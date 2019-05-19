Новые комиксы для детей: май 2019

Завершает нашу подборку комиксов мая материал про комиксы для детей. Впрочем, лучшие из них могут оказаться интересны и взрослым.

«Удивительный волшебник из страны Оз»

Хоть в России по-прежнему многим роднее «Волшебник Изумрудного города» Волкова и девочка Элли, с оригиналом, «Волшебником из страны Оз» Фрэнка Л. Баума, ознакомиться однозначно стоит.

Эта комикс-адаптация Marvel уже признана классической и станет прекрасным поводом снова пройтись по дороге из желтого кирпича или провести по ней впервые младшее поколение. Слегка безумная, яркая графика Скотти Янга как нельзя лучше отражает странный и волшебный мир Баума.

«Софи и фантастические животные»

Новый комикс для детей от сценариста «Дневников Вишенки» — одного из самых успешных европейских комиксов в России. Главная героиня Софи — ветеринар, но лечит она не кошечек и собачек, а самых разных фантастических животных. Вылечить тролля от зуда на голове или феникса от простуды — это всё к ней. Вместе со своим котом и помощником Манеки она готова отправиться куда угодно, чтобы помочь сказочным существам в беде!

В российском издании комикса под обложкой вы найдёте сразу две оригинальные истории. В первой Софи предстоит раскрыть тайну господина гаргульи, который почему-то вертится на постаменте и обливает прохожих. А во второй — узнать, почему единороги стали вести себя агрессивно и нападать на жителей ближайшей деревни.

«Эмиль и Марго. Том 3. Ветер свободы»

Третий сборник коротких комиксов о приключениях озорных принца и принцессы в замке, вокруг которого живёт множество дружелюбных, но проказливых монстриков: то превратят фонтан в гигантское мороженое, то заставят птиц мяукать, а кошек чирикать, ну или просто устроят кавардак на радость Эмилю и Марго и к ужасу гувернантки мадемуазель Дисциплинды, которая на дух не переносит монстров.

Добрые и смешные истории описывают ситуации, знакомые каждому ребёнку: принц и принцесса учатся в школе, убираются в комнате и празднуют Рождество. Но любое обычное дело становится интереснее, если в него добавить чуточку волшебства.

«Путешествие к центру Земли. Классика в комиксах»

Книги Жюля Верна в представлении не нуждаются. Графический роман-адаптация доступно пересказывает историю экспедиции к центру Земли для юных читателей. Более взрослых любителей комиксов может заинтересовать реалистичный рисунок Фридерики Гарсия.

«Рони, дочь разбойника. Том 4. Водопад»

«Водопад» — четвёртый комикс по сериальной экранизации знаменитой книги Астрид Линдгрен от не менее знаменитой студии Ghibli.

Небывало тёплое лето пришло в северный лес. Рони и Бирк дни напролёт проводят на реке. Но она таит в себе опасность: никому ещё не удавалось проплыть мимо бурного водоворота и остаться в живых. Главное — не пересечь рубеж, после которого вода с грохотом срывается вниз смертельным потоком…