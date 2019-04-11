Новые комиксы на русском: фантастика и фэнтези. Апрель 2019

Комиксов в России выходит всё больше, и одного дайджеста на них уже не хватает! Мы решили разделить наш рассказ о новинках на четыре части. В первую вошли традиционные фантастика и фэнтези. Оставшиеся мы посвятим супергероям, детским комиксам и манге.

Фантастика

Инкал

Один из самых ожидаемых комиксов года, эталон слегка чокнутой французской фантастики и знаковая работа легендарного художника Мёбиуса. Анонсирован издательством «Комильфо» на апрель, но русской обложки до сих пор нет, так что, скорее всего, будет перенесён.

К недалёкому частному детективу Джону Дифулу случайно попадает загадочный артефакт «Инкал», за которым поначалу охотятся инопланетяне-берги, а вскоре к ним присоединяется едва ли не вся галактика.

Простая завязка стараниями гениального безумца Алехандро Ходоровски быстро превращается в масштабную космооперу, где гениальность граничит с безумием, а безумие — с гениальностью. Прочитать больше о комиксе, положившем начало целой вселенной, куда входят и шедевральные «Метабароны», можно в нашем материале.

Кому стоит ждать и читать: тем, кто хочет познакомиться с классикой, кто прочитал «Метабаронов» или любит шикарные фантастические иллюстрации.

Жуй. Номер 3

Долгожданное продолжение серии Джона Лэймана и Роба Гиллори. Почему долгожданное? Потому что оба предыдущих тома заслуженно попали в списки лучших комиксов года по версии «Мира фантастики» в 2015-м и 2016 годах. Читайте нашу рецензию, где наглядно описаны достоинства этого ирландского рагу из чёрного юмора, фантастики и обыгранных штампов полицейского боевика.

Тони и Тоня Чжуй — близнецы. Тони — цибопат: может получать экстрасенсорные впечатления от любой еды, включая части тела умерших… что очень кстати при работе детектива. А Тоня — цибо воянт: может, укусив живого человека, увидеть его будущее. И впереди у них ещё много историй из чокнутого мира, где кулинарные преступления — совсем не шутки.

Кому стоит ждать и читать: любителям чёрного юмора, пародий, нетривиальных сюжетов и едва заметных отсылочек.

Звёздные войны. Официальная коллекция комиксов. Том 25. Империя, часть 5

В 25-й том вошли 1, 2 и 3-й выпуски продолжения арки «В тени отцов» о приключениях Люка и Леи на планете Джабиим. Жители этой богатой ресурсами планеты десятилетиями боролись против гнёта Империи без помощи чужаков. Принцесса Лея надеется убедить джабиимцев присоединиться к Сопротивлению, представив им героя, уничтожившего Звезду Смерти. Но Люка Скайуокера встречают не ликованием, а яростью — джедая призывают к ответу за предательство, которое совершил его отец во время Войн клонов.

Также читателей ждёт возможность поближе познакомиться с Дартом Вейдером и имперской техникой устранения предателей в драматичной истории «Образцовый офицер». Завершают том пять выпусков арки об имперском офицере Янеке Санбере «Воевать не на той стороне», действие которой происходит через восемь месяцев после событий «Новой надежды».

Кому стоит ждать и читать: фанатам Империи и Дарта Вейдера. Серия «Империя» — бездонный кладезь информации о легендарных злодеях далёкой-далёкой галактики и уникальная возможность посмотреть на конфликт с другой стороны.

Звёздные войны. Официальная коллекция комиксов. Том 26. Мощь Силы

У поклонников игры The Force Unleashed и тех, кто давно хотел узнать подробности о «тёмной лошадке» старого канона «Звёздных войн», Старкиллере, появилась такая возможность. Двухтомник под одной обложкой содержит полную историю тайного ученика Дарта Вейдера и дополняет сюжет игры новыми подробностями. Над рисунками трудилась команда художников, известная работой над серией «Рыцари Старой Республики».

Кому стоит ждать и читать: всем, кому понравилась оригинальная игра.

Назад в будущее. Том 3. Кто такой Марти Макфлай?!

Марти возвращается из очередного приключения с доком Брауном и… не может понять, кто он такой. Его воспоминания о себе не совпадают с воспоминаниями друзей и родных, некий «временной друг» оставляет герою таинственные послания — словом, пространство и время снова в полнейшем хаосе. Доку и Марти предстоит во всём разобраться и выяснить, кто такой Марти Макфлай.

Кому стоит ждать и читать: поклонникам «Назад в будущее», которых не раздражают вольные продолжения.

Фэнтези и мистика

Dark Souls. Эпоха огня

Комикс перенесёт нас в эпоху, когда Лордран ещё не был уничтожен проклятием нежити. В центре сюжета — Серебряный рыцарь Аркон, воин армии Гвина, ищущий искупления.

Рисовал комикс наш соотечественник, цифровой художник Антон Кокарев. Ему отлично удалось передать эпичную и мрачную атмосферу мира Dark Souls.

Кому стоит ждать и читать: фанатам Dark Souls и любителям мрачного фэнтези.

Американские боги. Том 2. Я Ансель

После выхода сериала-экранизации роман Нила Геймана о богах среди нас получил новый виток популярности. Этот графический роман Крейга Рассела и Скотта Гамильтона — тоже адаптация изначальной книги, и весьма талантливая. Во втором томе Тень и Мистер Среда покидают «Дом на скале», чтобы продолжить своё путешествие по стране, завербовать новых союзников и готовиться к войне.

Кому стоит ждать и читать: и тем, кто давно любит «Американских богов», и тем, кто ещё не читал книгу.

Кортни Крамрин и ночные твари

Кортни Крамрин, мрачная девочка-подросток, вместе с родителями переезжает в особняк жуткого дядюшки-отшельника. Пока родители Кортни налаживают светскую жизнь, девочка старается подружиться с загадочными ночными тварями, населяющими дом.

У вас приятно ёкает сердце при упоминании «Битлджуса», «Маленькой мёртвой девочки Ленор» и «Руби Глум»? Поздравляю, во-первых, вы, скорее всего, подросток или старый гот, а во-вторых, вам наверняка понравятся комиксы про Кортни. Автор серии Тед Найфе ещё с конца 90-х зарекомендовал себя как специалист по комедийным «ужастикам» в духе Тима Бёртона.

Кому стоит ждать и читать: тем, кто любит дикие, но симпатичные страшные истории без лишней кровавости.

Воскресение Рэйчел. Том 2

Порядком задержавшееся продолжение независимой хоррор-серии Терри Мурра о девушке, вернувшейся из мёртвых. Прекрасная чёрно-белая графика и отсутствие всякой цензуры порадуют настоящих ценителей ужасов.

Рэйчел расследует обстоятельства собственной гибели и узнает, что в городке Мэнсон начали бушевать могущественные силы: демон Малус надеется привести в мир Антихриста, а Лилит хочет отомстить горожанам за казни над ведьмами, учинённые много лет назад. Осталось разобраться, какая роль во всём этом уготована самой Рэйчел.

Кому стоит ждать и читать: любителям изобретательных хорроров и необычных историй.

Артбук: Диабло III. Книга Каина На улице коллекционеров красивых артбуков праздник: «Диабло III. Книга Каина» — это восхитительный путеводитель по вселенной игры. В книге от лица Декарда Каина рассказывается о ключевых событиях Diablo 3, истории Санктуария, существах и устройстве мира игры Кому стоит ждать и читать: всем фанатам Diablo и тем, кто ценит атмосферные энциклопедии по вселенным.