«Сквозь снег»: комикс о губительном и спасительном прогрессе

Экологическая катастрофа превратила Землю в царство снега и льда. Немногие выжившие успели спастись в уникальном поезде, который безостановочно кружит по планете. Жизнь в поезде представляет собой общество в миниатюре: есть угнетатели и угнетаемые. Революция неизбежна, но не лишит ли она человечество шансов на выживание?

Ты ждешь поезда. Поезда, который увезет тебя далеко. Ты знаешь, куда хотела бы поехать, но куда увезет поезд — не знаешь. Но тебе все равно, потому что мы вместе. «Начало»

Le Transperceneige Жанр: постапокалипсис

Сценаристы: Жак Лоб, Бенжамин Легран

Художник: Жан-Марк Рошетт

Выход оригинала: 1982, 1999, 2000

Издательство: «Питер», 2020

Моя первая ассоциация со словом «поезд» — надежность. Поезда не сворачивают с маршрутов, ходят по расписанию и очень редко терпят крушения. Поезд — один из символов комфорта, который приносит цивилизация. В графическом романе Жака Лоба «Сквозь снег» поезд стал ее последним оплотом. «Рассекающий снег», гигантский состав на тысячу и один вагон, вместил в себя остатки человечества после глобального катаклизма, похоронившего планету под снегом.

Чудесный поезд и его Вечный Двигатель заменили собой все прежние религии. Нет больше деления по национальному признаку, только по признаку достатка. Богачи живут в вагонах поближе к локомотиву, средний класс, как и положено, посередине. А грузовые вагоны, не рассчитанные на проживание людей, превратились в гетто, где новые люмпены буквально стоят на головах друг у друга, чахнут от болезней и опускаются до каннибализма. Социальная стратификация здесь жестче, чем в древней Индии, переход из вагона в вагон сложнее, чем из касты в касту.

Но одинокому беженцу с юга поезда Пролоффу все же удается пробраться в середину и не погибнуть. Устранить его по-тихому не удается — о Пролоффе узнает инициативная группа защитников прав «южан». К нему в купе-изолятор пробирается их представитель Аделина, которую закрывают с Пролоффом, чтобы она не стала потенциальным разносчиком южных хворей. О беженце и его новой подруге узнают на самом верху, или, если угодно, в самой голове. Сам президент «Рассекающего снег» хочет встретиться с Пролоффом и Аделиной как с представителями низших социальных классов и заручиться их поддержкой для решения общих проблем. А для встречи с ним надо пройти поезд насквозь.

Двадцатый век подарил миру множество сценариев постапокалипсиса, и планета, превратившаяся в снежную пустыню, не кажется самым страшным из них. Как правило, такие истории рассказывают не о причинах катастрофы или вариантах ее устранения, а о людях. Люди здесь живые: смеются, ссорятся, мечтают о большем и боятся за свою шкуру. Пролофф чуть выделяется на общем фоне. Несгибаемая воля ведет его через весь поезд, а воспоминания о гетто подгоняют. Он обнаруживает, что жизнь в первых вагонах действительно такова, какой ее представляют бедняки, — деликатесы, алкоголь, разврат и даже библиотека. Но и принятие в этот мир не приносит ему покоя: он хочет пробраться к локомотиву и Вечному Двигателю любой ценой.

«Сквозь снег» вышел в 1982 году, но все еще шокирующе актуален. Поезда до сих пор один из основных видов транспорта. Угроза экологических катастроф и пропасть между богатством и бедностью никуда не исчезли. Жак Лоб скончался в 1990 году, но его работу продолжил Бенжамин Легран вместе с художником серии Жан-Марком Рошеттом. Легран написал комиксы «Странник» и «Переправа», где развил идеи Лоба и вплёл в них собственные новации. В этих историях он переносит действие еще дальше в будущее, пересаживая читателя в преемника «Рассекающего снег», «Ледокол».

Человечество приспособилось к новой реальности, насколько возможно, и задумывается уже не только о выживании, но и о культуре. В поезде появились телешоу, есть художник, создающий путешествия в виртуальной реальности, а лихие ребята, называемые странниками, облачаются в скафандры и выискивают в ледяных руинах ценности для частных коллекций. Процветает культ Вечного Двигателя. Но нет конца жестокой зиме. Сможет ли человечество вечно оставаться в движущейся тюрьме, пусть и высокотехнологичной? Надолго ли хватит ресурсов? Выдержит ли обледенелая железная дорога?

Лоб был не слишком оптимистичен на этот счет. Разделяет его взгляды и Легран. «Сквозь снег» — история о том, что природа и цивилизация не могут сосуществовать. Местами комикс отступает от реалистичности в пользу символов, подчеркивающих, что человечество само положило голову на рельсы прогресса. Здесь можно усмотреть дуализм: без технической революции не было бы спасительного поезда, но не было бы и катастрофы, окрасившей Землю в белое. Планеты мы практически не видим, теперь наш мир ограничен пространством поезда. Черно-белая палитра и вездесущие прямые линии задают настроение, которое не улетучивается до последних страниц: это не безысходность, а скорее пессимистичная созерцательность.

Жак Лоб умер тридцать лет назад, но вектор развития цивилизации не настолько сменился, чтобы сегодня называть его комикс слишком мрачным. Огромная заслуга в том, чтобы сделать историю, написанную двумя авторами, цельной, принадлежит Жан-Марку Рошетту. За эволюцией его стиля увлекательно наблюдать на протяжении всей книги. А на последних страницах комикса можно найти рисунки Рошетта, сделанные для фильма «Сквозь снег» 2013 года.

Наверное, нужно благодарить за издание графического романа на русском и этот фильм, и свежий сериал от Netflix. Издание получилось отличным — вся серия под одной обложкой, страницы такие плотные, что кажется, будто перелистываешь две сразу. Французские комиксы на русском — все еще экзотика, и остается надеяться, что «Сквозь снег» пробьет торосы скептицизма и ослепит не знакомых с европейскими комиксами читателей своим великолепием.