Новые комиксы для детей: май 2019 Дарья Беленкова и Борис Блинохватов 19.05.2019 Комиксы 243 1 минута на чтение Завершает нашу подборку комиксов мая материал про комиксы для детей. Впрочем, лучшие из них могут оказаться интересны и взрослым. «Удивительный волшебник из страны Оз» Хоть в России по-прежнему многим роднее «Волшебник Изумрудного города» Волкова и девочка Элли, с оригиналом, «Волшебником из страны Оз» Фрэнка Л. Баума, ознакомиться однозначно стоит. Эта комикс-адаптация Marvel уже признана классической и станет прекрасным поводом снова пройтись по дороге из желтого кирпича или провести по ней впервые младшее поколение. Слегка безумная, яркая графика Скотти Янга как нельзя лучше отражает странный и волшебный мир Баума. «Софи и фантастические животные» Новый комикс для детей от сценариста «Дневников Вишенки» — одного из самых успешных европейских комиксов в России. Главная героиня Софи — ветеринар, но лечит она не кошечек и собачек, а самых разных фантастических животных. Вылечить тролля от зуда на голове или феникса от простуды — это всё к ней. Вместе со своим котом и помощником Манеки она готова отправиться куда угодно, чтобы помочь сказочным существам в беде! В российском издании комикса под обложкой вы найдёте сразу две оригинальные истории. В первой Софи предстоит раскрыть тайну господина гаргульи, который почему-то вертится на постаменте и обливает прохожих. А во второй — узнать, почему единороги стали вести себя агрессивно и нападать на жителей ближайшей деревни. «Эмиль и Марго. Том 3. Ветер свободы» Третий сборник коротких комиксов о приключениях озорных принца и принцессы в замке, вокруг которого живёт множество дружелюбных, но проказливых монстриков: то превратят фонтан в гигантское мороженое, то заставят птиц мяукать, а кошек чирикать, ну или просто устроят кавардак на радость Эмилю и Марго и к ужасу гувернантки мадемуазель Дисциплинды, которая на дух не переносит монстров. Добрые и смешные истории описывают ситуации, знакомые каждому ребёнку: принц и принцесса учатся в школе, убираются в комнате и празднуют Рождество. Но любое обычное дело становится интереснее, если в него добавить чуточку волшебства. «Путешествие к центру Земли. Классика в комиксах» Книги Жюля Верна в представлении не нуждаются. Графический роман-адаптация доступно пересказывает историю экспедиции к центру Земли для юных читателей. Более взрослых любителей комиксов может заинтересовать реалистичный рисунок Фридерики Гарсия. «Рони, дочь разбойника. Том 4. Водопад» «Водопад» — четвёртый комикс по сериальной экранизации знаменитой книги Астрид Линдгрен от не менее знаменитой студии Ghibli. Небывало тёплое лето пришло в северный лес. Рони и Бирк дни напролёт проводят на реке. Но она таит в себе опасность: никому ещё не удавалось проплыть мимо бурного водоворота и остаться в живых. Главное — не пересечь рубеж, после которого вода с грохотом срывается вниз смертельным потоком… Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Дарья БеленковаГик, стимпанк, геймер, умница, красавица, скромняша. Пишет о фантастике во всех её проявлениях.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: