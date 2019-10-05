Во что поиграть? Настольные игры октября 2019 года

Первый месяц осени остался позади. Мы уже переоделись в теплые пальто и шуршим листьями под ногами (а кто-то уже зашуршал и носовыми платочками в карманах). В выходные особенно приятно полюбоваться золотыми парками пригородов, а потом — погреться дома с горячим чаем и теплой компанией. И новыми настольными играми, конечно же!

Звездные войны: Легион

Коротко: батальное противостояние Темной и Светлой стороны

Количество игроков: 2

Время игры: 60–120 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 8,07



О чем: противостояние джедаев и ситхов на наших столах продолжается. В октябре эпические сражения смогут разыграть любитель тактических варгеймов.



Геймплей: «Легион» — игра в жанре скирмиш (то есть «схватка») строго для двух игроков. Один возьмёт под свое начало Люка Скайуокера и Светлую сторону, другой — Дарта Вейдера и его приспешников. Но армии ещё необходимо подготовить! Внутри коробки вы найдете разобранные миниатюры бойцов из серого пластика. Первый шаг настоящего командира: собрать, склеить и, желательно, раскрасить своих бойцов. Второй шаг — перед каждой новой схваткой создать персональную армию. В прошлый раз набрали отряд штурмовиков — возможно, теперь хотите попробовать тяжелые шагоходы? В любом случае, секрет победы — в грамотном управлении бойцами. С помощью карт командования и улучшений необходимо придумать оптимальную тактику и разгромить войска противника.



Кому понравится: любителям далекой-далекой галактики, тактических игр, собирания и раскрашивания миниатюр, а в особенности — тем, кто сочетает эти увлечения.

Азул. Витражи Синтры

Коротко: абстрактная игра о создании витражей

Количество игроков: 2–4

Время игры: 30–45 минут

Издатель: «Звезда»

Рейтинг BGG: 7,54



О чем: хит 2017 года «Азул» обзавелся идейным продолжением. Это отдельная игра, сохранившая все сильные стороны прародителя: абстрактность, соревновательность и красивые компоненты, которые приятно взять в руки. Но если раньше мы украшали стены дворца узорчатой плиткой, то теперь король Португалии требует создать лучшие витражи для его окон.



Геймплей: на протяжении шести раундов игроки будут собирать кусочки разноцветных стёкол, похожие на притягательные леденцы, и выкладывать на свой планшет витража так, чтобы набрать как можно больше победных очков и избежать штрафов. Как и во многих абстрактах, тема прикручена в основном для галочки, но компоненты сделаны так изящно, что и эта часть «Азула» наверняка обретёт по всему миру немало поклонников разного пола и возраста.



Кому понравится: любителям абстрактных игр, красивых компонентов и тем, кто уже множество раз украшал дворец Мануэля I в первой части «Азула».

Находка для шпиона: DC

Коротко: убеди всех, что ты не Джокер

Количество игроков: 3–8

Время игры: от 15 минут

Издатель: Hobby World



О чем: завоевавшая популярность отечественная игра «Находка для шпиона» обзаводится новыми декорациями — игроки оказываются в мире героев комиксов DС. Будьте осторожны, среди Суперменов и Бэтменов притаился коварный Джокер!



Геймплей: если вы играли в предыдущие версии «Шпиона», правила вам известны — каждый игрок взакрытую получает карточку, на которой у всех игроков, кроме одного, изображена одна и та же локация. Игрок, получивший карточку Джокера, не знает, где очутились остальные, и его задача — выяснить это с помощью наводящих вопросов раньше, чем хорошие парни вычислят его. Каждый участник по очереди задает свой вопрос, который не должен быть слишком очевидным (попробуйте спросить «Где припаркован Бэтмобиль?», и Джокер сразу поймет, в чьей пещере вы находитесь), но и не слишком туманным, чтобы злодея не заподозрили в вас.



