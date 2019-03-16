Сегодня в нашей рубрике «Косплей» Царевна Несмеяна из авторского проекта художника и писателя Романа Папсуева «Сказки Старой Руси». В этом мире она поленица, которая командует целой ратью и много пьёт.
О своём необычном проекте, по которому совсем скоро будут снимать фильм, Роман Папсуев рассказывал нам на одном из наших стримов.
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Мы пригласили в студию отечественного художника Романа Папсуева и обсудили его артбук «Сказки старой Руси», а также поговорили о древнерусской мифологии.
Несмеяна — иностранка, дочка царя одного из небольших пограничных государств Руси. Своим упорством и усидчивостью добилась высокого положения в армии Великого Княза и стала военачальницей, командующей выборной ратью. В совершенстве владеет всеми видами оружия, но предпочитает двуручный меч. Её смех всегда сопровождается неконтролируемым приступом боевой ярости. В остальное время она молчаливая, замкнутая и мрачная.
Косплеер: Дарья Виноградова
Фотографии, ретушь: Виктория Романова
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