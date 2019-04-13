Комиксов в России выходит всё больше, и одного дайджеста на них уже не хватает! Мы решили разделить наш рассказ о новинках на четыре части. В первую вошли традиционные фантастика и фэнтези, а эту мы посвятили супергероям. В этом месяце персонажи Marvel буквально доминируют.

«Алая Ведьма»: «Путь ведьм», «Мир колдовства», «Последний заговор»

Вся серия «Алая Ведьма» Джеймса Робинсона в одной книге. До этого на русском выходил лишь первый сборник в мягкой обложке, но, похоже, продолжения в таком формате ждать уже не стоит.

Ванда Максимофф путешествует по миру, чтобы узнать правду о своей семье. Ей предстоит сразиться с древними чудовищами и призраками инквизиторов, исцелить разбитое сердце и окунуться в собственные воспоминания.

Главная особенность «Алой Ведьмы» — почти над каждым из пятнадцати выпусков работали разные художники, из-за чего серия превращается в захватывающий калейдоскоп из авторских стилей.

Кому стоит ждать и читать: поклонникам необычных визуальных решений в комиксах и самого персонажа.

«Веном: Духи возмездия»

Мини-кроссовер Говарда Мэки представляет собой пламенный привет из комиксовых 90-х с перекачанными героями, обилием штриховки и претензией на брутальность. Если в детстве у вас были кассеты с мультсериалом о Человеке-пауке, то, вероятно, вы узнаете эту обложку.

Сюжет «Духов возмездия» сведет под Манхэттеном Венома, Призрачного Гонщика, Джону Блейза и даже Человека-паука. Вместе героям предстоит остановить загадочную угрозу, нависшую над городом, попутно чуть не поубивав друг друга. Классические иллюстрации Адама Куберта и Алекса Савюка прилагаются.

Кому стоит ждать и читать: всем, кто ностальгирует по девяностым и обожает воинственного симбионта.

«Вселенная Венома»

Когда Венома недостаточно, на помощь приходит комикс, в котором их на одной обложке уже штук семь. Во время обычной схватки с Джеком-Фонарщиком Эдди Брок переносится в другой мир, где узнает, что за Веномами началась настоящая охота. Необычные создания, называемые ядами, преследуют и убивают их всюду. У собравшего отряд из супергероев-симбиотов Брока теперь есть только один выход — начать контрнаступление в надежде отыскать путь обратно в свой мир.

Кому стоит ждать и читать: тем, кто безумно любит симбионта и всё, что с ним связано.

«Вселенная Marvel против Карателя»

Во время обычного рейда Фрэнк Касл случайно выпускает на свободу неизвестный патогенный вирус, превративший людей и героев в кровожадных людоедов. Теперь только он с иммунитетом к вирусу способен дать отпор ордам чудовищ и искоренить эту заразу. Но это означает, что ему придется устранить лучших и худших представителей вселенной Marvel, включая тяжеловесов вроде Человека-паука, Дэдпула, Венома и Тора.

Комикс написан Джонатаном Мэйберри и нарисован неповторимым Гораном Парловым, который очень точно передаёт характер Карателя и гнетущую атмосферу окружающего мира.

Кому стоит ждать и читать: любителям Карателя, постапокалипсиса и жестокости в супергеройских комиксах.

«Отряд Х. Секс + Насилие»

Ещё один подарок любителям контента для взрослых в супергеройских комиксах. Когда переходишь дорогу Гильдии убийц и Руке, шансов выжить практически нет. Даже у Домино. Но появление Росомахи стремительно меняет расклад сил. Главная фишка комикса — яркий и реалистичный стиль Габриэля дель’Отто, который просто упивается, рисуя боевые сцены, летящие во все стороны отрубленные конечности и литры крови.

Кому стоит ждать и читать: тем, кто любит два слагаемых из названия комикса и кому понравился рисунок на обложке.