Кому понравится: большой веселой компании, любящей супергероев, и тем, кто уже назубок выучил предыдущие места дислокации коварного шпиона.

Наброски Империи

Коротко: кидай кубы, черти империю

Количество игроков: 1–4

Время игры: 30 минут

Издатель: «Звезда»

Рейтинг BGG: 6,70



О чем: игра, объединившая сеттинг популярных «Поселенцев» с модной механикой «Roll and Write» («Кинь и напиши»).



Геймплей: каждый участник берет листок империи и поселений, а также карандаш. Сначала происходит «Roll» — бросок кубиков определяет доступные на этот ход ресурсы. Затем «Write» — игроки собирают урожай и строят здания, приносящие различные бонусы, вычеркивая нужные ресурсы на своих листках. Можно посоревноваться в этом процессе с друзьями или ставить новые рекорды в одиночной игре.



Кому понравится: тем, кому пришлась по душе недавняя «Солнечная Долина», или желающим попробовать настольную игру нового, несложного жанра.

Гравити Фолз

Коротко: спасите городок от коварного желтого треугольника

Количество игроков: 1–5

Время игры: 45–60 минут

Издатель: Hobby World



О чем: вы сможете пережить летние приключения в городке Гравити-Фолз и почувствовать себя в шкурах Диппера, Мейбл и других героев замечательного диснеевского мультсериала.



Геймплей: кооперативная игра, в которой вы совместными усилиями постараетесь защитить городок от монстров, привлекая на свою сторону местных жителей. Ценители сериала получат особое удовольствие, играя знакомыми персонажами и путешествуя по узнаваемым местам. Есть варианты игры по обычным или упрощенным правилам, что позволяет привлекать игроков от восьми лет.



Кому понравится: юным (и не очень) ценителям первоисточника и семьям с начинающими настольщиками.

Алиса и безумное чаепитие

Коротко: карточный филлер о безумном мире

Количество игроков: 2–4

Время игры: 30–45 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7,14



О чем: в Стране Чудес переполох! Персонажи разбежались, и Алисе с Белым Кроликом надо вернуть всех на места. Потеряшки скрываются в двух карточных колодах, и игрокам необходимо отыскать их, сделать нужного размера (а то вдруг кто-то съел или выпил что-то не то), попутно остерегаясь Чеширского кота.



Геймплей: чисто карточная игра с прекрасными иллюстрациями и несложным игровым процессом, которая понравится тем, кто полюбил, например, «Страшные сказки» от тех же локализаторов. Игроков ждёт встреча с 11 персонажами сказки Льюиса Кэрролла. Партии проходят быстро и позволяют передохнуть между длинными и сложными играми.



Кому понравится: любителям красивых карточных филлеров, и, вдобавок, тем, кто не прочь ненадолго оказаться в компании с Белым Кроликом и Безумным Шляпником.

ПРЕДЗАКАЗЫ

Оскверненный Грааль. Падение Авалона

Коротко: ролевая игра в мрачной версии мира артуровских легенд

Количество игроков: 1–4

Время игры: 60–120 минут

Издатель: CrowdGames

Рейтинг BGG: 7,74



О чем: в мир кельтских мифов и легенд о короле Артуре пришла таинственная Скверна. Она порождает жутких монстров и несет Красную смерть мирным жителям. Рыцарей почти не осталось, поэтому бремя спасения мира придется взвалить на плечи тем, кто не готов к роли героя. Проведите тёмными тропами бывшего наемника, травницу, друида или деревенского кузнеца, откройте их прошлое и творите будущее этого мира, зависящее только от вас.

Геймплей: новое ролевое приключение от компании Awaken Realms, создателей хитов «Это моя война» и Nemesis, пока остаётся темной лошадкой, ведь выйдет только в 2020 году. Но в том, что известно об игре сейчас, виден фирменный почерк создателей: это кооперативное приключение, и в нём важны ролевой отыгрыш да погружение в атмосферу.

