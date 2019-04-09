Друзья, вы у нас уже как-то спрашивали, что там с нашим YouTube-каналом. Рады рассказать, что постепенно начинаем его реанимировать — и вот сперва представляем вам 30-секундную презентацию о нас любимых.

Считайте ролик небольшим превью всех трёх вышедших номеров за 2019 год.

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