Неожиданный анонс второй части культового шутера стал поводом для многочисленных шуток, переделок логотипа и ностальгических воспоминаний. Геймеры и пользователи радуются приятной новости, но во многом относятся к выходу игры довольно скептически.
Только я спать собралась, а тут pic.twitter.com/BZB4yxBlgG
— Amiko (@Amiko_chan) May 15, 2018
Одни заговорили о выходе других долгожданных (и не очень) продолжений:
— Mikhail Shevkun (@MWorldII) May 15, 2018
Кто-то должен был pic.twitter.com/gFNunlvX0H
— Алексей (@3om6o6ep) May 15, 2018
Lada Racing Club 2 выйдет в 2022-м. Статья в обновлённой Стране Игр уже согласовывается.
— Dmitriy Zombak (@zombak) May 15, 2018
Кто-то вспомнил о крайне популярном сетевом режиме «Королевская битва»:
Чем всё в итоге закончится pic.twitter.com/fFe54vGlZP
— Max Zareckiy (@shaikhulud) May 15, 2018
Стилизованная надпись-логотип второй части стала отдельным мемом:
— TopoR (@TopoRUS) May 15, 2018
— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) May 15, 2018
— ПСИХОТРОННЫЙ ЦЕНТР (@lishainik) May 15, 2018
Отдельным поводом для шуток стала печально известная расторопность разработчиков. Выход игры переносили несколько раз, и когда оригинальный S.T.A.L.K.E.R. увидел свет, то выглядел уже несколько устаревшим:
Кому-то шрифт логотипа напомнил о концовке «Войны бесконечности».
Многие пользователи выразили и невосторженное мнение. Одни уверены, что игра точно выйдет позже указанной даты. Другие вспомнили, что третьи «Казаки» от той же студии были встречены довольно прохладно — хотя казалось бы, тоже возвращение культовой серии.
Цепь событий вижу такую:
* GSC пришло письмо что домен сегодня последний день работает
* Вспомнили что такой домен есть
* Ну ладно, придётся продлить
* Раз домен продлили то можно и игру анонсировать, не пропадать же деньгам pic.twitter.com/Zg7Ld3RloX
— Отвратительные дегенератские твиты (@turbojedi) May 15, 2018
Релиз в 21м лол
Те кто доживет, позавидуют мертвым
— Дмитро Веселов (@grayraw) May 15, 2018
Также напомню, что первый "Сточкер" анонсировали в 2001-м и обещали выпустить в 2003-м; реальная дата релиза — 2007. С новой игрой экстраполируйте сами, а я пойду "Корсаров 4" ждать, у них шансов больше.
— Svyatoslav Torick (@retropcan) May 15, 2018
А теперь серьёзно — Казаки 3 были ну такие. Кто делает игру всё ещё непонятно.
Жаль сделка с Bethesda оборвалась. От них было бы интересно увидеть проект.
— Mikhail Shevkun (@MWorldII) 15 мая 2018 г.
Я не очень верю в создателей Казаков 3 и вам не сильно советую.
— Max Zareckiy (@shaikhulud) May 15, 2018
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