черной и белой магией. Если Магия Приращения направлена на созидание и целительство, то Магия Ущерба — на разрушения. Лишь считанные единицы чародеев могут пользоваться сразу обоими полюсами волшебства.

…И тайны

Как и всякий волшебный мир, вселенная Гудкайнда полнится необычными и таинственными созданиями. Со многими из них придется столкнуться Ричарду и Кэлен во время своих путешествий. Интересно, что в мире «Меча Истины» практически нет привычных для жанра фэнтези существ вроде поднадоевших эльфов, гномов или гоблинов. Из подобных «клише» имеются, пожалуй, только драконы — точнее, одна драконица Скарлет. Ну, и люди, без которых никуда. Кроме них, мир «Меча Истины» населяют малоуязвимые скриийлинги, незаметные мрисвизы и гары — ужесные летающие существа, покрытые шерстью. Тем не менее, одного из гаров Ричарду удалось приручить.

География мира Гудкайнда сулит нам не меньше открытий, чем биология. Чего стоит одна только магическая завеса, которая делит мир на три части. Или упоминавшаяся уже Долина Заблудших, отграничивающая Новый Мир от Древнего. В Древнем Мире находится Дворец Предков — пожалуй, одно из самых загадочных мест саги. Время внутри его стен течет иначе, чем в окружающем пространстве. Людям, попавшим во Дворец Пророков, будет казаться, что минуло несколько месяцев, но во внешнем мире пройдут годы. И это всего одна из многочисленных загадок Древнего Мира. Умение «застроить» свой мир яркими и запоминающимися местами и сооружениями — несомненно, еще одно из положительных качеств Гудкайнда как автора.

«Враги — это цена чести…»

В этот таинственный и опасный мир и погружается вчерашний лесной проводник Ричард, а вместе с ним — и читатель. Сюжет не дает скучать. Постепенно завеса тайны приоткрывается, и Ричард понемногу понимает, что оказался в центре весьма важных событий. И, что самое ужасное, ему достается далеко не последняя роль.

Главным противником Ричарда уже во второй книге («Второе правило волшебника, или Камень Слез») становится жестокий Имперский Орден во главе с коварным и безжалостным сноходцем (человеком, способным проникать в чужой разум) Джеганем. Имперцы — выходцы из Древнего Мира — еще более воинственны и жестоки, чем жители Д’Хары. Орден очень силен, однако не он единственный строит козни в мире Гудкайнда. Сестры Тьмы, служащие Владетелю Подземного Мира, также преследуют свои темные цели, на пути к которым не раз будут угрожать жизни героев. Тяжелые испытания выпадают на долю Кэлен и Ричарда с частотой дождевых капель во время ливня. Уже в первом томе начинаешь удивляться мужеству и стойкости героев, неколебимо противостоящих всем напастям. И с каждым новым витком сюжета им становится известно все больше правды обо всем: о мире, в котором они живут, о врагах, с которыми они борются, о самих себе.

«…Только своими действиями в настоящем мы можем повлиять на то, что должно произойти»

Отличительная особенность книг Гудкайнда — в его умении гармонично сочетать интенсивное действие и сражения с интересными поворотами сюжета, с вопросами, неразрешимыми силой оружия. Его книги не скатываются в описание бесконечных баталий, но и не превращаются в заумное, полуфилософское фэнтези, от которого начинает клонить в сон.

Довольно часто Гудкайнд поднимает серьезные вопросы, ненавязчиво предлагая читателю поразмыслить над ними вместе с персонажами «Меча Истины». Проблема морального выбора, предпочтение меньшего из зол, выход из нелегкой ситуации, дружба, любовь — герои саги сталкиваются часто со всем этим на страницах сериала. Когда читателю кажется, что финал уже близок, непременно появляется нечто, переламывающее ход сюжета. Победа достается тяжело, и далеко не всегда она окончательна.

Терри Гудкайнд Терри Гудкайнд родился в Омахе, штат Небраска. Там же он получил образование. За свою жизнь он сменил множество профессий: ему доводилось быть плотником, реставратором и даже делать скрипки. В 1983 году Терри Гудкайнд переезжает жить в горы, и именно там, в окружении природы, у него рождается желание писать. В 1994 году увидела свет его первая книга, «Wizard’s First Rule». Книга понравилась читателям и вскоре получила продолжение. Разойдясь большими тиражами по Америке, цикл «Меч Истины» выбрался за океан, где также был принят с восторгом.