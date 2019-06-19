Гигантская борода, которая была злом. Экзистенциальный комикс

Посреди моря есть остров Тут. Его жители обожают порядок и аккуратность, а неожиданности и различия считают злом. Тут окружен морем, которое люди называют Там. Они верят, что Там обитает хаос и древний ужас, — ведь в беспокойном и непредсказуемом море не может быть и речи о порядке. Дейв — обычный обитатель Тут. Он боится моря, любит рутину, работу и графики, а еще сидеть у окна, рисовать свою улицу и слушать песню группы The Bangles под названием Eternal Flames. Дейв ничем не примечателен, кроме того, что на лице у него растет единственный черный волосок, от которого невозможно избавиться. Однажды волосок превращается в гигантскую зловещую бороду, и жизнь Дейва и всего населения Тут меняется навсегда.

Жанр: магический реализм, философский роман

Художник и сценарист: Стивен Коллинз

Выход оригинала: 2013

Издательство: «Манн, Иванов и Фербер», 2019

Жанр философского графического романа для взрослых весьма неоднозначен. С одной стороны, почти все значимые книги из этой категории тут же получают разнообразные награды и почести. С другой стороны, они часто остаются нишевыми вещами, потому что пространно рассуждают на крайне непростые, а порой и неприятные темы. Работа Стивена Коллинза, иллюстратора журнала The Guardian Weekend, тоже удостоена нескольких громких призов. Но примечательна она тем, что это редкий философский комикс, который будет понятен всем.

Представьте, что Роальд Даль, Доктор Зус и Морис Сендак решили в соавторстве написать историю для тревожных усталых взрослых. Цель «Гигантской бороды, которая была злом» — поговорить с читателями на экзистенциальные темы языком детских книг.

Сперва может показаться, что это притча о том, как можно отличаться от других и не бояться этого. Но «Борода» затрагивает и более глубокую (и близкую для многих) тему — боязнь перемен и страх перед неопределенностью. Подобно главному герою, многие из нас день за днем проводят в зоне комфорта и пытаются отгородиться от внутренней тревоги любимыми песнями, хобби, работой (порой забывая, для чего эта работа нужна) — лишь бы не думать о черной бездне неопределенности впереди.

Непокорная монструозная борода — символ этого страха, живущего в каждом из нас. Коллинз очень четко и образно показывает, какой ужас испытывает население Тут перед хаосом, выпущенным на волю, но и успокаивает: немного беспорядка и непредсказуемости в жизни никому не повредит.

Это светлая мораль истории. Есть и вторая, более мрачная. Ее в романе транслирует профессор философии Даррен Блэк, который изучал бороду Дейва, а позже открыл его мемориальный музей и написал о феномене бороды несколько книг. Блэк дает понять, что ни хаос, ни безопасная упорядоченность сами по себе не имеют ровно никакого смысла — кроме того, который мы сами придумываем.

Получается, единственное, что имеет значение, — взгляд каждого конкретного человека на себя, на мир внешний и мир внутренний. Коллинз отражает это через меняющиеся рисунки Дейва и через свою собственную графику. В этом комиксе, безусловно, композиция и изображение главенствуют над текстом. Немного наивный карандашный рисунок роднит «Бороду» с хорошими детскими книгами, в которых, как известно, простыми иллюстрациями зачастую объясняются непростые вещи.

Но, хотя идеи комикса понятны всем, это не самое легкое чтиво. Пусть вас не обманывает броское, почти сказочное название. Будьте готовы к тому, что «Борода» ввергнет вас в глубокие и местами тягостные размышления.

Философская притча о внутреннем хаосе, страхе и смысле жизни, рассказанная максимально понятным языком. Это не самый легкий роман, но познакомиться с ним, безусловно, стоит, — особенно если вы тоже боитесь Там и опасаетесь однажды утром увидеть в зеркале Бороду.

Комикс выйдет на русском языке в августе. Благодарим издательство за возможность ознакомиться с книгой до выхода.