Большие и малые войны, как внешние, так и внутренние, по-прежнему терзают Талиг. Но на изломе эпох тем, кто взвалил на свои плечи судьбу народов, приходится сталкиваться и с потусторонними силами. Когда выходцы всё чаще вмешиваются в дела живущих, а обычные люди становятся бесноватыми, рождаются самые неожиданные союзы…
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Вера Камша «Синий взгляд смерти. Рассвет. Часть первая»
Пусть события «Рассвета» развиваются неспешно, они явно двигают сюжет к развязке, и путь к ней остаётся не менее интересным, чем в предыдущих романах цикла.
Вера Камша «Синий взгляд смерти. Рассвет. Часть вторая»
Автор раскрывает всё больше карт, и история всё увереннее движется к развязке.
Роман
Жанр: эпическое фэнтези
Художник: Я. Кучеева
Издательство: «Эксмо», 2017
Серия: «Фэнтези Ника Перумова»
512 стр., 4000 экз.
«Отблески Этерны», часть 5
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Кэтрин Куртц, цикл «Дерини»
Финальный роман цикла получился самым объёмным и выходит аж в четырёх томах. Первые два тома не могли пожаловаться на недостаток раскрытых тайн, и дело явно двигалось к развязке, но всё же развитие истории шло относительно неспешно. А вот в третьем томе события с ходу приобретают более крутой оборот.
Тон задаёт Лионель Савиньяк, который решительно бросается навстречу неизведанному. В романах Камши обычно немного проявлений сверхъестественного, однако писать о столкновении человека с непознанными силами она прекрасно умеет. Это хорошо видно в эпизодах о путешествии старшего Савиньяка в мистическую галерею, где реальность преломляется причудливым образом и граница между жизнью и смертью исчезающе тонка.
В материальном мире действие также разгоняется — сразу на всех фронтах. От Гайифы, где маршал Капрас борется с охватившей страну заразой, до западных границ Талига, где давние враги становятся вынужденными союзниками, а герцог Придд и наследник Фельсенбургов в очередной раз демонстрируют недюжинную удаль.
Напряжение накаляется всё сильнее, и сюжет летит навстречу развязке, которая, конечно, не обойдётся без большой войны. Правда, в самом третьем томе нет подробно выписанных крупных баталий, хотя Придд успевает ярко себя проявить в одной блестящей операции.
Немного жаль, что на протяжении всей книги события идут к большой битве — которой мы толком так и не увидели: нам показали лишь интригующий дебют сражения. Что ж, с тем бо́льшим нетерпением мы будем ждать заключительного тома.
Где купить?
- мистические эпизоды
- боевые сцены
- ощущение близкой развязки
- незавершённость битвы в финале
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