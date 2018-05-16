Неожиданный анонс второй части культового шутера стал поводом для многочисленных шуток, переделок логотипа и ностальгических воспоминаний. Геймеры и пользователи радуются приятной новости, но во многом относятся к выходу игры довольно скептически.

Только я спать собралась, а тут pic.twitter.com/BZB4yxBlgG — Amiko (@Amiko_chan) May 15, 2018

Одни заговорили о выходе других долгожданных (и не очень) продолжений:

Lada Racing Club 2 выйдет в 2022-м. Статья в обновлённой Стране Игр уже согласовывается. — Dmitriy Zombak (@zombak) May 15, 2018

Кто-то вспомнил о крайне популярном сетевом режиме «Королевская битва»:

Чем всё в итоге закончится pic.twitter.com/fFe54vGlZP — Max Zareckiy (@shaikhulud) May 15, 2018

Стилизованная надпись-логотип второй части стала отдельным мемом:

Отдельным поводом для шуток стала печально известная расторопность разработчиков. Выход игры переносили несколько раз, и когда оригинальный S.T.A.L.K.E.R. увидел свет, то выглядел уже несколько устаревшим:

Кому-то шрифт логотипа напомнил о концовке «Войны бесконечности».

Многие пользователи выразили и невосторженное мнение. Одни уверены, что игра точно выйдет позже указанной даты. Другие вспомнили, что третьи «Казаки» от той же студии были встречены довольно прохладно — хотя казалось бы, тоже возвращение культовой серии.

Цепь событий вижу такую: * GSC пришло письмо что домен сегодня последний день работает

* Вспомнили что такой домен есть

* Ну ладно, придётся продлить

* Раз домен продлили то можно и игру анонсировать, не пропадать же деньгам pic.twitter.com/Zg7Ld3RloX — Отвратительные дегенератские твиты (@turbojedi) May 15, 2018

Релиз в 21м лол

Те кто доживет, позавидуют мертвым — Дмитро Веселов (@grayraw) May 15, 2018

Также напомню, что первый "Сточкер" анонсировали в 2001-м и обещали выпустить в 2003-м; реальная дата релиза — 2007. С новой игрой экстраполируйте сами, а я пойду "Корсаров 4" ждать, у них шансов больше. — Svyatoslav Torick (@retropcan) May 15, 2018

А теперь серьёзно — Казаки 3 были ну такие. Кто делает игру всё ещё непонятно. Жаль сделка с Bethesda оборвалась. От них было бы интересно увидеть проект. — Mikhail Shevkun (@MWorldII) 15 мая 2018 г.

Я не очень верю в создателей Казаков 3 и вам не сильно советую. — Max Zareckiy (@shaikhulud) May 15, 2018