Сегодня в нашей рубрике «Косплей» Царевна Несмеяна из авторского проекта художника и писателя Романа Папсуева «Сказки Старой Руси». В этом мире она поленица, которая командует целой ратью и много пьёт.

О своём необычном проекте, по которому совсем скоро будут снимать фильм, Роман Папсуев рассказывал нам на одном из наших стримов.

Смотрите также «Сказки старой Руси» и художник Роман Папсуев в ток-шоу «Мир фантастики. Live» Мы пригласили в студию отечественного художника Романа Папсуева и обсудили его артбук «Сказки старой Руси», а также поговорили о древнерусской мифологии.

Царевна Несмеяна

Несмеяна — иностранка, дочка царя одного из небольших пограничных государств Руси. Своим упорством и усидчивостью добилась высокого положения в армии Великого Княза и стала военачальницей, командующей выборной ратью. В совершенстве владеет всеми видами оружия, но предпочитает двуручный меч. Её смех всегда сопровождается неконтролируемым приступом боевой ярости. В остальное время она молчаливая, замкнутая и мрачная.

Косплеер: Дарья Виноградова

Фотографии, ретушь: Виктория Романова