3 мая в российский прокат вышла «Война бесконечности» — главный супергеройский блокбастер Marvel, в котором собрались практически все персонажи Киновселенной. Фильм определённо удался, а его невероятная концовка до глубины души шокирует поклонников вселенной.
Разумеется, такая картина не могла не породить десятки и сотни прекрасных мемов, которые мгновенно распространились по Сети. Мы решили собрать самые запоминающиеся из них.
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Осторожно, спойлеры!Осторожно, спойлеры! Многие мемы отсылают к важным событиям фильма, так что если вы хотите их избежать, то лучше почитайте, какие сериалы посмотреть в мае.
Похоже, следующая часть «Мстителей» будет называться как-то так.
– танос выйдет?
– нет, он наказан
– а скиньте гамору
— зигуля твøей мамуле (@Edinorog_Frenk) May 3, 2018
Художник Чилик по своему прокомментировал картину:
— Чилик (@Chilikto) May 3, 2018
Чтоб не наткнуться на спойлеры к Мстителям, закрыл интернет и начал раскладывать разные виды пасьянса. Паук разложился.
— Чилик (@Chilikto) May 3, 2018
Львиная доля мемов посвящена финальной сцене, когда Танос привёл в исполнении свой ужасающий план. Половина населения Земли исчезла, рассеявшись в виде чёрной пыли, — в том числе и главные супергерои.
И даже вспомнили события веб-комикса Ctrl+Alt+Del
А какой у вас любимый персонаж «Войны бесконечности»?
сукаааа pic.twitter.com/0SYG4HQvOe
— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) May 4, 2018
Кто-то скорбит по отменённой фэнтезийной игре Scalebound:
Развлекательный портал 9GAG тоже в теме:
— ᒪ🍭ᒪ'Kᗩ (@LolliDiMe) May 4, 2018
1991, colorized pic.twitter.com/UY7XROJVFt
— Отвратительные дегенератские твиты (@turbojedi) May 3, 2018
“henry… i don’t feel so well” pic.twitter.com/ZcI3tBjPCk
— a a d j e (@cavillsass) May 1, 2018
опасай тес ь сп о й л е р о в
опаса йте сь с по й л е р о в
опасайте сь сп ой л е р о в
опа сайте сь с по й л е р о в
опасай те сь с по йл е р о в
опасайт ес ь сп ой л е р о в
— Таинственный хардкор (@nik_aragua) May 4, 2018
Краткий итог со всеми спойлерами:
А вот это они зря…
Мем с Джоном Уиком можно считать приквелом к вот этому комиксу:
В качестве бонуса — краткий пересказ «Войны бесконечности»:
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