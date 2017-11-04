Юная Кэтриэль хочет во что бы то ни стало найти своего пропавшего отца, профессора Лэйтона. А заодно стать известным детективом, ведь страсть к разгадыванию загадок у неё в крови! Полиция то и дело просит Кэтриэль помочь разобраться в заковыристых делах. И даже говорящий пёс, страдающий амнезией, пришёл искать помощи именно у неё.

Жанр: головоломка

Разработчик: Level-5

Издатель: Level-5

Возрастной рейтинг: 7+

Перевод: нет

Играли на: 3DS

Похоже на:

Professor Layton and the Azran Legacy (2013)

Doctor Lautrec and the Forgotten Knights (2011)

Игры о профессоре Лэйтоне — идеальный пример того, как оригинальное исполнение и красивое оформление могут превратить в шедевр самую простую идею. Ведь по сути Layton’s Mystery Journey, как и предыдущие игры серии, представляет собой сборник головоломок. Здешние математические и логические задачки стары как мир, их до сих пор можно увидеть в книжках-сборниках и разных мини-играх для разминки мозгов. Героине игры, а вместе с ней и игроку, приходится то высчитывать, сколько сейчас времени, по показаниям нескольких сломанных часов, то расставлять числа по рядам так, чтобы их сумма была одинаковой, то выбирать кратчайший путь в лабиринте. Задачки с подвохом, причём не всегда очевидным, попадаются. Но в подавляющем большинстве случаев решения вполне логичны, и, чтобы их найти, достаточно внимательно вчитаться в условия и немного подумать. Рассеянным игрокам игра услужливо предлагает подсказки и за неверные ответы наказывает совсем не строго, так что можно не бояться застрять на какой-нибудь хитрой задаче. Головоломки и всякие полезные предметы ещё нужно найти, исследуя локации, как в классическом квесте.

Звучит простовато, однако у Layton’s Mystery Journey есть два больших преимущества перед старым добрым задачником. В первую очередь — очень симпатичное оформление. Разработчики Ni no Kuni и Fantasy Life — мастера по созданию милых и ярких дизайнов. Кому-то вид игры может показаться чересчур детским, но в данном случае ориентация в том числе на юную аудиторию не ведёт к примитивности и банальности. В карикатурных персонажах и уютных, богатых на мелкие детали фонах есть свой шарм. Под каждую головоломку придумана крошечная история с парой картинок, не говоря уже об основном сюжете. Радует и анимация персонажей. Их не слишком много, но мимика и жестикуляция каждого живо выглядит и идеально иллюстрирует характер.

Наличие сюжета — второй козырь игры. Правда, история звёзд с неба не хватает. Расследования слабо связаны между собой, центральной линии практически нет. И повлиять на происходящее никак нельзя — даже реплики в диалогах выбрать не дают. В отличие от игр о Фениксе Райте, здесь игрок в расследовании толком не участвует. Зацепки приходится искать вместе с героиней, а вот выводы она делает сама.

Впрочем, с ролью локомотива, перемещающего игрока от одной головоломки к другой, сюжет справляется. Как и в предыдущих играх серии, он задаёт удачный темп. Чередование мозговых штурмов, осмотра локаций и просмотра диалогов не даёт ни устать, ни заскучать. К тому же герои Layton’s Mystery Journey никогда не упускают возможности сострить и посмеяться. Несмотря на то, что игра семейная, юмор тут хоть и безобидный, но отнюдь не примитивный. Одни только комментарии говорящей собаки о щенячьей преданности ассистента Катриэль чего стоят! Жаль только, что оценить подобную иронию смогут лишь те, кто неплохо владеет английским. Перевода на русский язык у игры нет, а значит, детям без помощи взрослых в ней не разобраться.

Итог: из-за слабого сюжета и малой интерактивности Layton’s Mystery Journey сложно назвать идеальной. Зато она отлично заменяет кучу мини-игр для убийства времени и разминки мозгов. Благодаря красивому оформлению и удачно подобранному темпу она может заинтересовать и скучающих в дороге взрослых, и любящих головоломки детей. Правда, последним придётся помочь с переводом задачек на русский.

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