Сегодня в нашей рубрике «Косплей» Царевна Несмеяна из авторского проекта художника и писателя Романа Папсуева «Сказки Старой Руси». В этом мире она поленица, которая командует целой ратью и много пьёт.

О своём необычном проекте, по которому совсем скоро будут снимать фильм, Роман Папсуев рассказывал нам на одном из наших стримов.

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Царевна Несмеяна

Несмеяна — иностранка, дочка царя одного из небольших пограничных государств Руси. Своим упорством и усидчивостью добилась высокого положения в армии Великого Княза и стала военачальницей, командующей выборной ратью. В совершенстве владеет всеми видами оружия, но предпочитает двуручный меч. Её смех всегда сопровождается неконтролируемым приступом боевой ярости. В остальное время она молчаливая, замкнутая и мрачная.

Косплеер: Дарья Виноградова 

Фотографии, ретушь: Виктория Романова 

Косплей: Царевна Несмеяна из «Сказок Старой Руси» Романа Папсуев Косплей: Царевна Несмеяна из «Сказок Старой Руси» Романа Папсуев 1 Косплей: Царевна Несмеяна из «Сказок Старой Руси» Романа Папсуев 2 Косплей: Царевна Несмеяна из «Сказок Старой Руси» Романа Папсуев 3 Косплей: Царевна Несмеяна из «Сказок Старой Руси» Романа Папсуев 4

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
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