Вера Камша «Синий взгляд смерти. Рассвет. Часть третья»

Большие и малые войны, как внешние, так и внутренние, по-прежнему терзают Талиг. Но на изломе эпох тем, кто взвалил на свои плечи судьбу народов, приходится сталкиваться и с потусторонними силами. Когда выходцы всё чаще вмешиваются в дела живущих, а обычные люди становятся бесноватыми, рождаются самые неожиданные союзы…

Роман

Жанр: эпическое фэнтези

Художник: Я. Кучеева

Издательство: «Эксмо», 2017

Серия: «Фэнтези Ника Перумова»

512 стр., 4000 экз.

«Отблески Этерны», часть 5

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Финальный роман цикла получился самым объёмным и выходит аж в четырёх томах. Первые два тома не могли пожаловаться на недостаток раскрытых тайн, и дело явно двигалось к развязке, но всё же развитие истории шло относительно неспешно. А вот в третьем томе события с ходу приобретают более крутой оборот.

Тон задаёт Лионель Савиньяк, который решительно бросается навстречу неизведанному. В романах Камши обычно немного проявлений сверхъестественного, однако писать о столкновении человека с непознанными силами она прекрасно умеет. Это хорошо видно в эпизодах о путешествии старшего Савиньяка в мистическую галерею, где реальность преломляется причудливым образом и граница между жизнью и смертью исчезающе тонка.

В материальном мире действие также разгоняется — сразу на всех фронтах. От Гайифы, где маршал Капрас борется с охватившей страну заразой, до западных границ Талига, где давние враги становятся вынужденными союзниками, а герцог Придд и наследник Фельсенбургов в очередной раз демонстрируют недюжинную удаль.

Напряжение накаляется всё сильнее, и сюжет летит навстречу развязке, которая, конечно, не обойдётся без большой войны. Правда, в самом третьем томе нет подробно выписанных крупных баталий, хотя Придд успевает ярко себя проявить в одной блестящей операции.

Немного жаль, что на протяжении всей книги события идут к большой битве — которой мы толком так и не увидели: нам показали лишь интригующий дебют сражения. Что ж, с тем бо́льшим нетерпением мы будем ждать заключительного тома.

Итог: выбирая : выбирая самые ожидаемые книги 2017 года , мы поставили «Рассвет» на первое место. Пока что роман вышел не целиком, но первые три тома убеждают, что выбор мы сделали правильный. Один из лучших отечественных фэнтези-циклов последнего десятилетия получает достойный финал.

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