«Гвен-Паук». Тома 3 и 4

Гвен-Паук из оскароносного мультфильма «Человек-паук. Через вселенные» пришлась по душе многим. И это незамедлительно привело к выпуску её персональной серии на русском. На западе серия была очень тепло принята публикой ещё до выхода мультфильма. В апреле выходят сразу два тома.

Калейдоскоп событий третьего и четвёртого сборников пронесет Гвен по необычным местам и познакомит с целой плеядой персонажей: от новой Росомахи Лори Кинн до Мэтта Мёрдока, Женщины-паука, Шёлк и даже Свин-Паука.

Кому стоит ждать и читать: тем, кто любит яркую современную супергероику или хочет познакомиться с Гвен-Пауком (с нулевого тома, разумеется).

«Marvel. Официальная коллекция комиксов». Том 139. «Крестовый поход Бесконечности». Книга 1

Продолжение классической космической «Саги Бесконечности» Джима Старлина. Изгнав из себя злое и доброе начало, чтобы стать достойным статуса божества, Адам Варлок не предполагал, к каким последствиям это приведёт. Его злое начало — Магус — было нейтрализовано после событий Войны Бесконечности, но теперь героям предстоит столкнуться с его доброй сущностью — Богиней, которая оказалась даже ещё более опасной.

Кому стоит ждать и читать: тем, кто любит глобальные космические баталии вселенной Marvel и уже прочитал предыдущие части.

«Супергерои Marvel. Официальная коллекция». Том 8. «Чёрная Пантера»

Новый том второй «персональной» коллекции Ашет посвящен Чёрной Пантере. Под обложкой собраны первые появления Т’Чалы в классической «Фантастической четвёрке» Стэна Ли и Джека Кирба и мини-серия Джеймса Аарона «Чёрная Пантера. Тайное вторжение». Комикс Аарона относится к одноименному глобальному событию про вторжение скруллов.

Кому стоит ждать и читать: всем, кто хочет познакомиться с королем Ваканды.

«Современные Мстители». Том 1. «Следующее поколение»

Новый подход к когда-то популярной серии «Альтимейтс» о Мстителях в полностью перезагруженной и осовремененной вселенной Марвел. Ник Фьюри с лицом Сэмюэля Л. Джексона как раз отсюда. Здесь Мстители больше походят на Отряд самоубийц, а никак не на привычных нам героев. Все проблемы тут злее, агрессивнее и жёстче. За сценарий отвечает Марк Миллар, так что удивляться не приходится.

Кому стоит ждать и читать: тем, кому до сих пор нравятся альтимейт-вселенная и стиль Марка Миллара.

«Мстители. Начало»

Переосмысление происхождения команды Мстителей для современных читателей. Локи, скрывающийся в тени, управляет новоявленной командой Мстителей, старательно сея раздор и недоверие. Он заставляет товарищей сомневаться друг в друге, когда они отправляются в погоню за Халком. Теперь, когда в сплоченной команде появились трещины, не уничтожат ли они себя до того, как найдут настоящего злодея?

Кому стоит ждать и читать: тем, кто мало знаком с Мстителями из комиксов и хочет побольше узнать о них перед выходом нового фильма.

«Люди Икс: Худший из людей Икс»

Комикс написал Макс Бемис, фронтмен группы Say Anything. «Худший из людей Икс» рассказывает о Бэйли Хоскинсе, который неожиданно узнаёт, что он мутант. Вот только силы его совершенно бесполезны и вряд ли помогут пареньку, который не может познакомиться с девушкой и найти себе хобби, стать новым Человеком-пауком. Местами смешная, местами серьёзная, а иногда и грустная история, под завязку наполненная культурными отсылками и параллелями с реальной жизнью.

Кому стоит ждать и читать: тем, кто не любит комиксы про старое доброе ультранасилие, а предпочитает погрустить с улыбкой на лице.

Переносы с прошлого месяца Вы читали о них в предыдущем дайджесте, но они подзадержались: «Классика Marvel. Фантастическая четвёрка» «Удивительный Человек-паук. Омнибус» «Аватар: Легенда об Аанге. Том 5. Север и Юг» «Песочный человек. Том 9. Милостивые»