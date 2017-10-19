Вера Камша «Синий взгляд смерти. Рассвет. Часть третья»

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Большие и малые войны, как внешние, так и внутренние, по-прежнему терзают Талиг. Но на изломе эпох тем, кто взвалил на свои плечи судьбу народов, приходится сталкиваться и с потусторонними силами. Когда выходцы всё чаще вмешиваются в дела живущих, а обычные люди становятся бесноватыми, рождаются самые неожиданные союзы…

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Вера Камша «Синий взгляд смерти. Рассвет. Том первый»

Вера Камша «Синий взгляд смерти. Рассвет. Часть первая»

14.05.2017

Пусть события «Рассвета» развиваются неспешно, они явно двигают сюжет к развязке, и путь к ней остаётся не менее интересным, чем в предыдущих романах цикла.

Вера Камша «Синий взгляд смерти. Рассвет. Часть вторая»

Вера Камша «Синий взгляд смерти. Рассвет. Часть вторая»

20.06.2017

Автор раскрывает всё больше карт, и история всё увереннее движется к развязке.

Вера Камша «Синий взгляд смерти. Рассвет. Часть третья»

Роман
Жанр: эпическое фэнтези
Художник: Я. Кучеева
Издательство: «Эксмо», 2017
Серия: «Фэнтези Ника Перумова»
512 стр., 4000 экз.
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Финальный роман цикла получился самым объёмным и выходит аж в четырёх томах. Первые два тома не могли пожаловаться на недостаток раскрытых тайн, и дело явно двигалось к развязке, но всё же развитие истории шло относительно неспешно. А вот в третьем томе события с ходу приобретают более крутой оборот.

Тон задаёт Лионель Савиньяк, который решительно бросается навстречу неизведанному. В романах Камши обычно немного проявлений сверхъестественного, однако писать о столкновении человека с непознанными силами она прекрасно умеет. Это хорошо видно в эпизодах о путешествии старшего Савиньяка в мистическую галерею, где реальность преломляется причудливым образом и граница между жизнью и смертью исчезающе тонка.

В материальном мире действие также разгоняется — сразу на всех фронтах. От Гайифы, где маршал Капрас борется с охватившей страну заразой, до западных границ Талига, где давние враги становятся вынужденными союзниками, а герцог Придд и наследник Фельсенбургов в очередной раз демонстрируют недюжинную удаль.

Напряжение накаляется всё сильнее, и сюжет летит навстречу развязке, которая, конечно, не обойдётся без большой войны. Правда, в самом третьем томе нет подробно выписанных крупных баталий, хотя Придд успевает ярко себя проявить в одной блестящей операции.

Немного жаль, что на протяжении всей книги события идут к большой битве — которой мы толком так и не увидели: нам показали лишь интригующий дебют сражения. Что ж, с тем бо́льшим нетерпением мы будем ждать заключительного тома.

Итог: выбирая самые ожидаемые книги 2017 года, мы поставили «Рассвет» на первое место. Пока что роман вышел не целиком, но первые три тома убеждают, что выбор мы сделали правильный. Один из лучших отечественных фэнтези-циклов последнего десятилетия получает достойный финал.

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Вера Камша «Синий взгляд смерти. Рассвет. Часть третья»
удачно
  • мистические эпизоды
  • боевые сцены
  • ощущение близкой развязки
неудачно
  • незавершённость битвы в финале
8хорошо
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Дмитрий Злотницкий
Дмитрий Злотницкий
Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Брал интервью у множества художников и фантастов. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.


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