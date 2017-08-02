Pyre: фэнтезийный спортменеджер о возвращении домой

В тираническом Содружестве преступников изгоняют в далёкий Нижний мир. Единственный способ оттуда выбраться — пройти цикл мистических обрядов-поединков и доказать, что ты достоин освобождения. Главный герой, Чтец, присоединяется к команде изгнанников «Ночные крылья», которые всеми силами стремятся вернуться домой.

Жанр: визуальная новелла/спортивная игра

Разработчик: Supergiant Games

Издатель в России: Supergiant Games

Возрастной рейтинг: 10+

Перевод: нет

Платформа: PC, PS4

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Supergiant Games — небольшая инди-студия, которая завоевала популярность и любовь геймеров после выхода всего двух игр. Изометрические экшены Bastion и Transistor запомнились игрокам аудиовизуальным стилем, бархатным голосом рассказчика и нетривиальным сюжетом. Неудивительно, что после анонса Pyre многие игроки ждали всё то же самое, только в новой обёртке. Но студия позволила себе неожиданный эксперимент. В результате почти сразу же в адрес авторов посыпались обвинения в том, что Pyre не похожа ни на Bastion, ни на Transistor. В чём-то игроки оказались правы, но так ли это плохо? Давайте разбираться.

Аудиовизуальный стиль Supergiant Games узнаётся в Pyre без труда — в этом игра как раз похожа на прошлые проекты. За дизайн персонажей, кислотные пейзажи и вычурные фоны по-прежнему отвечает художница Джен Зи. Путешествие по областям Нижнего мира приносит невероятное эстетическое удовольствие — с ним сравнится лишь прослушивание нового саундтрека от Даррена Корба. Это самая продолжительная работа композитора: весь альбом идёт почти два часа. Музыка идеально подчёркивает атмосферу Нижнего мира и передает характер каждой из команд противников. Правда, ощущается, что Корб сосредоточил усилия не на каком-то конкретном стиле, как в Transistor, а на множестве разных. Из-за этого саундтрек иногда звучит несколько вторично. Стало меньше и вокальных композиций — но лишь потому, что у некоторых песен несколько вариантов текста.

По-настоящему Pyre раскрывается примерно через шесть часов игры

А вот по подаче сюжета и раскрытию персонажей Pyre разительно отличается от прошлых проектов. Теперь внимание сфокусировано на целом отряде героев, каждый из которых обладает своим характером и предысторией. Дружелюбный паренёк по имени Хедвин готов помочь каждому встречному, а благородный червь-рыцарь Гилман поклянётся вам в вечной верности. Сюжет игры, взаимоотношения персонажей и даже история Нижнего мира и Содружества подаются через многочисленные диалоги и монологи героев, что роднит игру с жанром визуальной новеллы. К сожалению, Чтец — то есть сам игрок — участвует в них довольно редко.

Ключевой особенностью Pyre стали обряды-поединки, в которых участвуют команды Нижнего мира. Больше всего это похоже на фэнтезийную версию регби 3×3, где герои могут прыгать, бегать и на время выводить из боя участников вражеской команды. Задача каждой команды — всеми силами донести небесную сферу до пламени противника. Каждая удачная попытка немного снизит «здоровье» пламени. Но не всё так просто: одновременно управлять можно лишь одним своим бойцом, остальные стоят на месте. Это условие превращает поединок в очень динамичное сражение, в котором приходится следить за всем полем сразу. Разнообразие вносят дополнительные условия: например, особые таланты, присущие конкретным героям, и специальные талисманы, повышающие характеристики и дающие новые способности.

По-настоящему Pyre раскрывается примерно через шесть часов игры, сразу после того, как вы отправите на свободу своего первого изгнанника. Для сравнения: этого времени хватает, чтобы завершить основной сюжет Transistor или Bastion. Со временем поединки становятся всё сложнее, ведь теперь оппоненты тоже «прокачиваются» и обрастают мощными талисманами. Для тех, кому игра всё равно кажется слишком лёгкой, создатели приготовили проклятые созвездия — аналог ограничителей из Transistor или идолов из Bastion. С ними бои усложняются, но за них дают больше опыта. А ещё у нас появляется специальная таблица, на которой можно отследить результаты всех команд и посмотреть, насколько «Ночные крылья» приблизились к победе.

Но самое главное, что после первого поединка на освобождение Pyre становится куда более вариативной и детальной. Мы узнаём, за какие преступления на самом деле наши изгнанники оказались в Нижнем мире, а самые пытливые игроки смогут разузнать и о судьбе героев из других команд. В какой-то момент выбор «кого освободить на этот раз» становится совсем неочевидным — особенно когда понимаешь, что всех спасти не удастся. Вдруг кто-то из команды оппонентов заслуживает освобождения больше? Вдруг кому-то из «Ночных крыльев» будет лучше остаться здесь, в Нижнем мире? Вдруг там, в Содружестве, с нашим освобождённым другом на самом деле что-то случилось? К финальному обряду эмоции накаляются до предела, а цена ошибки становится всё выше.

Тем, кому наскучит кампания, стоит обратиться к дуэльному режиму. В нём можно настроить матч по вкусу, выбрав талисманы, членов команды и даже саундтрек. Вот только играть позволяют либо против компьютера, либо против приятеля с геймпадом. В таких поединках отлично бы смотрелась онлайн-составляющая, но, к сожалению, Supergiant Games отказалась от неё в пользу сюжетной линии. Впрочем, команда разработчиков часто появляется на форумах игры и читает пожелания игроков. Может быть, когда-нибудь они и выпустят обновление с сетевой игрой.

Итог: Pyre — самая неоднозначная игра Supergiant Games. Она сильно отличается от прошлых проектов студии и больше похожа на интерактивную книгу. Однако игре стоит дать шанс, и она непременно удивит вас вариативностью сюжета, харизматичными персонажами и безупречным стилем.

Трудности перевода В главном меню разработчики услужливо предупреждают, что пока в Pyre можно поиграть только на английском языке. Но перевод на другие языки, в том числе и на русский, уже готовится. Поскольку большая часть игры — это диалоги, то мы рекомендуем подождать перевода, поскольку велик шанс, что игра «не зайдёт», если вы не владеете английским в должной мере.

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Pyre: фэнтезийный спортменеджер о возвращении домой удачно детально прописанные персонажи

выдающийся стиль и саундтрек

оригинальные поединки неудачно нет онлайн-мультиплеера

мало вариативности в первой части игры 2017-08-02 8 хорошо

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