Друзья, вы у нас уже как-то спрашивали, что там с нашим YouTube-каналом. Рады рассказать, что постепенно начинаем его реанимировать — и вот сперва представляем вам 30-секундную презентацию о нас любимых.

Считайте ролик небольшим превью всех трёх вышедших номеров за 2019 год.

Печатную версию спрашивайте в магазинах Hobby Games.

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Мир фантастики №187 (апрель 2019)

 01.04.2019

Боевой номер. Рассказываем про экзоскелеты и пилотируемые полёты, Навсикаю и Макса фон Сюдова, боевых роботов BattleTech и мир Devil May Cry.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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