Неожиданный анонс второй части культового шутера стал поводом для многочисленных шуток, переделок логотипа и ностальгических воспоминаний. Геймеры и пользователи радуются приятной новости, но во многом относятся к выходу игры довольно скептически.

Одни заговорили о выходе других долгожданных (и не очень) продолжений:

Кто-то вспомнил о крайне популярном сетевом режиме «Королевская битва»:

Стилизованная надпись-логотип второй части стала отдельным мемом:

Отдельным поводом для шуток стала печально известная расторопность разработчиков. Выход игры переносили несколько раз, и когда оригинальный S.T.A.L.K.E.R. увидел свет, то выглядел уже несколько устаревшим:

S.T.A.L.K.E.R. 2: уже пошли первые мемы, шутки и опасения 1 S.T.A.L.K.E.R. 2: уже пошли первые мемы, шутки и опасения 2

 

S.T.A.L.K.E.R. 2: уже пошли первые мемы, шутки и опасения 4

Кому-то шрифт логотипа напомнил о концовке «Войны бесконечности».

S.T.A.L.K.E.R. 2: уже пошли первые мемы, шутки и опасения 5

Многие пользователи выразили и невосторженное мнение. Одни уверены, что игра точно выйдет позже указанной даты. Другие вспомнили, что третьи «Казаки» от той же студии были встречены довольно прохладно — хотя казалось бы, тоже возвращение культовой серии.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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