В игре есть толстая книга сюжетов: она описывает события, случающиеся с героями. Сюжеты ветвятся, следуют друг за другом, постоянно ставят игроков перед выбором, отражают их влияние на мир и в итоге приводят к одной из множества концовок. Героям предстоит развивать навыки, выживать в битвах с монстрами, общаться с жителями сурового мира и переживать неповторимые истории. Русские локализаторы, компания CrowdGames, обещают не только оперативно выпустить базу, но и не забыть о дополнениях. Предзаказы начнут принимать 15 октября.

Кому понравится: любителям кооперативных игр, где во главу угла ставятся нарративность и погружение в роль, а также ценителям мрачной атмосферы и ролевых игр с открытым миром.

Ктулху. Смерть может умереть

Коротко: Лавкрафт + зомбицид

Количество игроков: 1–5

Время игры: 60–90 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 6,37

О чем: в который раз в нашем бренном мире культисты пытаются пробудить Ктулху и прочих древних богов. В который раз вам с товарищами предстоит помешать им, рискнув здоровьем и рассудком. Теперь — версия от издательства CMON и авторов «Зомбицида», «Кромешной тьмы» и «Крови и ярости».

Геймплей: в этой игре у вас нет шансов победить в партии до прихода Древнего: Ктулху или Хастур точно объявятся на поле всей мощью своей миниатюры. Вам необходимо прервать ритуал культистов, чтобы божество перестало быть неуязвимым, и после этого общими усилиями закидать его кубами. Кубов кидать придется много, ведь перед нами — образцовый америтреш. В лучших традициях игр по Лавкрафту, к этой схватке ваши герои будут уже полубезумными, но на сей раз это ваше преимущество — теряя рассудок, персонажи открывают новые возможности, в основном для убийства многочисленных монстров. В базовой коробке вы найдете двоих Древних, шесть наборов эпизодов, десятерых сыщиков и более трех десятков миниатюр монстров и культистов. При достаточной поддержке локализаторы обещают позднее перевести еще два набора Древних и большое дополнение «Второй сезон».

Кому понравится: почитателям Лавкрафта, игр американской школы с большим количеством бросков кубиков и любителям выживать среди толп врагов.

Эпохи

Коротко: постройте цивилизацию за пару часов

Количество игроков: 1–5

Время игры: 90–120 минут

Издатель: «Лавка игр»

Рейтинг BGG: 7,73

О чем: популярный автор настольных игр Джейми Стегмайер, создатель таких хитов, как «Серп» и «Виноделие», скоро представит на суд публики свое новое творение. В этот раз его вдохновили уникальные миниатюры зданий, при виде которых ему захотелось сделать игру-цивилизацию. Как и у всех проектов Джейми, коробка «Эпох» доверху набита компонентами: карты, планшеты, пластиковые здания, деревянные ресурсы и, конечно, те самые раскрашенные здания.

Геймплей: в «Эпохах» игрокам предстоит развивать свои цивилизации, продвигаясь по трекам науки, исследования земель, изобретений и военного дела. Шестнадцать асимметричных наций, разные возможности развития и несколько путей достижения победы — все это должно обеспечить «Эпохам» большую реиграбельность. А заявленное время партии в 1,5–2 часа позволит привести к процветанию свое государство даже тем, кто не готов выделять на настольные игры 4–6 часов, чего требует большинство прочих «цивилизаций».

Кому понравится: игрокам, что любят вести свои нации к процветанию (и к тому же в красивых декорациях), но не имеют для этого много свободного времени.

ДОПОЛНЕНИЕ

Ужас Аркхэма. Карточная игра: Карнавал ужасов

Второй самостоятельный сценарий, где сыщики станут гостями венецианского карнавала. Пока толпы гуляк веселятся на извилистых улицах, над городом сгущается тьма, в тенях рождаются коварные замыслы, а из вод лагуны поднимается невообразимый ужас. Смогут ли сыщики сорвать маски с заговорщиков и остановить кошмар?