Друзья, вы у нас уже как-то спрашивали, что там с нашим YouTube-каналом. Рады рассказать, что постепенно начинаем его реанимировать — и вот сперва представляем вам 30-секундную презентацию о нас любимых.
Считайте ролик небольшим превью всех трёх вышедших номеров за 2019 год.
Печатную версию спрашивайте в магазинах Hobby Games.
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