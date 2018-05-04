3 мая в российский прокат вышла «Война бесконечности» — главный супергеройский блокбастер Marvel, в котором собрались практически все персонажи Киновселенной. Фильм определённо удался, а его невероятная концовка до глубины души шокирует поклонников вселенной.

Разумеется, такая картина не могла не породить десятки и сотни прекрасных мемов, которые мгновенно распространились по Сети. Мы решили собрать самые запоминающиеся из них.

Спойлер

Осторожно, спойлеры!

Осторожно, спойлеры! Многие мемы отсылают к важным событиям фильма, так что если вы хотите их избежать, то лучше почитайте, какие сериалы посмотреть в мае.

Похоже, следующая часть «Мстителей» будет называться как-то так.

Пасьянс и пепел. Держите лучшие мемы по «Войне бесконечности» 1

В фильме нет ни Человека-муравья, ни Соколиного Глаза

Пасьянс и пепел. Держите лучшие мемы по «Войне бесконечности» 3

Стражи галактики крайне впечатлились Тором. Их сцена знакомства — одна из самых смешных в фильме

Пасьянс и пепел. Держите лучшие мемы по «Войне бесконечности» 5
Пасьянс и пепел. Держите лучшие мемы по «Войне бесконечности» 6

Эти вещи постоянно исчезают, когда ты нуждаешься в них больше всего

Пасьянс и пепел. Держите лучшие мемы по «Войне бесконечности» 12

Звёздному Лорду досталось от фанатов из-за его поступков

Пасьянс и пепел. Держите лучшие мемы по «Войне бесконечности» 14

«Ракета — кролик. Переубедите меня»

Художник Чилик по своему прокомментировал картину:

Львиная доля мемов посвящена финальной сцене, когда Танос привёл в исполнении свой ужасающий план. Половина населения Земли исчезла, рассеявшись в виде чёрной пыли, — в том числе и главные супергерои.

Пасьянс и пепел. Держите лучшие мемы по «Войне бесконечности» 2
Пасьянс и пепел. Держите лучшие мемы по «Войне бесконечности» 4

Когда ты впервые смотришь на тест и понимаешь, что ничего не знаешь. Фраза «I don’t feel so good» — последние слова Питера Паркера

Пасьянс и пепел. Держите лучшие мемы по «Войне бесконечности» 8 Пасьянс и пепел. Держите лучшие мемы по «Войне бесконечности» 9 Пасьянс и пепел. Держите лучшие мемы по «Войне бесконечности» 10

И даже вспомнили события веб-комикса Ctrl+Alt+Del

Пасьянс и пепел. Держите лучшие мемы по «Войне бесконечности» 11

А какой у вас любимый персонаж «Войны бесконечности»?

Пасьянс и пепел. Держите лучшие мемы по «Войне бесконечности» 13 Пасьянс и пепел. Держите лучшие мемы по «Войне бесконечности» 15
Пасьянс и пепел. Держите лучшие мемы по «Войне бесконечности» 16

Партийного деятеля Николая Ежова стёрли с фотографии после того, как его расстреляли в 1939 году

Кто-то скорбит по отменённой фэнтезийной игре Scalebound:

Пасьянс и пепел. Держите лучшие мемы по «Войне бесконечности» 17

Развлекательный портал 9GAG тоже в теме:

Пасьянс и пепел. Держите лучшие мемы по «Войне бесконечности» 21

Краткий итог со всеми спойлерами:

Пасьянс и пепел. Держите лучшие мемы по «Войне бесконечности»!

А вот это они зря…

Пасьянс и пепел. Держите лучшие мемы по «Войне бесконечности» 18

Мем с Джоном Уиком можно считать приквелом к вот этому комиксу:

Пасьянс и пепел. Держите лучшие мемы по «Войне бесконечности» 19

В качестве бонуса — краткий пересказ «Войны бесконечности»:

Пасьянс и пепел. Держите лучшие мемы по «Войне бесконечности» 20

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Кот-редактор
Кот-редактор
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