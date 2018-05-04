3 мая в российский прокат вышла «Война бесконечности» — главный супергеройский блокбастер Marvel, в котором собрались практически все персонажи Киновселенной. Фильм определённо удался, а его невероятная концовка до глубины души шокирует поклонников вселенной.

Разумеется, такая картина не могла не породить десятки и сотни прекрасных мемов, которые мгновенно распространились по Сети. Мы решили собрать самые запоминающиеся из них.

Осторожно, спойлеры! Осторожно, спойлеры! Многие мемы отсылают к важным событиям фильма, так что если вы хотите их избежать, то лучше почитайте, какие сериалы посмотреть в мае

Похоже, следующая часть «Мстителей» будет называться как-то так.

– танос выйдет?

– нет, он наказан

– а скиньте гамору — зигуля твøей мамуле (@Edinorog_Frenk) May 3, 2018

Художник Чилик по своему прокомментировал картину:

Чтоб не наткнуться на спойлеры к Мстителям, закрыл интернет и начал раскладывать разные виды пасьянса. Паук разложился. — Чилик (@Chilikto) May 3, 2018

Львиная доля мемов посвящена финальной сцене, когда Танос привёл в исполнении свой ужасающий план. Половина населения Земли исчезла, рассеявшись в виде чёрной пыли, — в том числе и главные супергерои.

И даже вспомнили события веб-комикса Ctrl+Alt+Del

А какой у вас любимый персонаж «Войны бесконечности»?

Кто-то скорбит по отменённой фэнтезийной игре Scalebound:

Развлекательный портал 9GAG тоже в теме:

“henry… i don’t feel so well” pic.twitter.com/ZcI3tBjPCk — a a d j e (@cavillsass) May 1, 2018

опасай тес ь сп о й л е р о в

опаса йте сь с по й л е р о в

опасайте сь сп ой л е р о в

опа сайте сь с по й л е р о в

опасай те сь с по йл е р о в

опасайт ес ь сп ой л е р о в — Таинственный хардкор (@nik_aragua) May 4, 2018

Краткий итог со всеми спойлерами:

А вот это они зря…

Мем с Джоном Уиком можно считать приквелом к вот этому комиксу:

В качестве бонуса — краткий пересказ «Войны бесконечности»: